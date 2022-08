Wann lohnt sich ein Kleinkredit?

Wünsche hat jeder Mensch, doch manchmal kosten diese etwas mehr Geld, als man in diesem Moment zur Verfügung hat. Die Frage ist dann, ob man mit dem Kauf wartet, bis man genügend Geld gespart hat, oder ob ein kleiner Kredit ggf. aushelfen könnte. Eine geringe Kreditsumme kann man schnell aufnehmen, allerdings sollte man sich dabei auch sicher sein, dass man nicht in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Anders sieht es da natürlich aus, wenn man das Geld zum Beispiel für wichtige Reparaturen oder kurzfristige Notfälle benötigt.

Kommt ein Kredit in Frage?

Wenn man etwas mehr Geld benötigt, als die eigenen Finanzen es aktuell hergeben, dann hat man grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Man kann mit der Anschaffung warten und hoffen, dass man das Geld möglichst schnell gespart hat oder aber man kann sich Geld leihen, wenn die Anschaffung nicht länger warten kann. Viele stellen sich berechtigterweise die Frage, warum man länger sparen sollte, wenn man sich das Geld mit einem Kredit auch kurzfristig beschaffen kann.

Aktuell sind die Zinsen für Kredite zwar sehr niedrig, dennoch muss man am Ende immer etwas mehr Geld zurückzahlen, als man sich geliehen hat. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Sparzinsen niedriger sind als die Kreditzinsen. Ein Vorteil ist, dass man die eigene Sparrate flexibel anpassen kann, wenn man in einem Monat unvorhergesehen doch etwas mehr Geld benötigt, als ursprünglich geplant. So kann man festhalten, dass sich sparen im Zweifel immer dann lohnt, wenn die Anschaffung nicht sofort geschehen muss.

Wenn es doch ein Kredit werden soll

Wenn man das Auto reparieren lassen muss oder sonstige, unaufschiebbare Komplikationen auftreten, benötigt man das Geld natürlich umgehend. Hier kann ein kurzfristiger Kredit durchaus helfen. Gute Gründe hierfür sind neben einer Reparatur z.B. auch Umzüge wegen einem Jobwechsel oder der Kauf eines Autos, wenn man durch einen Unfall den eigenen PKW verloren hat.

Es gibt weitere Gründe, die positiv für einen Kredit sprechen. Dabei geht es z.B. um Investitionen für die Zukunft, was man auch als „produktive Kredite“ bezeichnet. Darunter fällt z.B. die Finanzierung einer Immobilie, in der man dann wohnen möchte. Natürlich gilt das auch für Immobilien, die zur Altersvorsorge angeschafft werden. Man sollte seine Wünsche dabei immer nach Dringlichkeit einordnen. Größere Investitionen können auch im Haushalt anfallen, wenn man z.B. eine neue Waschmaschine benötigt. Natürlich könnte man für diese auch sparen, allerdings muss man dabei beachten, wie viel Zeit und Geld man durch das Waschen und Trocknen in einem Waschsalon verliert.

Kredite für Konsum

Kritisch wird es immer dann, wenn Menschen Kredite für reine Luxusgüter aufnehmen wollen. Wenn es z.B. immer das neuste Handy oder der größte Fernseher sein muss, kann man nicht von einer Notwendigkeit sprechen. Bei solchen Wünschen sollte man sich lieber zweimal überlegen, ob man sich dafür von einer externen Institution Geld leihen möchte oder ob man nicht doch besser wartet, bis man das nötige Geld zusammengespart hat. Eventuell kommt in der Zwischenzeit sogar die Einsicht, dass man diesen Luxus überhaupt nicht benötigt und dass das vorhandene Geld sinnvoller investiert oder ausgegeben werden könnte.