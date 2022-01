Investitionen in die Zukunft

Trotz schwieriger Zeiten halten auch im neuen Jahr der wirtschaftliche Aufwärtstrend und der vorsichtige Optimismus an. Sowohl auf regionaler Ebene als auch bundesweit zeichnet sich weiter eine stabile Konsolidierung ab. Dies beweist auch der DAX an der Frankfurter Börse, der sich zu Jahresbeginn weitgehend unbeeindruckt von jüngsten Paniknachrichten zeigte.

Insgesamt ist auch die Kaufbereitschaft weiter beständig. In vielen Branchen übersteigt sogar die Nachfrage das Angebot, wie jüngst wieder bei den Autoherstellern wegen aktueller Lieferengpässen bei Chips. Auch kleinere Konsumgüter, vor allem in der Unterhaltungselektronik, boomen ungebrochen. Dies hat zur Folge, dass viele Personen Geld leihen möchten, um sich den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen.



Auf der Suche nach einem möglichst günstigen Kredit stoßen Sie dabei eventuell auch auf Seiten betrügerischer Anbieter, die mit vermeintlich günstigen Lockvogelangeboten scheinbar unschlagbare Offerten anbieten. Hier ist Vorsicht geboten. Gerade bei plakativen Anzeigen in Zeitschriften oder im Internet verbergen sich hinter Phrasen wie "Sofortgeld ohne Prüfung" oder "Cash in 2 Minuten" oft im Kleingedruckten böse Überraschungen, die aus dem Schnäppchen schnell einen Alptraum oder zumindest ein sehr schlechtes Geschäft für Sie als Kunden machen.

Wie sollten Sie einen Kreditantrag vorbereiten?

Je besser Sie sich vorab informieren, umso kleiner ist das Risiko, einem schwarzen Schaf aufzusitzen. Ideal ist es, wenn Sie sich, anstatt einzelne Anbieter zu studieren und sich im Dschungel der Bedingungen zu verlieren, lieber auf unabhängigen Portalen informieren. Diese bieten Ihnen nicht nur einen guten Überblick und einen Vergleich der Kreditunternehmen, sondern zusätzlich noch wertvolle Information und Insider-Tipps zum Thema Kredite.



Sie sollten vor Abschluss eines Vertrags unbedingt wissen, welche verschiedenen Arten von Krediten es gibt und woraus sich genau die Gesamtkosten eines Kredits ergeben. Oft bleibt es nämlich nicht alleine bei den Zinsen, sondern es kommen weitere Bereitstellungs- und Bearbeitungskosten hinzu. Diese können im ungünstigen Fall schnell die eigentlichen Zinskosten übersteigen und sollten auf jeden Fall vorher transparent dargelegt werden.



Generell sollten Sie immer zuerst mehrere Kreditanbieter in die engere Wahl ziehen und dann daraus mindestens drei Angebote einholen. Auf diese Weise sichern Sie weitgehend, dass Sie letztlich das beste Angebot auswählen.

In das eigene Zuhause investieren

Vielleicht haben Sie auch Pläne, das eigene Heim zu verschönern oder energiesparende Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Bis zu einem gewissen Rahmen kann auch hier ein Kredit sinnvoller sein als ein Darlehen. Auf diese Weise sind Sie nämlich wesentlich flexibler und die Zuteilung ist wesentlich schneller als bei einem klassischen Baudarlehen oder einer Hypothek.



In Verbindung mit Fördermitteln kann dies zum Beispiel bei der Installation einer Solarstromanlage auf Ihrem Hausdach sehr attraktiv sein. Im Zuge der Initiative der Stadt Dülmen zur Umstellung auf Photovoltaik ist das Förderprogramm der Stadt sehr gut angelaufen. Die große Nachfrage lässt die hohe Bereitschaft der Dülmener erkennen, in die moderne, energiesparende Technologie zu investieren.



Aber auch andere Renovierungspläne zur Verbesserung der Energiebilanz Ihres Heimes oder den Einbau innovativer Smart Home Technologien lassen sich mit Hilfe eines Kredits zeitnah realisieren.