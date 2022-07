Was sind die Unterschiede zwischen Krypto- und Online-Casinos?

Virtuelles Glücksspiel ist seit längerer Zeit präsenter geworden und wird von Spielern gern genutzt. Ein Stück Unsicherheit spielt bei interessierten Gamblern allerdings immer noch eine Rolle, denn die Wahl des richtigen Casinos ist gar nicht so einfach.

Objektive Beurteilungen und Erklärungen zu einzelnen Angeboten sind heute daher wichtiger denn je. Dies ist vor allem interessant, wenn es um die angebotenen Einzahlmöglichkeiten geht, denn in den letzten Jahren erweitern sich diese stetig. Neben den Kryptocasinos sind Paysafecard Casinos zu nennen, denn diese Zahlmethode wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter. Spieler möchten dabei wissen, was sie erwartet, und gerade, wenn sie noch neu im Sektor sind, ist es auch wichtig, detaillierte Fragen zu beantworten, wie beispielsweise nach dem Unterschied zwischen Krypto- und Online-Casinos.

Das klassische Online-Casino und seine Besonderheiten

Online-Casinos gibt es schon eine ganze Weile und seit dem 1. Juli 2021, mit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags in Deutschland, können diese auch hierzulande eine offizielle Konzession erhalten. Gespielt werden kann auf dem Smartphone, aber auch klassisch am PC, ein Download der Software ist in der Regel nicht mehr nötig. Zu den Besonderheiten und Unterscheidungsmerkmalen gehören folgende Faktoren:

● Ein- und Auszahlungen werden in der landesspezifischen Währung durchgeführt

● Als Einzahlungsmethode stehen u.a. Kreditkarten, Prepaidkarten oder Zahlungsdienstleister zur Verfügung

● Die Verifizierung des eigenen Profils ist zwingend erforderlich

● Der Spaßfaktor steht klar im Vordergrund, Zielgruppe sind Freizeit- und Hobby-Gambler

Teilnehmen im klassischen Online-Casino – so funktioniert es

Um in einem normalen Online-Casino auf Echtgeldbasis spielen zu können, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Die hinterlegten Daten müssen verifiziert werden, bevor der Casinobetreiber eine Auszahlung vornehmen kann, muss er die Daten geprüft haben. Hierfür gibt es zwei Hauptmöglichkeiten. Die Verifizierung kann direkt zu Beginn durchgeführt werden, nach der Registrierung und je nach Anbieter per Video-Ident erfolgen. Es ist aber auch möglich, die eigenen Daten erst zu verifizieren, wenn die erste Auszahlung erfolgen soll, per Upload des Personalausweises zum Beispiel.

Nach der Registrierung ist eine erste Einzahlung nötig, die in der Regel bei einem Mindestbetrag von 10 bis 20 Euro liegt. Die meisten Online-Casinos gewähren einen Bonus auf die erste Einzahlung, nicht selten in Höhe von 100 bis 150 Prozent. Das bedeutet, dass bei einer Einzahlung von 10 Euro und 100 Prozent Bonus insgesamt 20 Euro auf dem Kundenkonto gutgeschrieben werden.

Die Spielauswahl hängt davon ab, ob es sich um ein Casino mit europäischer oder deutscher Lizenz handelt. Für Online-Casinos mit deutscher Lizenz gelten folgende Regularien und Vorgaben:

● Tischspiele (Roulette, Blackjack) sind nicht erlaubt

● Die maximale Einzahlung pro Monat liegt bei 1.000 Euro

● Am Slot darf pro Spin nur 1,00 Euro gesetzt werden

● Live-Casino-Events dürfen nicht durchgeführt werden

Das Krypto-Casino – nicht nur für Kryptofans geeignet

Die Deutschen befinden sich statistisch auf Platz vier der europäischen Länder mit Kryptoerfahrungen und damit ist es gut erklärbar, warum die Nachfrage nach Kryptocasinos immer weiter steigt. Spielerisch gibt es kaum einen Unterschied zum klassischen Online-Casino, mit Ausnahme diverser Regeln. Während sich deutsche Casinos an die Vorgaben des GlüStV halten müssen, können Kryptocasinos auch weiterhin Blackjack und Co. anbieten, da sie nicht als Echtgeldhäuser gewertet werden.

Da in Sachen Digitalem oft große Unsicherheit bei Verbrauchern besteht, setzen auch Kryptocasinos auf maximale Sicherheit. Einige von ihnen haben eine Lizenz und klare Vorgaben bezüglich der Sicherheit. Eine Verifizierung des Spielers ist nicht nötig, da dieser sich mit seinem Wallet anmeldet und Einzahlungen leistet. Ein Kryptowallet kann in Deutschland nur genutzt werden, wenn zuvor eine Identifizierung beim Broker stattgefunden hat. Zu den besonderen Merkmalen von Kryptocasinos gehören unter anderem folgende Faktoren:

● anonyme Ein- und Auszahlungen möglich

● keine Kreditkarte benötigt

● zwingender Zugang zu einem Kryptowallet erforderlich

● Interesse an Kryptowährungen sollte vorhanden sein

Für die Einzahlung stehen in der Regel namhafte Coins wie Bitcoin, Litecoin oder Ethereum zur Verfügung. Problematisch dabei ist, dass Spieler, die noch keinerlei Erfahrungen hinsichtlich Kryptos gemacht haben, vom Angebot ausgeschlossen werden. Es gibt jedoch auch Online-Casinos, die auf einen Kryptosektor und einen klassischen Casino-Sektor setzen und damit zwei Zielgruppen ansprechen.

Sicherheit im Kryptocasino – aufgrund Blockchain-Technologie gewährleistet

Wenn es ums Zocken in einem virtuellen Casino geht, ist der Angstgedanke bei vielen Deutschen gut nachvollziehbar. Sehr lange wurde die Glücksspielbranche in eine dunkle Ecke gedrängt und allein das Angebot macht Angst, obwohl die Neugier vorhanden ist. Bei Kryptocasinos nimmt das Misstrauen noch einmal zu, denn schon allein mit dem Begriff Kryptowährung verbinden viele Menschen das „Darknet“ und folglich illegale Aktivitäten. Die Sorge ist unbegründet, denn dank der Blockchain-Technologie ist Sicherheit im Kryptocasino automatisiert. Jede Transaktion findet zwar anonym, aber objektiv einsehbar über die Blockchain statt. Das hat den Vorteil, dass ein Betrug von beiden Seiten faktisch ausgeschlossen ist.

Wer auf maximale Nummer sichergehen möchte, zockt nur in jenen Casinos, die sich von Prüfinstituten die Fairness des Zufallssystems haben bescheinigen lassen. Viel wichtiger ist aber, dass eine gültige Lizenz vorhanden ist, denn gerade bei den Kryptocasinos gibt es einige, die überhaupt nicht lizenziert sind. Ob diese Konzession aus Deutschland stammt oder aus Europa (vor allem Malta), spielt dabei keine Rolle.

Für wen ist welches Casino die richtige Wahl?

Kryptocasino oder klassisches Online-Casino? Um die Wahl zu treffen, müssen ein paar Fragen beantwortet werden. Nutzer, die sich mit Kryptowährungen nicht auskennen und auch bislang keine Berührungspunkte hatten, sind in einem klassischen Online-Casino besser aufgehoben. Hier besteht der Vorteil, dass diese sehr einsteigerfreundlich aufgebaut sind, dass Einzahlungen mit verschiedenen Zahlungsmethoden möglich sind und dass ein sehr sympathischer Einstiegsbonus gewährt wird.

Wer allerdings bereits Erfahrungen auf dem Kryptomarkt gesammelt hat und selbst über ein Wallet verfügt, kann sein Glück im Kryptocasino versuchen. Der Vorteil daran ist, dass hier sämtliche Spiele zur Verfügung stehen, die aufgrund des GlüStV in Deutschland nicht angeboten werden dürfen. Diese Möglichkeit besteht aber auch nur, wenn keine Umrechnung in die landestypische Währung erfolgt und keine deutsche Lizenz vorhanden ist.

Es hat sich gezeigt, dass auch immer mehr Kryptocasinos darauf setzen, eine klassische Casinolizenz zu erhalten und nicht rein auf Kryptobasis agieren. In diesem Fall greift der GlüStV natürlich auch hier, denn die mit Bitcoin oder Litecoin getätigte Einzahlung wird im Account in die landestypische Währung (Euro) umgerechnet. Somit ist klassisches Geldspiel gegeben, was den GlüStV auf den Plan bringt.