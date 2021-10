Warum Arbeitszeiterfassung nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte

Im hektischen Berufsalltag der Unternehmen tritt die Zeiterfassung in den Hintergrund. Der Arbeitgeber legt seinen Fokus auf die monatlichen Meilensteine und die kontinuierliche Steigerung der Produktivität und Effizienz. Schließlich sollen die Umsatzziele erreicht werden und neue Rekorde gebrochen werden. In diesem Vorgehen liegt allerdings der Fehler. Denn oftmals wird vergessen, dass sich die Arbeitszeiterfassung indirekt auf den Erfolg eines Unternehmens auswirkt. Anstatt also weiterhin auf Vertrauensarbeitszeit, Exceltabellen oder Stundenzettel zu setzen, sollten Arbeitgeber die Möglichkeit in Betracht ziehen, ein digitales Zeiterfassungsprogramm zu nutzen. Durch dessen Einsatz ergeben sich nämlich nicht nur Vorteile für die Angestellten, sondern auch das Unternehmen profitiert in hohem Maß. Im folgenden Artikel bringen wir Ihnen die digitale Zeiterfassung näher und zeigen auf, welche Chancen mit einer modernen Software verbunden sind.