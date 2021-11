Neue Studie: So investieren die Millennials und die Gen Z ihr Geld

Gefragt: Aktien innovativer und nachhaltig agierender Firmen

Mit seinem NextGen Investor Report 2021 will der europäische Neobroker BUX herausfinden, wie das Investmentverhalten seiner Kundinnen und Kunden aussieht. Zunächst einmal weist die Studie aber darauf hin, dass das Interesse der jungen Generationen am Thema Geldanlage generell stark zugenommen hat.

Das zeigt sich an der Kundenanzahl von BUX Zero: Sie legte bei den Millennials im ersten Halbjahr 2021 um satte 118 Prozent zu, bei den Vertretern der Generation Z waren es ebenfalls bemerkenswerte 112 Prozent. Als möglich Gründe hierfür werden die Coronakrise, das Aufkommen mobiler Investmentplattformen sowie wirtschaftliche Herausforderungen genannt.

Beim Aktienkauf finden beide Generationen einen gemeinsamen Nenner: Innovative Unternehmen, die unser Leben mit ihren Produkten und Dienstleistungen verändern. So gehören laut BUX-Analyse Apple- und Tesla-Aktien zu den beliebtesten Wertpapieren der jungen Anleger. Außerdem nehmen diese oft nachhaltige Unternehmen in ihre Portfolios auf.

So finden sich unter den Top 15 der Gen Z Aktien des chinesischen E-Auto-Herstellers NIO und des US-amerikanischen Produzenten veganer Lebensmittel, Beyond Meat. Bei den Millennials sind es Wertpapiere des Essenslieferdienstes Just Eat Takeaway, des Brennstoffzellenherstellers Plug Power sowie des E-Fahrzeugbauers Arcimoto.

Im Trend: ETFs mit Zukunftsthemen

Bei der Gen Z sind besonders jene Exchange Traded Funds (ETFs) beliebt, die ebenfalls den Zugang zu besonders innovativen Unternehmen und technologischen Trends ermöglichen. Zu den zehn begehrtesten zählen der Nasdaq ETF für den Technologiesektor, der Automation & Robotics ETF für den Automatisierungssektor, der in den Gesundheitssektor investierende Healthcare Innovation ETF sowie der L&G Cybersecurity ETF.

Die Millennials verhalten sich beim Investieren in Exchange Traded Funds sehr ähnlich: Einerseits setzen sie auf erfolgreiche Unternehmens-ETFs, andererseits auf solche, die für Innovation und Zukunfts-Optimierung stehen. Von den zehn beliebtesten börsengehandelten Indexfonds der Millennials stammen vier aus dieser Kategorie: der Automation & Robotics ETF, der Nasdaq ETF mit seinen Technologieunternehmen, der Healthcare Innovation ETF sowie der All-World Socially Responsible ETF.

Spitzenreiter bei der Beliebtheit ist allerdings der Vanguard S&P 500 Index. Er bildet die Kurse der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen ab und liegt sowohl bei der Generation Z als auch bei den Millennials auf dem ersten Listenplatz der zehn meistgekauften ETFs.

Infos aus dem Netz – und vom Finanzberater

Laut den Ergebnissen der BUX-Studie vertrauen Millennials und Mitglieder der Gen Z in erster Linie auf Online-Informationsquellen wie dem Videokanal YouTube, der Info-Plattform Seeking Alpha oder Podcasts mit dem Themenschwerpunkt Finanzen und Wirtschaft.

Neben der Recherche im Netz schätzen junge Investoren aber auch das persönliche Gespräch, wie eine weitere Untersuchung zeigt. Die Studie der tecis Finanzdienstleistungen AG hat ergeben, dass für 60 Prozent der befragten 18- bis 39-Jährigen der Termin bei einer Finanzberaterin oder einem Finanzberater absoluten Vorrang hat, wenn es um Anlagethemen geht. Nur 20 Prozent der Umfrageteilnehmer informieren sich über den Komplex Finanzen völlig selbstständig.

44 Prozent aller Befragten nutzen hauptsächlich die Informationen aus dem Beratungsgespräch, bevor sie sich für das eine oder andere Finanzprodukt entscheiden. 34 Prozent erwarten deshalb von ihrem Berater, dass er sie transparent und umfassend informiert.