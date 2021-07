Hier können Sie für Hochwasser-Opfer spenden

Das Hochwasser im Westen Deutschlands hat zahlreiche Häuser zerstört. Viele Menschen sind nun auf Unterstützung angewiesen. An welche Hilfsorganisationen sich Spendenwillige wenden können.

Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands brauchen viele Betroffene Hilfe. Aufräumen ist vielerorts noch zu gefährlich. Rettungseinsätze sind noch im Gange. Die Lage teils weiter unübersichtlich. Wer mit Spenden oder Schlafplätzen helfen will, kann sich an diese Adressen wenden.

Unterstützung können zum Beispiel die großen Hilfsorganisationen gebrauchen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), kümmert sich unter anderem um Sanitätsdienst, Betreuung, Unterbringung und Verpflegung. Das DRK nimmt unter dem Stichwort «Hochwasser» über das bundesweite Spendenkonto Beiträge entgegen.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG ist in der Wasserrettung im Einsatz. Hier wird gebeten, sich an die drei Regionalverbände (Nordrhein, Westfalen oder Rheinland-Pfalz) zu wenden. Die Spenden an die jeweiligen Konten sollten mit dem Stichwort «Hochwassereinsatz 2021» versehen sein, damit klar ist, wofür das Geld bestimmt ist.

Menschen, die jetzt Spenden möchten, können sich auch die jeweiligen Kreise wenden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat auf seiner Homepage diese aufgelistet. Die Kreise haben Bürgertelefone eingerichtet oder veröffentlichen Informationen auf ihren Homepages. Vereinzelt sind auch Sachspenden erwünscht, das sollte allerdings vorher erfragt werden.

Viele kleinere Organisationen nehmen selbstverständlich ebenfalls Spenden entgegen. Ein Hinweis auf eine seriöse Organisation ist das Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Trägt ein Spendenaufruf das Logo, ist garantiert, dass die Organisation eindeutig und sachlich wirbt, sparsam wirtschaftet und außerdem nachprüfbar ausweist, wie das Geld der Spender verwendet wird.

Wichtig zu wissen: Geprüft werden nur Hilfswerke, die sich selbst beim DZI melden und die Kosten für die Prüfung zahlen. Kleinere Organisationen sparen sich dies oft. Wenn ein Verein in der Liste fehlt, muss das also nicht bedeuten, dass er unseriös ist.

Spendenkonten:

Lebenshilfe Ahrweiler

Kreissparkasse Ahrweiler: IBAN: DE61 5775 1310 0000 8211 24 / BIC: MALADE51AHR;

Volksbank RheinAhrEifel eG: IBAN: DE28 5776 1591 0024 1330 01 / BIC: GENODED1BNA

Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

IBAN: DE63370205000005023307; BIC: BFSWDE33XXX Stichwort: Hochwasser