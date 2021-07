Gutscheine und Cashback für das Online-Shopping

Zwar schon immer auf dem Vormarsch gewesen, aber Gerade während der Corona-Pandemie hat das Online-Shopping stark an Beliebtheit gewonnen und das wird sich vermutlich auch nicht allzu schnell ändern.

Im Gegenteil - die Bequemlichkeit und die oftmals günstigeren Preise sind für die meisten Grund genug auch in Zukunft Ihre Einkäufe jeder Art online zu erledigen. Immer beliebter werden dabei aber auch Gutschein- und Cashback-Portale wie Budgey, mit denen man noch mehr sparen kann.

Wie funktioniert es?

Das Prinzip dahinter ist sehr einfach. Zuallererst registriert man sich bei der jeweiligen Plattform. Das dauert meist nur wenige Minuten, woraufhin es mit dem Sparen direkt losgehen kann. Man sucht nach dem gewünschten Händler und schon werden einem eine Vielzahl an Gutscheincodes, Angeboten und Aktionen angezeigt. Nun muss man nur noch auf den gewünschten Deal klicken oder den gewünschten Code kopieren. Bei Letzterem darf man nicht vergessen, diesen dann auch an der entsprechenden Stelle einzugeben. Oftmals findet man das Gutscheinfeld im Warenkorb.

Die Nutzung des Cashbacks ist dabei meist genauso einfach. Dieser erlaubt es Ihnen, einen prozentualen Anteil des Bestellwerts direkt auf dein Mitgliedskonto zurückerhalten, den man sich bei Erreichen einer gewissen Schwelle, meist per Überweisung auf das Bankkonto, sich auszahlen lassen kann. Wichtig ist es dabei, den Cashback vor der Bestellung zu aktivieren und auch die Konditionen zu beachten, welche man auf der dedizierten Händlerseite des Cashbackportals findet. Das Großartige dabei ist, dass man sich in den meisten Fällen nicht zwischen einem Rabattcode und dem Cashback entscheiden muss, denn die können meist miteinander kombiniert werden.

Welche Onlinehändler sind dabei?

Die gute Nachricht ist, dass man bei fast allen Onlineshops in jeder Kategorie sparen kann. Egal, ob man die nächste Reise buchen, seine Garderobe auffrischen oder neue Möbel mit Rabatten kaufen möchte, mit den richtigen Gutscheinen und Angeboten kann man das Sparpotential maximieren. Egal, ob groß oder klein, viele bekannte Händler und Marken sind dabei. Beispielsweise kann man mit dem Zalando Lounge Cashback selbst aus dem besten Sale noch mehr herausholen. Es gibt dabei Abweichungen in Anzahl der Partner sowie Gutscheincodes und auch in der Höhe des Cashbacks zwischen den Portalen, weshalb ein Vergleich sich manchmal lohnen kann.

Cashback und Rabattcodes sind immer eine Überlegung wert

Die Nutzung von Gutschein- und Cashback-Portalen sollte wirklich zur Routine eines jeden Online-Shoppers gehören. Man kann nicht verlieren, sondern eigentlich nur gewinnen. Oftmals wird man auf Rabatte aufmerksam, von denen man entweder vorher nichts wusste oder nichts wissen konnte, weil sie nur exklusiv über das Portal verfügbar sind. Die Anmeldung dauert nur wenige Minuten, die Aktivierung des Cashbacks sogar nur wenige Sekunden und zusammen mit dem richtigen Code kann man so wirklich sparen.