Finanzdienstleister in der Nähe finden: Man sollte folgendes beachten

Die Vorteile eines Finanzdienstleisters am eigenen Standort

Geldgeschäfte sollten nicht am Telefon oder online getätigt werden. Daher ist es von hohem Belang, das man sich für einen Finanzdienstleister am eigenen Standort entscheidet. Wer Unterstützung von einem Finanzberater in Düsseldorf wünscht, braucht nicht in München, in Hamburg oder gar bundesweit auf die Suche zu gehen.

Grundsätzlich ist eine seriöse Finanzdienstleistung hilfreich, wenn es um den Kauf einer Immobilie, um den Hausbau oder um die Absicherung des Lebensabends geht. Wer sein Investment sortieren oder zum ersten Mal investieren möchte, sollte sich ebenfalls einen Fachmann ins Boot holen.

Ein Finanzdienstleister, mit dem man sich persönlich treffen und alles besprechen kann, ist gerade für unerfahrene Anlege und Investoren wichtig. Damit das Angebot maßgeschneidert und nicht produktbezogen unterbreitet wird, sollte der Berater obendrein unabhängig wirtschaften.

Wichtige Tipps für die Suche nach einem Finanzberater

Die Finanzberatung sollte Referenzen vorweisen und sich auf positive, öffentlich präsentierte Bewertungen ihrer Kunden berufen können. Wie bereits angeschnitten, sind unabhängige Berater die beste Wahl, wenn man das beste Angebot und nicht nur die Möglichkeiten einer bestimmten Bank in Anspruch nehmen möchte.

Ein lokaler Finanzberater ist jederzeit persönlich erreichbar und sorgt allein damit für eine vertrauensvolle Geschäftsverbindung mit seinen Klienten. Neben der lokalen Suche, für die man die Postleitzahl im Branchenbuch eingibt, sollte man ganz genau prüfen, ob es sich um einen seriösen und erfahrenen Finanzberater handelt.

In einem persönlichen Erstgespräch wird schnell deutlich, ob es sich um einen seriösen - oder um einen provisionsorientierten Finanzberater handelt. Ist Letzteres der Fall, kann man sich für die Beratung bedanken und sollte die Suche erneut starten.

Damit das Vermögen nicht schrumpft...

Die zinsstarken Zeiten sind längst Geschichte. Wenn auf dem Finanzmarkt heute 4 Prozent und darüber gesprochen wird, handelt es sich um die Inflation und nicht um attraktive Zinsen. Das Geld auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeld- oder Festgeldkonto und in einer kapitalbildenden Lebensversicherung nimmt jedes Jahr um einige Prozent ab.

Der Finanzmarkt ist aber auch so komplex geworden, dass man sich als Laie ohne fachliche Unterstützung kaum vor kostspieligen Fehlinvestitionen mit Verlustrisiken schützen kann. Ein Finanzberater mit Know-how und Sachverstand kann diesem Problem vorbeugen. Die Grundvoraussetzung ist, dass es sich um einen seriösen und jederzeit persönlich erreichbaren Partner handelt. Denn nur im persönlichen Gespräch gibt es das Gefühl, das für oder gegen eine Entscheidung spricht.

Fazit: Wenn es um Geld geht, spielt der persönliche Kontakt immer eine übergeordnete Rolle. Niemand würde einem Fremden eine große Summe leihen und ihm vollstes Vertrauen schenken. Bei der Suche nach einem Finanzberater sollte man nach dem gleichen Prinzip vorgehen.