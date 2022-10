Merge vollzogen: Diese Hintergründe sollten Trader jetzt kennen

Für Anleger und Trader ist die Entscheidung, wo sie Ether kaufen, damit von neuen Kriterien abhängig. Doch was ist dieser „Merge“, von dem die ganze Kryptoszene spricht und warum hat Ether damit möglicherweise ein neues Zeitalter für den Markt eingeläutet?

Das ist „The Merge“

Der Ruf nach „The Merge“ ist schon vor einigen Jahren laut geworden. Der Begriff „Merge“ leitet sich von dem englischen Verb ‚to merge‘ ab. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie ‚verbinden‘ oder ‚verschmelzen‘. Mit dem ‚the‘ wird aus dem Verb dann ein Substantiv. „The Merge“ bedeutet auf Deutsch also „die Verschmelzung“.

Was im ersten Moment übertrieben pathetisch klingt, ist tatsächlich eine große Sache. Denn mit „The Merge“ stellt sich Ether nicht nur neu auf, sondern wird auch wesentlich umweltfreundlicher. Der Energiebedarf für die digitale Infrastruktur sinkt um bis zu 99,95 Prozent. Das ist erstaunlich viel.

Doch was genau passierte während „The Merge“? Ether nutzte in den zurückliegenden Jahren zwei separate Systeme zur Autorisierung von Geldbewegungen. Zum einen gab es ein System namens „Proof of Work“. Zahlungen und andere Transaktionen mit dieser Kryptowährung wurden freigegeben und gespeichert, indem diese mittels leistungsstarker Rechner und komplexer mathematischer Formeln verschlüsselt wurden.

Das andere System zur Autorisierung war das sogenannte „Proof of Stake“. Die Legitimation von Geldbewegungen wurde hier nicht mit Rechnern freigegeben und verschlüsselt. Stattdessen wurden Einheiten der Währung selbst hierfür herangezogen.

„The Merge“ war nun die Verschmelzung der beiden Systeme zu einem einzigen großen Proof of Stake. Das reduziert nicht nur die benötigte Rechenleistung, sondern auch den damit verbundenen Energiebedarf. Wie oben bereits erwähnt, benötigt die Infrastruktur im Proof of Stake nur noch 1/200 der Energie, die zuvor nötig war.

Vom langen Weg zum Ziel

„The Merge“ ging ein langer Weg voraus. Im Jahr 2015 launchte Ether erstmals das Protokoll und die Kryptowährung ging online. Schnell merkten die Gründer, dass sie mit Proof of Work auf Dauer nicht gut fahren würden, zum einen aufgrund des extremen Energiebedarfs. Zum anderen ist der Arbeitsprozess sehr viel zeitaufwendiger. Eine schnellere Alternative musste her.

Zügig wurde unter diesen Gesichtspunkten dann ein Upgrade geplant. Es vergingen fünf Jahre, bis im Jahr 2020 eine Änderung eintreten sollte. Geplant war eine dreistufige Reformation. Codename dieser Reformation: Bellatrix. Zuerst sollte das Proof of Stake-System parallel laufen. Das wurde im Jahr 2020 dann auch realisiert.

Foto: Pixabay.com © PIX1861 CCO Public Domain

Im Jahr 2022 sollte es dann zu einer vollständigen Umstellung kommen. Am 06. September begann die zweite Phase und am 15. September wurde die Transformation abgeschlossen. Seitdem läuft Ether ausschließlich im Proof of Stake. Ein Novum in der Welt der Kryptos.

Der Termin für die Verschmelzung wurde immer wieder verschoben. Der Grund hierfür liegt in dem kryptischen Begriff „Total Terminal Difficulty“. Dabei handelt es sich um die sogenannte Hash-Rate. Dieser Wert gibt an, ab wann die Umstellung vollzogen werden kann. Da diese Vorhersage aber nicht auf den Tag genau vorgenommen werden konnte, mussten sich die Ether-Kunden mit der Angabe von Zeiträumen zufriedengeben. Diese wurden anhand der Dynamiken der Hash-Rate aber immer wieder korrigiert.

Proof of Stake: So soll energieeffizientes Mining funktionieren

Während beim Proof of Work viele leistungsstarke Rechner in die Datenverarbeitung involviert sind, sind es beim Proof of Stake sehr viel weniger. Der Grund ist folgender: Beim Proof of Stake wird die Verschlüsselung und Autorisierung der Zahlungen mit dem Kapital anderer vorgenommen. Die sogenannten Miner sind Personen, die mit einem gewissen Eigenkapital dabei helfen, weitere Transaktionen zu genehmigen und abzusichern. Die Währung erhält sich hierdurch praktisch selbst am Leben. Dafür erlauben die Miner dem Netzwerk, Teile ihres Kapitals kurzfristig einzufrieren, wofür sie eine Entschädigung erhalten – ähnlich wie bei einer Dividende. In diesem Prozess spielen leistungsstarke Rechner also keine so bedeutende Rolle mehr.

Die Umstellung auf Proof of Stake macht das Mining nicht nur grüner, sondern auch sicherer. Wer sich unerlaubt daran beteiligen möchte, geht das Risiko ein, dass das von ihm zur Verfügung gestellte Kapital für immer eingefroren bleibt, wenn der Schwindel auffliegt. Die Gründer erhoffen sich von diesem Umstand eine abschreckende Wirkung.

Foto: Pixabay.com © rebcenter-moscow CCO Public Domain

Nach dem Merge: So wirkt sich die Umstellung auf den Kryptomarkt aus

Die Börsen mussten den Handel während „The Merge“ für eine kurze Zeit aussetzen. Mittlerweile wird Ether aber wieder ganz normal gehandelt. Ob die Verschmelzung ohne weitere Zwischenfälle umgesetzt werden konnte, stand im Vorfeld noch nicht fest. Aus diesem Grund waren skeptische Stimmen zu hören. Letztendlich lief jedoch alles wie geplant.

Trotzdem sackte der Kurs kurze Zeit später ab. Rückblickend befand sich der Ether-Kurs seit Juni 2022 ohnehin auf einer mäßigen Talfahrt. Da der Kryptomarkt an sich schon für eine gewisse Instabilität steht, sollten zurzeit wahrscheinlich keine horrenden Summen investiert werden. Andererseits geht es nach einer ausgiebigen Talfahrt immer auch irgendwann bergauf.