Was hat es mit dem Aberglauben beim Glücksspiel auf sich?

Der Aberglaube ist bei vielen Menschen fest verankert. Zeigt er sich im Alltag häufig wenig, tritt er so richtig zum Vorschein, wenn es um das Glücksspiel oder Events geht, in dem es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. So hängt bei Zockern und Zockerinnen im Online-Casino als auch bei Sportwetten der Erfolg nicht selten von Ritualen ab, die in der Vergangenheit schon einmal Glück brachten. Ebenso versuchen Spieler und Spielerinnen durch spezielle Aktionen das "Pech" abzuhalten. So tragen sie bestimmte Amulette oder Ähnliches mit sich herum oder Klopfen vorzugsweise auf Holz.

Gleichzeitig zeigt sich jedoch ebenfalls, dass der Aberglaube nicht bei allen Menschen verankert ist. Für sie fällt die einzige Entscheidung zwischen Gewinn oder Verlust durch den Zufall. "Mystische Kräfte" spielen ebenso wenig eine Rolle wie das Anbeten von Fortuna, Tyche oder Ganesha. Dennoch hat der Aberglaube einen wichtigen Platz in fast allen Kulturen rund um den Erdball. Somit ist schon einmal nachvollziehbar, warum es so viele unterschiedliche Rituale, Götter und Handlungen gibt, die das Unglück abwenden und gerade im Glücksspiel den Erfolg bringen sollen.

Woher kommt der Aberglaube?

Die ersten Erwähnungen des Aberglaubens gehen zurück auf das 4. Jahrhundert, wobei das Christentum diesen Begriff prägte. Allerdings wurde das Wort in dem Kontext des "Missglaubens" genutzt und für all jene gebraucht, die an übernatürliche Kräfte glaubten. Da diese zur kirchlichen Lehrtradition den Gegenpol darstellen war der Aberglaube im Christentum verpönt. Dennoch hat sich dieser bis heute gehalten und so gibt es noch immer die diversen Auswirkungen übernatürlicher Schlagkraft, an die einige Menschen glauben. Hierzu zählt als Beispiel, das Freitag der 13. ein Unglückstag ist, schwarze Katzen Boten des Bösen sind oder auch, dass Sternschnuppen bei Sichtung einen Wunsch erfüllen. So entwickelte sich der Aberglaube schnell vom Irrglauben zu einer Bezeichnung, die ebenfalls für Ketzer verwendet wurde und was bis heute zum Volksglauben mutierte.

Diese Auswirkungen des Aberglaubens zeigen sich dann gleichermaßen im Rahmen der Casino Spiele. So beginnen viele Glücksritter bereits lange vor dem eigentlichen Spiel an Slots, Roulette, Poker oder auch bei Sportwetten damit, kleine Rituale durchzuführen. Bestimmte Abläufe werden umgesetzt, spezielle Kleidungsstücke getragen, okkulte Gegenstände angelegt und vieles mehr. Das gibt dem Nutzer von Online-Casinos das Gefühl, Kontrolle über ein ansonsten vom Zufall geprägten Spiel zu erhalten und somit den Ausgang oder den möglichen Gewinn zu beeinflussen. Solche Rituale nutzen im Übrigen nicht nur Teilnehmer an Glücksspielen.

Ein ähnliches Bild zeichnen Sportler. Unabhängig von Bekanntheit, Ruhm oder Sportart hat nahezu ein jeder seinen eigenen Ablauf, der ihm Sicherheit gibt. So wird aus dem Aberglauben heraus eine konkrete Musik gehört, alte Shorts getragen oder sich in einem bestimmten Rahmen aufgewärmt. Gleiches trifft jedoch ebenfalls für das Leben im Alltag zu. Wer vor schwierigen Herausforderungen steht, großen Stress zu bewältigen hat oder sich gegen seine Angst behaupten muss, nutzt häufig die Hilfe des Aberglaubens getreu dem Motto: "Zu verlieren habe ich ja ohnehin nichts".

Das Ding mit der "7"

Eine besondere Aufmerksamkeit schenkt der Aberglaube der Ziffer "7". Für nicht wenige kommt sie einer Art Glückszahl gleich. Schließlich umgibt sie uns ständig. Es gibt sieben Tage in der Woche, unsere Wahrnehmung basiert auf sieben Körperöffnungen und auch wissenschaftliche Experimente zeigen, dass das Gedächtnis sich sieben Gegenstände mit der höchsten Trefferquote merken kann. Insofern achten Glücksritte beim Online-Glücksspiel besonders häufig auf die Ziffer "7".

Doch speziell auf das Glücksspiel bezogen, gibt es Dinge, die, folgt man dem Aberglauben, unbedingt zu vermeiden sind. Hierzu gehört etwa, dass die Beine beim Spielen niemals gekreuzt werden dürfen. Denn das bringt im Gegensatz zu gekreuzten Fingern Unglück. Gleiches gilt für das Zählen von Geld am Spieltisch. Zum einen kann das als unhöflich erachtet werden, doch zum anderen soll es das Sprichwort "Hochmut kommt vor dem Fall" bedienen.

Darüber hinaus existiert noch eine Vielzahl von anderem Aberglauben, die beim Ringen mit dem Glück geflissentlich unterlassen werden sollten. Hierzu gehört als Beispiel das Pfeifen am Spieltisch oder im Raum, sollte im Online-Casino gespielt werden, das Spielen an einem gut polierten Tisch oder das Drehen des eigenen Stuhls während einer Partie.

Hinzu kommen selbstverständlich noch wichtige Zahlen, deren Nutzung im Kontext des Aberglaubens verboten ist. Die eine ist die "17". Denn die römische Zahl ist "VIXI", welche wiederum ins lateinische Übersetzt für den Weg vom Leben in den Tod gedeutet werden kann, stellt infolgedessen ein schlechtes Omen dar.

Die zweite Zahl ist die "13" und sie ist so etwas wie die Nummer eins in so manchem "Volksglauben". Damit ist nicht nur Freitag der 13. gemeint. Entsprechend werden an Gebäuden nicht selten die 13. Stockwerke ausgelassen, in Sitzreihen fehlt der 13. Platz oder Sportler verweigern die Rückennummer 13.