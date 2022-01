Wie die Inflation die Verbraucherpreise 2022 beeinflussen könnte

Inflation bedeutet das Absenken des Geldwertes. Dem Staat wird in Krisenzeiten mehr Geld zur Verfügung gestellt, um ihm über Finanzierungsschwierigkeiten hinwegzuhelfen. Damit steigt die in Umlauf befindliche Geldmenge an.

Das lässt den Wert des Geldes sinken und die Preise steigen. Auch wenn das Güterangebot kleiner ist als Nachfrage steigt die Güterknappheit und dementsprechend das Preisniveau. Immer mehr Geld wird gedruckt, um höhere Preise bezahlen zu können. Der Verbraucher spürt die Auswirkung der Inflation vor allem durch Ansteigen der Preise. Nahrungsmittel und andere Verbrauchsgüter werden teurer. Die Inflation beginnt ihren Marsch. Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im Dezember 2021 um 5,3 % im Vergleich zum Vormonat. Demnach ist dies die höchste Steigerung seit fast 30 Jahren. Zuletzt stiegen im Juni 1992 die Verbraucherpreise sogar um 5,8 %.

Corona und der Inflationsanstieg

Die Corona-Pandemie hat einen großen Einfluss auf den Anstieg der Inflation. Bestimmte Produkte wie zum Beispiel Nudeln, Toilettenpapier und Dosenprodukte, haben eine besonders große Nachfrage erfahren. Dies führte in gewissen Momenten zu Knappheit und dementsprechend zu einem Preisanstieg. Doch nicht nur Knappheit beeinflusst das Preisniveau. Auch steigende Energiekosten und internationale Lieferprobleme tragen zur Inflation bei. Durch die Corona-Krise haben viele Verbraucher online eingekauft, Lieferketten haben sich verändert und sind ebenfalls durch die gesteigerten Transportkosten und Warenknappheit teurer geworden.

Energiepreise

Seit Beginn der Corona Pandemie sind die Preise für Mineralöl und andere Energierohstoffprodukte zunächst stark gesunken. Es gab plötzlich viel weniger Nachfrage aus der Industrie. Dementsprechend sanken die Preise stark. Doch dies sollte nur kurze Zeit so bleiben. Denn schon bald stiegen die Preise an und erreichten im Dezember 2021 ein Allzeithoch. Die steigenden Energiepreise belasten viele Haushalte stark. Und das nicht nur im Winter, sondern auch im Frühling, wenn auf viele Mieter sehr hohe Nachzahlungen zukommen. Der größte Preistreiber im Segment der Mineralölprodukte war leichtes Mineralöl mit einem Plus von 26,7 %. Sprit verteuerte sich um 12 %. Auch die Stromkosten stiegen im Durchschnitt um 7,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Und es ist noch kein Ende in Sicht.

Miete

Die Inflation bestimmt die Miethöhe. Miethaushalte sind zum Beispiel sehr stark vom Anstieg der Energiekosten betroffen. Dies bedeutet Nachzahlungen für viele Haushalte im Jahr 2022. Doch nicht nur die Energiekosten belasten die Mieter. Es gibt sogenannte "Index-Mietverträge", die an die Inflation gebunden sind. Das bedeutet, dass die Miete automatisch steigt, wenn alles andere auch teurer wird. Dies ist ein großes Problem für viele Mieter.

Lebensmittel

Das weltweite Preisniveau für Lebensmittel ist so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr. Vor allem vom Preisanstieg betroffen sind Kartoffeln und Pflanzenöle, Milchprodukte, Eier und Fleisch. Der Grund für diese Preisanstiege sind große Nachfrage und sehr hohe Lieferkosten. Doch nicht nur die Pandemie hat Schuld an den stark ansteigenden Preisen für gewisse Produktsegmente. Auch der Klimawandel, Trockenheit und Überschwemmungen sorgen für Knappheit in gewissen Segmenten und daraus resultierende Preiserhöhungen.

Was Verbraucher wissen sollten

In dieser Situation ist es sehr empfehlenswert für den Verbraucher, achtsam zu sein. Da die Preise stark von Anbieter zu Anbieter variieren, ist es wichtiger denn je, Preise zu vergleichen. Dementsprechend ist Einkaufen ohne vorheriges Einholen von Informationen in diesen Zeiten nicht ratsam. Die Inflation beeinflusst alle Bereiche der Wirtschaft und auch Freizeitaktivitäten des täglichen Lebens. Nahezu unbeeinflusst jedoch bleibt die Welt der Online Spiele. In einem Online Casino zum Beispiel liegt es in der Hand jedes einzelnen, in welcher Höhe er spielen möchte. Jeder bestimmt seinen Einsatz selbst, so hat die Inflation hier keinen Einfluss!

Fazit

Der Industriesektor in Deutschland ist sehr wichtig, vielleicht wichtiger als in anderen Ländern. Daher wird das Thema Materialmangel weiterhin eine große Rolle spielen. Dennoch gibt es die Aussicht, dass sich die europäische Wirtschaft schnell wieder erholen kann. Die Europäische Kommission berichtet sogar, dass schon im dritten Quartal 2022 eine Erholung zu erwarten ist und man wieder Wachstum beobachten wird. Dies gibt Anlass zu Hoffnung auf baldige Besserung.