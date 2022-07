Hidden Champions und international bekannte Unternehmen aus NRW

In jedem Bundesland finden sich in Deutschland international bekannte Unternehmen. Zudem verfügt jedes Bundesland über meist mehrere sogenannte Hidden Champions. Bei diesen handelt es sich um stets unbekannte (Welt-) Marktführer in ihrer Branche – oft aus dem Mittelstand. Hidden Champions gehören entweder zu den erfolgreichsten Unternehmen ihrer Branche oder sie führen die entsprechende Liste sogar an. Gleichzeitig allerdings verfügen sie über einen sehr geringen Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es neben bekannten Unternehmen viele Hidden Champions. Sie haben es verdient, dass man zumindest einige von ihnen beispielhaft kurz porträtiert.

Der Mittelstand in Deutschland und die Hidden Champions

Die Studie „Hidden Champions in Nordrhein-Westfalen“ im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen hat zu bestimmten Kriterien diverse Unternehmen in NRW betrachtet. Es ging darum, heimliche (Welt-)Marktführer aus dem nordrhein-westfälischen Mittelstand ausfindig zu machen.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Bundesland eindeutig vom unternehmerischen Mittelstand geprägt ist. Damit bildet NRW in Deutschland selbstverständlich keine Ausnahme. Denn ganze 99 Prozent aller Unternehmen des Landes sind Mittelständler. Nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz tragen diese Unternehmen „rund 61 Prozent zur gesamten Netto-Wertschöpfung bei, stellen 55 Prozent der Arbeitsplätze bereit und beschäftigen 80 Prozent der Auszubildenden.“

Auch künftig werden die Mittelständler dieser Rolle nachkommen, wenn sich auch neue Herausforderungen hervorgetan haben. Während vielen Mittelständlern die Folgen der Corona-Krise nach wie vor schwer zu schaffen machen, lassen sich die steigenden Energiekosten bislang allerdings gut stemmen. So sieht sich die Mehrheit der Mittelständler in Deutschland in der Lage, auch längerfristig höhere Belastungen infolge steigender Energiekosten schultern zu können.

Die Hidden Champions unter den mittelständischen Unternehmen Deutschlands führen europa- oder gar weltweit eine Branche an, sind den meisten Menschen des Landes aber nur flüchtig oder gar nicht bekannt. Wenn man sie denn doch kennt, ist einem oft nicht bewusst, wie erfolgreich entsprechende Unternehmen doch sind. Viele deren Produkte begegnen einem vielleicht im Alltag, welche Hersteller dahinterstehen ist einem dabei allerdings selten klar.

Erwähnte Studie kam zu dem Ergebnis, dass der durchschnittliche Hidden Champion in Nordrhein-Westfalen 85 Jahre alt ist und 1368 Mitarbeiter beschäftigt. Zudem erwirtschafte er einen jährlichen Umsatz von mehr als 265,89 Millionen Euro. Drei Viertel der Unternehmen seien einer Branche des verarbeitenden Gewerbes zuzuordnen. Die meisten Hidden Champions seien im Maschinenbau tätig.

Die Studie kam weiterhin zu dem Ergebnis, dass sich in NRW ganze 690 Hidden Champions finden. Um einen deutschlandweiten Vergleich anzustellen, wurden wiederum Daten im Zeitraum von 2016 bis 2020 berücksichtigt. Hier kam man auf 557 Hidden Champions in NRW. 28,51% aller deutschen Hidden Champions, die an der Zahl 195 betragen, waren somit in Nordrhein-Westfalen beheimatet. Damit stellt Nordrhein-Westfalen absolut betrachtet die meisten Hidden Champions aller Bundesländer. Wir haben beispielhaft fünf spannende Hidden Champions aus unterschiedlichen Branchen ausgesucht, die wir in einem Kurzportrait vorstellen möchten.

Fünf der Hidden Champions aus NRW

Blumberg GmbH & Co. KG

Die Blumberg GmbH & Co. KG mit Sitz in Ratingen-Lintorf wurde bereits 1885 gegründet. Das Unternehmen ist im Bereich der Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus tätig. Genauer entwickelt die Blumberg GmbH „maßgeschneiderte Systempapiere für Handel und Industrie, Forschung und Entwicklung, Verkehrs- und Medizintechnik, Einrichtungen der Ver- und Entsorgung, Banken-, Kassen- und Wiegetechnik sowie Logistik und Behörden.“

Einen wichtigen Teil der Arbeit macht inzwischen etwa die Herstellung von Etiketten aus. Denn der Versandhandel wächst weltweit rasant. Logistik und Beschriftung verlangen nach maßgeschneiderten Etikettenlösungen etwa für verschiedene Untergründe und andere Anforderungen. Die Blumberg GmbH stellt dafür zum Beispiel Etiketten aus gestrichenem Papier sowie Naturpapier etwa als Rolle oder Faltlagenetikett und in runder, ovaler oder sechseckiger Form her.

Boesner Versandservice

Um beim Thema Versandhandel zu bleiben: Die Boesner Unternehmensgruppe mit Sitz in Witten hat zwar ganze 46 Niederlassungen in Deutschland. Besonders erfolgreich ist aber auch der Versandservice des Unternehmens.

Spezialisiert hat sich das 1982 gegründete Unternehmen auf Produkte für Kunstschaffende. Inzwischen ist das Unternehmen einer der führenden Anbieter professioneller Künstlermaterialien geworden. Über 26.000 Artikel finden sich im Angebot des Boesner Onlineshops. Von Farben, Pinseln, Keilrahmen, Leinwänden und Papier über Bilderrahmen bis hin zu Büchern rund um den Bereich Kunst ist alles dabei.

Auch in der Schweiz, in Österreich und in Frankreich finden sich inzwischen Niederlassungen des Unternehmens. Der Online-Shop versorgt außerdem Künstler und Kunstbegeisterte aus Schweden sowie aus Dänemark.

Chronext Service Germany

Die CHRONEXT Service Germany GmbH mit Sitz in Köln ist die erste digitale Plattform in Deutschland für den Kauf und Verkauf von Uhren aus zweiter Hand. Sowohl neue als auch Vintage- und Luxusuhren finden sich auf der seit 2013 bestehenden Plattform.

Das Prinzip ist simpel: Sowohl gewerbliche Händler als auch Privatverkäufer können ihre Uhren auf Chronext verkaufen. Im Onlineshop lassen sich die Uhren dann, sortiert nach Neuwaren und Uhren aus zweiter Hand, sofort erstehen. Versendet wird in der Regel noch am darauffolgenden Tag.

Um die Echtheit sowohl neuer als auch bereits getragener Uhren zu garantieren, durchlaufen diese bei Chronext einen intensiven Authentifizierungsprozess. Mehrere Experten arbeiten in einem 350 Quadratmeter großen Service Center des Unternehmens, um zu vermeiden, dass sich auch nur eine gefälschte Uhr in den Shop verirrt.

Interzero Circular Solutions Germany GmbH

Die 1991 gegründete Interzero Circular Solutions Germany GmbH mit Sitz in Köln ist ein Anbieter von Umweltdienstleistungen mit Sitz in Köln. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen sowie der Rückgewinnung.

Spezifischer fokussiert sich Interzero auf die:

· Abfallvermeidung durch Mehrwegsysteme und Pooling-Lösungen

· Verlängerung von Produktlebenszyklen durch Rücknahme

· Sortierung und Wiederverwendung von Wertstoffen sowie Recycling (Kreislaufführung, Herstellung von Sekundärrohstoffen)

· Beratung zur Prozessoptimierung mit dem Ziel der Abfallvermeidung

Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet, sind etwa die Rücknahme von Transportverpackungen, Papiersäcken, Energiesparlampen sowie leeren Druckerpatronen. Auch das Recycling von Elektro-Altgeräten wird angeboten.

SETEX-Textil

Das Unternehmen SETEX-Textil mit Sitz in Hamminkeln hat sich seit der Firmengründung im Jahr 1990 zu einem der größten europäischen Textilhersteller entwickelt. SETEX webt und veredelt unterschiedlichste Textilien.

Das Unternehmen ist dabei in den Bereichen „fashion fabrics“ mit Oberstoffen für den Bekleidungsbereich sowie „home textiles“ mit Matratzenbezugsstoffen sowie Inletts tätig.

Seit 2014 stellt das Unternehmen am Standort Greven zudem hochspezifizierte Gewebe für technische Anwendungen her.

International bekannte Unternehmen des Bundeslandes

Auch an bekannten, international tätigen Unternehmen mangelt es Nordrhein-Westfalen nicht. Hier haben wir ebenfalls beispielhaft fünf entsprechende Unternehmen ausgesucht, die ein Kurzportrait verdient haben.

Arthur Dorp GmbH & Co.

Bereits im Jahr 1907 wurde die Arthur Dorp GmbH & Co. mit Sitz in Solingen gegründet. Damals produzierte das Unternehmen Rasierklingen sowie Maß- & Federbandstählen. Heute liefert das Unternehmen Bleche, Stäbe und Rohre – auch in besonderen Abmessungen oder mit speziellen Oberflächen –, die weltweit eingesetzt werden. Das mittelständische, inhabergeführte und konzernunabhängige Unternehmen hat seitdem viel in Interaktion mit den Kunden an Erfahrung dazu gewinnen können.

Besonders aber auch der Messerstahl aus Solingen genießt weltweites Ansehen. So ist die Herkunftsangabe „Solingen“ seit 1938 sogar gesetzlich geschützt – sie gilt als Zeichen für Messer und Klingen in höchster Qualität. Messerstahl des Unternehmens ist daher bei Herstellern hochqualitativer Messer mehr als beliebt.

Die Arthur Dorp GmbH & Co. bietet darüber hinaus auch verschiedene Lohnarbeiten an, so etwa das Spalten von Bandstahl, das Schneiden von Blechen sowie Strehl arrondieren im Lohn.

Bayer AG

Die Bayer AG mit Sitz in Leverkusen wurde im Jahr 1863 gegründet und ist heute ein börsennotierter Chemie- und Pharmakonzern mit fast 100.000 Mitarbeitenden. International ist der Name Bayer nicht nur durch die Tätigkeiten des Unternehmens an sich bekannt. Auch das Tochterunternehmen Bayer 04 Leverkusen, das im Fußballbereich aktiv ist, genießt internationale Anerkennung.

Bayer wird heute als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science geführt. Den Hauptteil der von Bayer hergestellten Produkte machen Medikamente aus. Doch auch etwa Nahrungsergänzungsmittel, Fußpflege-Produkte und Sonnencreme finden sich im Sortiment des Unternehmens.

Deutsche Post AG

Bei der Deutschen Post AG mit Sitz in Bonn handelt es sich um ebenfalls um ein börsennotiertes Logistik- und Postunternehmen. Es ging am 1. Januar 1995 aus der früheren Behörde Deutsche Bundespost hervor und beschäftigt heute über 590.000 Mitarbeitende.

Die Deutsche Post AG betreibt ein internationales Logistikgeschäft, das unter der Marke „DHL“ geführt wird. In Deutschland gehört neben der Marke „DHL“ auch die „Deutsche Post“ zum Konzern.

Deutsche Telekom AG

Obwohl zumindest die allermeisten Deutschen die Deutsche Telekom AG mit Sitz in Bonn kennen dürfte, wurde das Unternehmen erst im Jahr 1995 gegründet. Heute ist die Deutsche Telekom AG die Dachgesellschaft von Europas größtem Telekommunikationsunternehmen und beschäftigt über 216.000 Mitarbeitende.

Das Unternehmen ist in sechs verschiedene Segmente gegliedert:

1. Deutschland (Telekom Deutschland)

2. Europa (10 Länder)

3. USA (T-Mobile US)

4. T-Systems

5. Group Development (T-Mobile NL und Mobilfunktürme)

6. GHS (Group Headquarters and Shared Services)

In Deutschland betreibt die Telekom vor allem Festnetze (VDSL, DSL und FTTH) und Mobilfunknetze (5G, 4G, 3G (abgeschaltet im Juli 2021) und 2G). Das Unternehmen verkauft die auf diesen Netzen laufenden Dienstleistungen an Privat- und Geschäftskunden sowie Wiederverkäufer.

Zu den Diensten gehören dabei unter anderem:

· Internetzugang

· Telefonie

· hauseigenes Fernsehangebot MagentaTV

· Smart Home

· weitere Datendienste

· damit zusammenhängende Dienstleistungen

· weitere IT-Dienstleistungen

Henkel AG & Co. KGaA

Das letzte Unternehmen unserer Liste ist die Die Henkel AG & Co. KGaA mit Hauptsitz in Düsseldorf-Holthausen. Auch bei ihm handelt es sich um ein börsennotiertes Unternehmen. Henkel ist in der Konsumgüter- und Klebstoffindustrie mit weltweiten Marken und Techniken tätig.

Die drei Geschäftsfelder sind:

1. Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel)

2. Beauty Care (Schönheitspflege)

3. Adhesive Technologies (Klebstoffe)

Henkel ist für verschiedene Marken bekannt, die sich in den meisten deutschen Haushalten zumindest teilweise finden dürften. Abschließend seien nur ein paar davon genannt:

· Persil

· Pril

· Weißer Riese

· Perwoll

· Spee

· Somat

· Bref und Love Nature

· Schwarzkopf

· Fa

· Taft

· Pritt

· Pattex