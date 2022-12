Welche Alternativen zum Bitcoin gibt es?

Seit der Veröffentlichung des Bitcoins haben immer mehr Menschen den Reiz am Investieren und Handeln mit Kryptowährung gefunden. Der Gedanke, dass Kryptowährung dezentral ist, und nicht von einer Bank oder Regierung kontrolliert wird, spricht viele Menschen an. Seit einiger Zeit hast du nun auch schon mit Bitcoin gehandelt, doch du würdest deinen Horizont gerne erweitern, und mehr über verschiedene Kryptowährungen erfahren. Welche Möglichkeiten es gibt, und wie du am besten vorgehst, um dich für den Handel mit einer neuen Kryptowährung zu entscheiden, findest du hier.

Die Strategie hinter einer Alternative

Welchen Vorteil bietet es dir, in eine alternative Kryptowährung zu investieren? Was solltest du dabei im Hinterkopf behalten? Die wohl wichtigste Frage, die du beantworten solltest, wenn du überlegst in eine alternative Kryptowährung zu investieren, ist es, ob diese Kryptowährung in den nächsten Jahren erfolgreich sein wird, oder nicht. Genauso wie beim Investieren oder Handeln mit Aktien spielt das Vertrauen in den Erfolg in der Zukunft die entscheidende Rolle. Denn wenn die Kryptowährung, oder im Falle von Aktien das Unternehmen, in der Zukunft keine Erfolge feiert, dann wirst du deine Investitionen verlieren, denn Menschen sind nicht mehr daran interessiert die Kryptowährung, bzw. Aktien zu kaufen. Wenn du also eine Kryptowährung findest, bei der du die Chancen siehst, dass sie durch innovative Ideen Erfolg in der Zukunft haben kann, kann eine Investition sehr belohnend für dich sein. Denn mit etwas Glück kann der Wert dieser Kryptowährung im Laufe der Jahre enorm wachsen, so wie Bitcoin dies seit der Gründung demonstriert hat.

Mit innovativen Ideen zum Erfolg

Viele Kenner in der Welt der Kryptowährungen sagen voraus, dass Bitcoin sich nicht ewig halten wird, und dass andere Kryptowährungen Bitcoin übernehmen werden. Denn die Plattform von Bitcoin ist sehr begrenzt in den Anwendungsmöglichkeiten. Bitcoin bietet lediglich den reinen Austausch und Transfer von Geld. Im Gegensatz dazu bieten neuere Plattformen neben der Transferleistung auch noch viele weitere Anwendungen an. Ein Beispiel dafür ist die Plattform von VeChain. Auch VeChain ist eine Kryptowährung, und den VeChain Kurs kannst du dir ansehen, um dir eine Meinung zu bilden. Doch neben der Kryptowährung bietet VeChain noch Vorteile, die Bitcoin nicht besitzt. Der Fokus von VeChain liegt in der dezentralen Speicherung, der dezentralen Nutzung und dem dezentralen Austausch von Daten, die für die Ausführung von sogenannten Smart Contracts, also dezentralen Verträgen, nötig sind. Somit kann VeChain besonders für Verkäufer und Unternehmen in der Zukunft von großer Hilfe sein. Eine weitere innovative Idee bietet der Dogecoin. Denn Dogecoin wurde eigentlich als eine Art Witz und Parodie von Bitcoin gegründet, doch diese Idee gefiel vielen, und so ist Dogecoin mittlerweile fest etabliert, und viele möchten Dogecoin kaufen. Auch wenn die Idee in eine Kryptowährung zu investieren, die als Parodie gestartet wurde, vielleicht zunächst wie keine gute Strategie aussieht, solltest du diese Ansicht genau überprüfen. Denn das Internet macht solche Trends möglich. Von einem Tag auf den anderen können sich viele Menschen für eine Sache begeistern, und diese eine Sache unterstützen, und so sollte auch der Dogecoin ernst genommen werden.