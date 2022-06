Wie funktioniert FOREX?

Grundlagen des Devisenhandels

Mit Devisen handeln klingt vielleicht für viele erstmal eigenartig, doch das Prinzip dahinter erklärt sich recht schnell. Wer einmal einen Urlaub im Ausland gemacht hat und dort Geld umtauschen musste, der wird wissen dass der Wert von Währungen sich mit der Zeit nach oben und unten korrigieren kann. Der sogenannte Kurs sagt aus, wieviel eine Währung Wert ist, wenn sie durch eine weitere Währung gekauft wird. Als Referenz wird weltweit der amerikanische Dollar am häufigsten genutzt, da diese Währung historisch relativ stabil ist. Mittlerweile taucht aber auch der EURO immer häufiger als Referenzwährung auf, da sich auch die Währung der EU als relativ stabil entwickelt hat. Da es aber selbst bei stabilen Währungen wie EURO und Dollar Schwankungen gibt, entstehen Vorteile für Trader, die schnell genug sind. Wer zum Beispiel ein britisches Pfund für einen Dollar kauft, und der Preis des Pfunds dann auf einen $1,10 steigt, der hat ohne viel Arbeit schon 10 Cent Profit gemacht.

Was bedeutet FOREX?

Forex ist die Abkürzung für Foreign Exchange. Der englische Name bedeutet soviel wie „Fremder Austausch,“ und bezeichnet den Markt für Devisen. Anders als die „normale“ Börse gibt es nur eine Möglichkeit, um direkt am Devisenhandel teilnehmen, und das ist durch ein eigenes Konto bei Forex. Glücklicherweise gibt es aber diverse Anbieter, die als Broker auftreten. So ist es möglich, auch ohne ein eigenes Forex Konto am Devisenhandel teilnehmen. Zum Teil wird anstelle von Forex oder Foreign Exchange auch das Kürzel „FX“ benutzt, um den Markt für Devisenhandel zu beschreiben.

Was ist Spread?

Broker von Devisen, die es Investoren möglich machen diese zu kaufen oder zu verkaufen, verdienen natürlich bei jeder Transaktion ein bißchen mit. Der jeweilige Preis einer Transaktion wird dadurch berechnet, wie groß Angebot und Nachfrage sind. Durch diese zwei Faktoren wird der sogenannte „Spread“ berechnet, also wie viel der jeweilige Handel kostet. Der Spread ist im Vergleich zu den Gebühren für Aktien und Derivate relativ billig. Je mehr die gehandelte Währung gehandelt wird, desto geringer ist meist der Spread.

Sollte man sich Preise von verschiedenen Brokern gleichzeitig einholen?

Durch das Internet ist es mittlerweile möglich, sich einen Preisvergleich von mehreren Brokern einzuholen, ohne diese zwingend für den Kauf oder Verkauf von Devisen zu nutzen. So können Nutzerinnen und Nutzer schnell und unproblematisch ansehen, wie der durchschnittliche Spread bei einem Broker ausfällt. Durch historische Daten ist es möglich, einen Durchschnittswert zu ermitteln, der eine Aussage darüber treffen kann, wie viel ein Trade kostet. Da es nichts kostet einen Vergleich im Vorfeld zu machen und die preislichen Unterschiede der verschiedenen Broker erheblich sein können, macht es nur Sinn sich vor dem Start im Devisenhandel gut zu informieren.

Macht die Zeitzone einen Unterschied beim Devisenhandel?

Im Gegensatz zur Deutschen Börse zum Beispiel ist der Devisenhandel ein internationales Geschäft. Es macht nur Sinn, dass die Börse in Frankfurt am Main sich auch an den Geschäftszeiten im deutschen Raum orientiert. Für die japanische Wirtschaft aber würde es natürlich überhaupt keinen Sinn machen, wenn der Handel mit der örtlichen Währung nicht auch in der japanischen Zeitzone stattfindet. Deshalb läuft der Devisenhandel in irgendeiner Form fast die gesamte Woche durch. Die Märkte eröffnen um 22:00 Mitteleuropäischer Zeit, denn das ist der Zeitpunkt an dem in Australien das Trading beginnt, und sie schließen am Freitag um 22:00 in New York.

Devisenhandel für alle?

Ohne Frage ist der Handel mit Devisen ein aufregender und wenig beleuchteter Aspekt der Wirtschaft. Obwohl das tägliche Handelsvolumen hier riesig ist, kriegt man nur wenig von Forex mit. Für Investoren und Personen, die Investoren werden möchten, eröffnet dies interessante Möglichkeiten. Durch die hohe Volatilität sollte auch Vorsicht geboten sein, doch wer sich gut informiert und an seriöse Experten hält, der kann unter anderem hohe Rendite im Devisenhandel erzielen.