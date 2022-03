Bio-Lebensmittel – spannende Zahlen und Fakten

Oft wissen die Konsumenten nicht, was genau für eine solche Auszeichnung zu erfüllen ist und wie sich der Markt der Bio-Lebensmittel in Deutschland verändert, was etwa ein Mischprodukt wie ein Bio Früchtetee an Voraussetzungen erfüllen muss, um dieses Label ausweisen zu dürfen. Einige Zahlen und Fakten sollen das Feld beleuchten und einen Anreiz geben, beim nächsten Besuch im Supermarkt auf die speziell gezüchteten Lebensmittel zuzugreifen.



Definition der Lebensmittel oft unklar



Die Auszeichnung „Bio“ wird von vielen Herstellern und Erzeugern genutzt. Schließlich liegt die nachhaltige und umweltbewusste Lebensweise im Trend. Doch was gilt überhaupt als „Bio“ und woran sollten sich Verbraucher orientieren? Die Bedeutung von „Bio“ ist vielseitig, eine grundlegende Sicherheit gewinnen Verbraucher mit der Auszeichnung nach der EG-Öko-Verordnung.



Die im Jahr 2007 auf europäischer Ebene eingeführte Verordnung regelt die ökologische Lebensmittelwirtschaft unseres Kontinents. Was ein Gemüse oder eine Kuh in der Landwirtschaft biologisch macht, wird hier eindeutig geklärt. Die Regelungen der Verordnung entsprechen dabei nicht immer dem, was sich der Normalbürger unter „Bio“ vorstellt.



Begriffe wie eine artgerechte Haltung von Tieren ist dehnbar, genauso was eine zulässige Anzahl von Tieren pro Fläche eines Landwirtschaftsbetriebs ist. Wirtschaftliche und ökologische Interessen treffen hierbei unweigerlich aufeinander.



Nationale Label oft mit strengeren Kriterien



Viele Betriebe aus der Region Münsterland und bundesweit folgen nicht alleine der EG-Öko-Verordnung. Bewusst wird einen Schritt weiter gegangen, um dem verantwortungsbewussten Verbraucher noch mehr Sicherheit zu schenken. Bekannte Auszeichnungen dieser Art sind das Bio-Siegel der Bio-Verbände oder die Demeter-Landwirtschaft.



Erst mit der Auszeichnung durch die Bio-Verbände ist ein Standard zugesichert, den sich Bürger in der biologischen Landwirtschaft wünschen. Die einzuhaltenden Vorgaben gehen weit über die europäischen Vorgaben hinaus, beispielsweise:



- Jeder Betriebszweig muss ökologisch handeln, damit das Endprodukt als ökologisch angesehen werden kann.



- Tiere in einem Bio-Betrieb dürfen ausschließlich mit Bio-Futter gefüttert werden.



- Den Tieren wird mehr Platz als nach europäischer Vorgabe zugestanden.



- Die Fahrt zu einer Schlachterei für Bio-Fleisch darf maximal vier Stunden dauern oder 200 km lang sein.



- Einsatzmengen von Dünger sind beschränkt, Hormone in der Aufzucht sind grundsätzlich verboten.



Mit deutschen Siegeln wie „Bioland“ oder „Naturland“ gehen Bundesbürger beim Kauf von Öko-Lebensmittel somit deutlich weiter als mit der europäischen Auszeichnung. Und dies sogar mit Tradition: Der deutsche Bioland-Verband wurde bereits in den 1930er Jahren gegründet.



Eigene Strategie für Bio-Lebensmittel entwickeln



Die europäische Verordnung schafft einen wertvollen Rahmen, um ein ökologisches Bewusstsein in die Landwirtschaft und Gesellschaft zu bringen. Ob es dem einzelnen Verbraucher genügt, dass nur 95 % der Zutaten eines Bio-Produktes aus der ökologischen Landwirtschaft stammen, muss jeder Konsument für sich selbst entscheiden. Alleine dies ist nach der EG-Öko-Verordnung vorgeschrieben.



Durch den höheren Produktionsaufwand und die Notwendigkeit, Betriebskosten ohne Massenproduktion zu decken, sind Bio-Produkte traditionell teurer. Viele Verbraucher sind gerne bereit, diesen Mehrpreis zu zahlen. Allerdings dürfen sie hierfür einen Grad von Ökologie erwarten, der den eigenen Wünschen einer nachhaltigen Welt entspricht.



Im Bio-Supermarkt oder der ökologischen Drogerie lässt sich also ebenfalls ein Statement für mehr „Bio“ ausleben. Wer zeigt, dass er die Kriterien und Siegel versteht und sich nach diesen richtet, kann Betriebe nach der EG-Öko-Verordnung vielleicht auch zum Umdenken bewegen. Eine kritische Prüfung der eingehaltenen Kriterien gibt schließlich auch finanzielle Sicherheit.