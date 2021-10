Ist ein Geschäftskonto als Kleinunternehmer Pflicht?

Durch die Pandemie haben viele Bürgerinnen und Bürger ihren beruflichen Werdegang überdacht. Viele davon haben sogar den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Das Modell des Kleinunternehmers nach §19 UstG wird dabei immer beliebter, denn es ermöglicht geschäftstüchtigen Menschen den sanften Einstieg in die Selbstständigkeit, ohne ein exorbitantes Maß an Buchhaltungspflicht mit sich zu bringen.

Doch auch die Selbstständigkeit gemäß Kleinunternehmerregelung will sorgfältig geplant werden. Eine Frage, die sich jeder angehende Unternehmer stellt, ist die nach dem Bankkonto: Ist ein Geschäftskonto Pflicht? Und weshalb gibt es Geschäftskonten überhaupt.

Was genau ist ein Geschäftskonto?

Ein Geschäftskonto ist im Kern dem normalen Girokonto für Privatkunden ganz ähnlich. Dabei bietet es aber einige Merkmale und Dienstleistungen, auf die bei einem Privatkonto verzichtet werden kann. Nachfolgend sind die Aufgaben des Geschäftskontos für Unternehmer genauer erläutert.

Aufgaben eines Geschäftskontos

Das Geschäftskonto dient hauptsächlich dem Zweck, die betrieblichen Einnahmen und Ausgaben so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Ein Businesskonto ist damit die perfekte Grundlage für eine transparente Buchführung. Wer nicht als Kleinunternehmer tätig sein kann, muss zudem die doppelte Buchführung (Doppik) befolgen – ein Konto, das speziell dem Business gewidmet ist, ist dabei essenziell. Selbiges gilt für das Erstellen der Gewinn-und-Verlustrechnung sowie der Bilanz.

Man kann also sagen, dass ein Geschäftskonto dem Unternehmer die Buchführung erleichtert und ihm sogar Kosten spart, wenn er einen Steuerberater beschäftigt – je besser dieser sich in den Einnahmen und Ausgaben zurechtfindet, desto weniger Aufwand muss er in die Bearbeitung der Steuern investieren. Auf Geschaeftskonten24.net finden Unternehmer und solche, die es werden wollen, einen guten Überblick über alles Wichtige rund um das Thema Business Konto.

Unterschied zum privaten Girokonto

Die Unterscheidung zwischen Geschäftskonto und Girokonto ist rein rechtlicher Natur. So wird das Geschäftskonto dem Finanzamt gegenüber als solches ausgewiesen. In den Funktionen unterscheiden sich Business Konten nicht stark von Girokonten. Je nach Kreditinstitut ist es jedoch möglich, das Geschäftskonto bestmöglich an das eigene Geschäftsmodell anzupassen – beispielsweise durch das Koppeln an Bezahlsysteme, Buchhaltungs-Software und Online Shop oder durch die schnelle Verfügbarkeit von Wechselgeld für Einzelhändler und Gastronomen.

Sind Unternehmer verpflichtet, ein Geschäftskonto zu führen?

Ja und nein. Tatsächlich müssen Unternehmer, die bei der Unternehmensgründung zum Gesellschafter werden, ein Geschäftskonto eröffnen – ein Geschäftskonto wird also immer dann Pflicht, wenn das Unternehmen zur juristischen Person wird und wenn Gesellschafter ein Stammkapital hinterlegen müssen. Dabei steht die Trennung von privatem Geld und Firmenkapital im Vordergrund. Ein Business Konto reduziert das Risiko von Veruntreuung und schützt gleichzeitig das private Kapital der Unternehmer im Falle einer Firmenpleite.

Einzelunternehmer sowie auch Kleinunternehmer sind nicht verpflichtet, ein separates Geschäftskonto zu eröffnen. Dennoch entscheidet sich ein Großteil von ihnen dazu, um private Zahlungsströme ganz klar von geschäftlichen abgrenzen zu können.

Einige Banken verlangen ein Geschäftskonto bei Selbstständigkeit

Auch wenn es keine gesetzliche Verpflichtung für Kleinunternehmer gibt, die sie zur Eröffnung eines Geschäftskontos zwingen, gibt es Banken, die genau das von mutigen Gründern verlangen. Dabei stehen vor allem Transparenz und Trennung im Vordergrund. Der Unternehmer sollte jedoch die Möglichkeit haben, Konditionen miteinander zu vergleichen und gegebenenfalls die Bank zu wechseln.

Ist ein Geschäftskonto sinnvoll?

Es empfiehlt sich für alle Unternehmer, ein separates Geschäftskonto zu eröffnen – und zwar völlig unabhängig von der Größe ihres Unternehmens, von der Höhe ihrer Einnahmen oder von der Art ihrer Arbeit. Ein Business Konto sorgt für den maximalen Überblick – dieser wiederum erleichtert die Nachkalkulation, die vorbereitende Buchhaltung und die Arbeit des Steuerberaters. Auch das Finanzamt ist dankbar über transparente Belege, die keinen Raum zur Interpretation bieten.

Die Vorteile eines Geschäftskontos für KMUs

Kleine und mittelständische Unternehmen entscheiden sich in den meisten Fällen für ein eigenes Geschäftskonto und können davon auf folgende Weise profitieren:

Kleinunternehmer, die direkt mit einem Geschäftskonto in die Selbstständigkeit starten, ebnen sich den Weg für die Zukunft – wächst das Unternehmen, ist die Umstellung sanfter. Sowohl kleine als auch mittelständische Betriebe profitieren außerdem von dem Überblick, den ein Geschäftskonto bietet. Die Kopplung an Buchhaltungs-Software sollte nur bei einem reinen Geschäftskonto erfolgen. Damit erleichtert ein leistungsstarkes Business Konto den Selbstständigen viel zusätzlichen Aufwand und letztlich natürlich auch Geld.