Wie wichtig die Bonität für den eigenen Alltag geworden ist

Bonitätsauskünfte spielen heute in vielen Bereichen eine wichtige Rolle

Es gibt zwei Fakten:

1. Jeder Verbraucher hat eine eigene Auskunft bei der Schufa und den anderen Anbietern.

2. Im Alltag merkt niemand etwas davon, sofern die Bonität gut ist.

Zum ersten Fakt braucht nur gesagt zu werden, dass Bankkonten, Kreditkarten, Kredite und auch Telekommunikationsverträge in die entsprechende Datei eingetragen werden, wenn die Vertragspartner dies melden. Dabei handelt es sich um positive Einträge, die den Scorewert des Bürgers erhöhen beziehungsweise hochhalten. Eintragungen sind somit nicht schlecht, sofern sie nicht auf der negativen Seite stehen. Geplatzte Kredite, unbezahlte Rechnungen, Vollstreckungen etc. werden als Negativmerkmal aufgeführt und senken somit den Score. Und wie wichtig dieser ist, zeigt sich heute im täglichen Leben:

- Mietvertrag – fast jeder Mieter wünscht eine Selbstauskunft des Mieters, größere Vermietergesellschaften fragen selbst den Schufa-Score ab. Ein schlechter Score deutet direkt auf Zahlungsschwierigkeiten jetzt oder in der nahen Vergangenheit hin, sodass die Vermieter einen anderen Mieter bevorzugen.

- Handyverträge – sie sind zweigeteilt. Der reine Tarif ist meist auch mit einem schlechten Score noch nach Wunsch erhältlich. Der Konzern hat schließlich alle Karten in der Hand, denn er kann die Karte bei Nichtzahlung direkt sperren. Wer allerdings ein neues Smartphone auf Raten oder inklusive kaufen möchte, der muss im Regelfall einen relativ guten Score haben. Die Unternehmenshandhabe variiert hier ein wenig, doch viele Konzerte lehnen mittlerweile das Gerät auf Pump ab.

- Kontoeröffnungen – selbst mit der schlechtesten Bonität erhält ein Bürger ein Girokonto, das sogenannte P-Konto. Das ist ein reines Guthabenkonto und muss verpflichtend gegeben werden. Allerdings sind eher die üblichen stationären Sparkassen und Genossenschaftsbanken für die P-Konten verantwortlich; Onlinebanken bieten sie nur ungern an.

- Erweitertes Konto – wer mehr von seinem Girokonto möchte, der muss eine solide Bonität aufweisen. Unabhängig von geschenkten Eröffnungsguthaben oder Sonderleistungen ist die Bonität für die Ausstellung von Kreditkarten und auch für den Dispokredit wichtig. Eine schlechte Bonität wird oft selbst einem kleinen Dispopuffer entgegenstehen.

- Kreditkarten – Prepaid-Kreditkarten und Kreditkarten, die stets mit einem Guthabenkonto arbeiten, sind meist problemlos erhältlich, doch bieten sie nicht immer die besten Konditionen. Gewöhnliche Kreditkarten, mit denen ein Kunde einkaufen kann und die Abrechnung erfolgt später, setzen eine recht solide Bonität voraus.

Je nach Anwendungsfall variiert die Bonität eines Kunden. Gegenüber Versicherungen oder Telekommunikationsunternehmen wird beispielsweise meist ein höherer Punktwert genannt, weil die Hintergründe der Anfrage niederschwellig sind. Bei Krediten oder Kreditkarten hingegen wird enger bemessen, sodass der Wert oft schlechter ausfällt.

Kurios wird die Bonität im Alltag für diejenigen, die gut aufgestellt sind, nie Schulden hatten, aber auch nie einen Kredit oder eine Kreditkarte genutzt haben oder ein Auto finanzierten. In der Selbstauskunft steht nun ab einem Alter von 35-40 Jahren mitunter eine leichte Negativtendenz unter der längerfristigen Kreditwürdigkeit – der Betroffene ist schlichtweg nicht zu bewerten, was Kreditaufnahmen oder die Beantragung von Kreditkarten erschwert. Anfragende Unternehmen erfahren nicht, was in der Datei eingetragen ist, sondern erhalten nur den Wert samt Minus- oder Pluszeichen.

Was Verbraucher tun können

Aber was können Verbraucher unternehmen, um ihre Bonität für den Alltag sauber und ordentlich zu halten? Einige Tricks gibt es durchaus:

1. Bonitätsdatei sauber halten

Das bedeutet schlichtweg, dass keine negativen Einträge provoziert werden dürfen. Die Bonität bemisst sich nicht an der Anzahl der Einträge, sondern nur daran, ob diese positiv oder negativ sind. Da negative Einträge stets aus einem Zahlungsverzug hervorgehen, gilt:

- Zahlungsverhalten prüfen – wer Probleme hat, Rechnungen zu bezahlen, der sollte allgemein einen Kassensturz machen und auf nicht notwendige Ausgaben verzichten.

- Reden ist Gold – Schweigen wäre in diesem Fall falsch. Wer sieht, dass er eine Rechnung nicht pünktlich bezahlen kann, der sollte sofort aktiv werden und sich mit dem Gläubiger in Verbindung setzen. Die meisten Gläubiger bieten gerne Ratenzahlungen oder einen Zahlungsaufschub an, wenn sich der Kunde meldet. Das Mahnverfahren kostet ihm nämlich auch wieder Geld und Zeit.

2. Eigene Datenauskunft einholen

Jeder Bürger kann eine Datenkopie bei der Schufa kostenfrei anfragen. Sie hilft, um einen Überblick über die Eintragungen zu bekommen und zu prüfen, ob eventuell Fehler vorhanden sind. Ausführlicher sind die kostenpflichtigen Schufa-Auskünfte, die genau zeigen, welche Daten eingetragen wurden.

3. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist: Ausweichprodukte

Auch ein negativer Eintrag und eine schlechte Bonität sind kein ewiges Problem, denn nach drei Jahren werden auch diese Einträge wieder gelöscht, und die Bonität erholt sich, sofern keine neuen Einträge auftauchen. Zur Überbrückung gibt es tatsächlich Alternativprodukte:

- Kreditkarte - Prepaid-Kreditkarten sind äußerlich echte Kreditkarten, doch funktionieren sie auf Guthabenbasis. Daher werden sie selbst an Personen vergeben, die sich in der Insolvenz befinden. Ein solches Angebot lässt sich somit als Kreditkarte ohne Schufa bezeichnen.

- Kredite – auch sie gibt es in der schufafreien Variante. Oft sind die Zinsen jedoch höher, da sich der Kreditgeber über diese das höhere Risiko ausgleichen lässt. Ferner sollten Kreditnehmer wissen, dass häufig trotzdem die Auskunft überprüft wird, nur die Kreditvergabe eben auch bei bestimmten Negativeinträgen erfolgt.

Foto: Eine schlechte Bonität sorgt dafür, dass gewisse Verträge in herkömmlicher Form nicht mehr abgeschlossen werden können. Ferner kostet sie durch schlechtere Konditionen bares Geld. Bildquelle: @ Markus Spiske / Unsplash.com

Fazit - die Bonität ist das heimliche Aushängeschild

Ob beim Onlineshopping, bei der Anmietung einer Wohnung, bei der Autofinanzierung – die Schufa oder eine andere Auskunftsdatei wird darüber in Kenntnis gesetzt. Daher ist es wichtig, seine Bonität so sauber zu halten, wie es nur geht. Teils kann das wirklich bedeuten, eine Kreditkarte zu beantragen, damit endlich an der entscheidenden Stelle in der Auskunft ein Vermerk zu finden ist, der wiederum den Score positiv beeinflusst.