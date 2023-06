NRW-Immobilienmarkt: So sichern Sie den optimalen Verkaufserfolg

In NRW werden immer weniger neue Wohnungen fertiggestellt.

In NRW werden immer weniger neue Wohnungen fertiggestellt – und das bei steigendem Wohnbedarf. Damit liegen auch die Preise für Häuser aktuell (Juni 2023) in NRW bei durchschnittlich knapp 2.900 € pro Quadratmeter. Ein attraktiver Betrag für alle, die Ihre Immobilien jetzt abstoßen möchten. Sie sollten den Verkauf aber nicht ohne zuverlässige Wertermittlung eines Experten in Angriff nehmen. Und es gibt noch mehr zu beachten.

Worauf es beim Immobilienverkauf ankommt

Die richtige Lage und ein hervorragender Gebäudezustand sind die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verkauf zu einem guten Preis. Während eine Luxusimmobilie in abgeschiedener Lage für Prominente attraktiv sein kann, ist eine Gewerbeimmobilie irgendwo im Nirgendwo nicht ideal.

Der richtige Zeitpunkt und die notwendigen Dokumente

Unabhängig von der Art der Immobilie und dem Grund für den Verkauf (Erbschaft, Altersgründe, Scheidung, Auswanderung) gibt es auf dem Immobilienmarkt gute und lukrative Zeitpunkte, um den besten Preis zu erzielen. Zum Beispiel jetzt, wo Wohnraum dringend benötigt wird.

Dazu sind verschiedene Unterlagen wie ein aussagekräftiges Exposé, Baugenehmigung, Wohnflächenberechnung oder Energieausweis wichtig.



Was fordert das Gebäudeenergiegesetz?

Das GEG sieht für bestehende Gebäude den Austausch von Öl- und Gasheizungen nach spätestens 30 Jahren vor. Hinzu kommt die Dämmung der Außenbauteile, der obersten Geschossdecke, der Warmwasserleitungen und der Heizungsrohre. Außerdem - und das ist bei einem Verkauf wichtig - besteht eine Sanierungspflicht bei einem Eigentümerwechsel.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es dafür?

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bietet in Zusammenarbeit mit der KfW-Bank einen Bundeszuschuss für energieeffiziente Gebäude (BEG) an. Außerdem können Sanierungsmaßnahmen steuerlich abgesetzt werden, und zwar 20 % der Kosten (maximal 40.000 Euro) über drei Jahre.

Immobilienbewertung – welche Methoden gibt es?

Je nach Immobilie spielen unterschiedliche Faktoren und Argumente beim Immobilienverkauf eine Rolle. Darüber hinaus gibt es 3 gesetzlich geregelte Wertermittlungsverfahren, die in der Immobilienwertermittlungsverordnung festgelegt sind:

· Sachwertverfahren (für selbstgenutztes Wohneigentum und Gewerbeimmobilien). Der Wert wird auf der Grundlage des Wiederbeschaffungswertes abzüglich der Abnutzung und wertmindernder Merkmale ermittelt.

· Vergleichswertverfahren (bei Eigentumswohnungen). Der Wert wird durch Vergleich mit ähnlichen Grundstücken ermittelt.

· Ertragswertverfahren (für Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen). Grundlage dieses Verfahrens ist der erwirtschaftete Ertrag.

Sachverständige wenden bei der Wertermittlung in der Regel zwei der drei Verfahren an, um ein besonders aussagekräftiges und zuverlässiges Ergebnis zu erzielen. Zusätzlich werden individuelle Umstände berücksichtigt, die die Anwendung eines der Wertermittlungsverfahren ausschließen können.

Warum Sie mit der Beauftragung eines Experten bestens beraten sind

Viele Menschen versuchen den Immobilienverkauf in Eigenregie – aber ohne das notwendige Know-How. Obwohl es dabei um mehr geht als nur die Festlegung eines Preises!

„Es stellen sich Fragen aus dem Erbbaurecht, dem Wohnrecht, dem Wegerecht; auch ein Wissen über Schadensur­sachen oder korrekte Berechnungen zur Rest­nutzungsdauer sind wichtig“, erklärt André Heid. Er ist seit 2011 in NRW tätig und hat bereits über tausende Gutachten für unterschiedliche Zielgruppen erstellt.

Seine Expertise stellt er anderen gerne zur Verfügung, denn: „Die meisten Menschen lassen vielleicht ein- oder zweimal in ihrem Leben eine Immobilie bewerten. Da kann man nicht erwarten, dass sie sich ganz genau auskennen.“