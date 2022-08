Wohnraum ist nicht mehr nur in Großstädten knapp, sondern wird es zunehmend auch in kleineren Kommunen. Privat betriebene Immobilienentwicklung ist vielerorts die einzige Chance zur Verbesserung der Lage. Ein Blick auf die Lage in Wuppertal.

Es ist eine Diskrepanz, wie sie ganz archetypisch für die derzeitige Situation in vielen deutschen Städten ist: Einerseits stehen in Wuppertal rund 10.000 Wohnungen leer – vor allem in typischen Hochhaussiedlungen. Andererseits prognostizieren Experten bis 2040 einen Nachholbedarf im Bereich von knapp 16.000 Wohnungen.

In Anbetracht von Wuppertals Gesamtzahl von Wohnungen ist beides eine enorme Zahl. Und wirklich an der Situation ändern können oft nur privatwirtschaftliche Immobilienentwickler – übrigens nicht nur bei uns.

Die Diskrepanz zwischen Wohnungsnot und Wohnungsleerstand

Aufmerksame Leser werden sich in den vorangegangenen Zeilen gefragt haben, warum man nicht einfach jene 10.000 leerstehenden Wohnungen nutzt, um den vorausberechneten Bedarf abzufedern. Immerhin wären damit bereits zirka zwei Drittel des Bedarfs bis 2040 gedeckt.

Eine absolut berechtigte Frage. Allerdings eine, hinter deren Beantwortung mehrere Gründe stehen:

1. Es gibt – natürlich – Spekulanten. Diese kaufen und halten Wohnraum nur, weil sie auf bessere Preise für die Zukunft spekulieren. Allerdings ist dieser Faktor bei uns nicht sonderlich ausgeprägt. In anderen Städten sind Spekulanten eine deutlich größere Herausforderung.

2. Kostenprobleme: Ein Gutteil dieser leeren Wohnungen ist nicht im Besitz der Stadt. Diese müsste also doppelt Geld ausgeben. Sowohl, um die Wohnungen zu erwerben als auch, um die Gründe für den Leerstand zu beseitigen.

3. Soziale Unattraktivität. Viele Leerstände befinden sich in Brennpunktbezirken oder anderweitig sozial unattraktiven Arealen. So hatte Rehsiepen bereits bei einer offiziellen Erhebung Mitte der 2010er den mit Abstand höchsten Leerstand im Stadtgebiet. Er entfällt vor allem auf die Hochhaussiedlungen.

4. Gesellschaftliche Inkompatibilität: Was leer steht, tut es oft deshalb, weil es nicht mit dem aktuellen Bedarf von Wohnungssuchenden kompatibel ist. Wenn beispielsweise hauptsächlich Singles auf der Suche sind, dann sind große (und entsprechend teure) Wohnungen für diese nicht attraktiv. Wuppertal gehört zu denjenigen deutschen Städten mit einer eher armen Bevölkerung.

5. Technische Inkompatibilität. Die meisten Menschen möchten technisch zeitgenössisch leben. Wird eine Wohnung jedoch nicht regelmäßig modernisiert, schwindet der Kreis möglicher Interessenten.

Von besonderer Bedeutung hierbei ist, dass die öffentliche Hand nur an einem Punkt etwas tun kann: gegen Spekulanten. Den Rest müssen wir in einem eigenen Kapitel erläutern.

Warum der Staat oft machtlos ist

Warum baut die Stadt Wuppertal nicht einfach mehr Wohnungen? Warum kauft sie nicht Gebäude mit hohem Leerstand auf und macht diese durch Modernisierungs- und andere Umbaumaßnahmen wieder attraktiver? Der wichtigste Grund dafür ist Geld.

Aktuell ist Bauen und Modernisieren so teuer wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik.

· Baumaterialien sind knapp und somit teuer.

· Die gesamte Baubranche hat einen eklatanten Fachkräftemangel und muss deshalb die Preise justieren.

· Städte können nicht nach Belieben Geld ausgeben. Außerdem kommt durch den Ukraine-Krieg eine extrem schwierig vorherzusagende Planungssituation, die Kommunen noch stärker zum Sparen zwingt.

Keine Frage: Nicht nur bei uns wäre es der Stadtregierung wohl am liebsten, einfach auf eigene Faust die Wohnungsnot zu beseitigen. Bloß ist dafür der Haushalt schlicht und ergreifend nicht groß genug. Gerade heute, wo Bauen so extrem teuer geworden ist – und zudem die Zinsen wieder steigen.

Würde die Stadt morgen ein gigantisches Wohnungsbauprogramm anstoßen, müsste sie übermorgen an zahlreichen anderen Stellen die Ausgaben reduzieren. Selbst mit Blick auf Fördermittel von Land und Bund ist es anders meist nicht zu stemmen.

Immobilienentwickler: Keine Raubfische, sondern oft einzige Lösung

Vor allem beim Thema Vermietung haben viele Menschen ein eher negatives Bild von allem, was mit privater Wirtschaft zu tun hat. Tatsächlich lässt sich jedoch eines feststellen: In einer Zeit, in der viele Kommunen jeglicher Größenordnung nicht das Geld haben, um ihre Immobiliensituation aus eigenem Antrieb zu verbessern, ist die Privatwirtschaft die einzig verbliebene Lösung.

Das heißt konkret, ohne private Immobilienentwicklung gäbe es vielerorts nur noch Stillstand.

· Es würde gar kein neuer Wohnraum gebaut,

· es würden keine Bestandswohnungen der aktuellen Marktsituation angepasst und

· es würden keine leerstehenden Bestandsgebäude technisch und energetisch modernisiert.

In der Folge würde eine Stadt immer unattraktiver werden. Sowohl für potenzielle Zuzügler als darüber auch Arbeitgeber. Damit würde langfristig der kommunale finanzielle Spielraum noch kleiner werden – der Pfad in einen folgenschweren Abstieg.

Immobilienentwickler: Gewinnorientierte Macher

An diesem Punkt wissen manche Leser vermutlich nicht, was ein Immobilienentwickler macht. Fangen wir zunächst damit an: Das Entwickeln und das Betreiben von Immobilien sind zwei unterschiedliche wirtschaftliche Bereiche, die in der Regel durch zwei verschiedene Unternehmen vollzogen werden.

Das heißt, ein Immobilienentwickler tritt typischerweise nicht als Wohnungsbetreiber auf. Vielmehr leistet er die nötige Vorarbeit, die Wohnungsfirmen und ähnliche Unternehmen nicht übernehmen können oder möchten.

Ein Immobilienentwickler

· kauft leerstehende Grundstücke sowie sanierungs- oder abrissbedürftige Bestandsimmobilien;

· „entwickelt“ im buchstäblichen Sinn eine solche Immobilie. Er plant, baut neu, saniert, renoviert und modernisiert;

· arbeitet meist dicht mit der Kommunalregierung zusammen, um eigene und städtebauliche Wünsche und Notwendigkeiten zusammenzuführen;

· schafft auf diese Weise zeitgenössischen Wohnraum, der dem realen Bedarf einer Stadt, einer Gemeinde oder eines Quartiers entspricht – jetzt und in Zukunft;

· vermarktet und verkauft eine unter seiner Federführung entwickelte Immobilie an denjenigen, der sie später tatsächlich betreiben wird.

Letzten Endes ist der Immobilienentwickler deshalb eine Art Manager oder Produzent: Meist beginnt seine Arbeit damit, überhaupt erst einmal die notwendigen Mittel zusammenzutragen. Hierfür arbeitet er beispielsweise mit Investment-Boutiquen zusammen, die sich ihrerseits typischerweise wiederum auf eine Reihe von Bauformen spezialisiert haben. Etwa Investoren, die hauptsächlich Mittel für Privatwohnraum vergeben – oder solche, die sich auf Gelder für gewerbliche Immobilien konzentriert haben.

Weiter arbeitet der Immobilienentwickler mit Architekten zusammen. Mit den Baudezernaten von Kommunal- und Kreisregierungen, Planungsbüros, Stadträten und nicht zuletzt Immobilienmaklern.

Sein Ziel besteht also darin, eine konkrete Immobilie zu erschaffen, zu „entwickeln“, um sie gewinnbringend vermarkten zu können. Das muss er. Schließlich müssen sich Investitionen lohnen, anderenfalls würde niemand die oft beträchtlichen Risiken der Immobilienentwicklung auf sich nehmen.

Immobilienentwicklung als Chance für Investoren

Immobilien zu entwickeln – vor allem große Immobilien wie Mehrparteiengebäude oder sogar ganze Wohnparks – ist unglaublich kostspielig. Wir sprechen hier von zwei- und dreistelligen Millionenbeträgen. Der Wohnpark Friedenshöhe in Elberfeld etwa, dessen Bau 2021 begonnen wurde, hat ein Volumen von über 20 Millionen Euro.

Überall dort, wo staatliche Strukturen nicht als (alleinige) Geldgeber infrage kommen – also bei der überwiegenden Zahl aller Immobilienprojekte dieser Größenordnungen – sind Investoren der Schlüssel.

· Einerseits fehlt es vielen Investoren an den Fähigkeiten und mitunter sogar der Finanzkraft, um selbst als Immobilienentwickler aufzutreten.

· Andererseits möchten viele Investoren jedoch ihre Gelder in Projekte stecken, die gleichsam Sicherheit und eine gute Rendite bieten.

Projekte, die von Immobilienentwicklern betreut werden, sind in diesem Sinn eine Chance für alle Beteiligten:

· Der Immobilienentwickler bekommt durch die Investoren die Chance, seine Pläne überhaupt erst zu verwirklichen.

· Wohnungssuchende bekommen dadurch die oft einzige Möglichkeit, passenden Wohnraum zu finden.

· Kommunen jeglicher Größenordnungen können ihre Wünsche in Sachen Durchführung und Gestaltung einfließen lassen, ohne jedoch selbst den Haushalt über Gebühr zu belasten.

· Investoren profitieren von der fachlichen Expertise eines guten Immobilienentwicklers. Dieser führt durch eine sehr gründliche Vorplanung nur solche Projekte aus, die tatsächlich hinterher eine Bereicherung sind und sich gewinnbringend vermarkten lassen – wodurch eine sichere und gleichsam hohe Rendite gegeben ist.

Was zudem viele Laien nicht beachten: Faktisch jeder, der Geld investieren möchte, findet für sich einen Zusammenschluss von Investoren, die sich auf die Arbeit mit Immobilienentwicklern konzentriert haben.

Dadurch liegt es letztlich in der Hand eines jeden Einzelnen, seinen finanziellen Beitrag zur Entwicklung in seinem Heimatort zu leisten. Bloß bekommt er dabei nicht nur sein Geld zurück, sondern macht einen Gewinn – wo es bei Immobilienentwicklung ausschließlich durch die öffentliche Hand aufgrund der Nutzung von Steuergeldern keine einträglichen Rückflüsse gibt.

Immobilienentwicklung für ländliche Gemeinden

Schon im städtischen Raum spielt Immobilienentwicklung eine enorm wichtige Rolle. Noch bedeutender ist sie allerdings im ländlichen Bereich.

Denn wo schon große Städte Schwierigkeiten haben, nennenswerte Beiträge zur Wohnraumerweiterung selbst zu finanzieren, sind kleinere Gemeinden in aller Regel dazu gänzlich nicht in der Lage.

Dazu ist das Steueraufkommen hier bei Weitem zu gering – vor allem in Gemeinden, die nicht viele Mittel aus der Gewerbesteuer einnehmen können. Die Folge: Im ländlichen Raum läuft ohne private Immobilienentwicklung gar nichts, lässt sich die Attraktivität nicht aus eigenem Antrieb heraus steigern.

Nun könnte man zwar auf Privatpersonen verweisen, die hier vorzugsweise bauen. Das stimmt zwar, allerdings lösen diese Menschen ein Problem nicht:

Für die Attraktivität eines Ortes, was die Ansiedlung neuer Arbeitgeber et cetera anbelangt, ist eine Handvoll von Ein- oder Zweiparteiengebäuden kaum ausschlaggebend. Hier sind Mehrparteiengebäude und Wohnparks, die vielen Menschen ein Zuhause bieten, ungleich bedeutsamer.

Das heißt: Nur eine privatwirtschaftliche, großmaßstäbliche Immobilienentwicklung kann in vielen ländlichen Gemeinden eine Attraktivität erschaffen, durch die diese auf Wachstum in der Zukunft hoffen können.