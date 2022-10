Die Zukunft der Kryptowährungen

Kryptowährungen haben in den letzten Monaten viel Prügel einstecken müssen. So fiel der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Bitcoin von fast 70.000 Dollar Anfang November 2021 auf unter 20.000 Dollar Ende Juni und sank trotz Höhen und Tiefen am 15. September auf 19.733 Dollar.

Historisch gesehen war Bitcoin – die bei weitem beliebteste Form der Kryptowährung - eine Erfolgsgeschichte für diejenigen, die sie gekauft haben: Der Wechselkurs gegenüber dem Dollar lag vor fünf Jahren unter 3.000 $. Dennoch sind viele Bitcoin-Befürworter in zweierlei Hinsicht enttäuscht worden. Diese Kryptowährung hat es nicht geschafft, sich zu einem weit verbreiteten Zahlungsmittel zu entwickeln, und sie hat sich in Zeiten von Unsicherheit und Inflation als schlechter Schutz für die Kaufkraft erwiesen. Dies ist überraschend. Das Angebot von Bitcoin ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Da bereits mehr als 19 Millionen Einheiten, also 90 Prozent, ausgegeben ("gemint") wurden, erwarteten die meisten, dass die Obergrenze einen stetigen Anstieg des auf Dollar lautenden Preises zur Folge haben würde.

Wie sieht die Zukunft aus?

Um zukünftige Szenarien für Kryptowährungen vorherzusagen, kann es nützlich sein, die Vergangenheit zu betrachten und einige wichtige Punkte zu klären. Erstens: Die Welt der Blockchain besteht aus Kryptowährungen und Krypto-Derivaten. Bitcoin ist zum Beispiel eine Kryptowährung, während die Stablecoins Tether und TerraUSD Krypto-Derivate sind. Diese sind von Kryptowährungen „abgeleitet“ und/oder an eine weithin anerkannte und zentralisierte Währung, wie den Dollar, gekoppelt. Einfach ausgedrückt: Ein Finanzinvestor gibt einem Unternehmen Dollar und erhält im Gegenzug ein Derivat. Das Unternehmen wandelt die Dollar in Kryptowährungen um und leiht sie an globale Kreditnehmer aus. Gleichzeitig verspricht das Unternehmen dem Finanzinvestor, die Derivate bei Bedarf gegen einen festen Betrag einer bestimmten Kryptowährung einzutauschen, die möglicherweise an den Dollar gekoppelt oder durch Dollar gedeckt ist.

Das heißt, wenn Sie Bitcoins oder andere Kryptowährungen gekauft haben, gewinnen oder verlieren Sie, wenn der Wechselkurs der Kryptowährung in Ihrem Portfolio steigt. Mal gewinnt man also, manchmal verliert man eventuell aber auch. Es überrascht daher nicht mehr wirklich, dass man auch in der Welt der guten Unterhaltung mit Bitcoin Casino Spiele zocken kann.

Wenn Sie jedoch ein Derivat gekauft haben, stellen Sie vielleicht fest, dass es nicht wirklich durch eine ausreichende Menge an Kryptowährungen gedeckt ist oder dass die Garantie der Konvertierbarkeit in Dollar gelinde gesagt porös ist. In diesem Fall ist das Derivat so gut wie wertlos. Genau das ist in den letzten Monaten mit mehreren Krypto-Derivaten passiert. Unternehmen, die solche Produkte ausgeben, sind sehr aktiv auf dem Markt und tragen dazu bei, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte volatil sind, insbesondere wenn sie hervorragende Renditen versprechen, was die Nachfrage nach Kryptowährungen und Krypto-Derivaten ankurbelt. Wenn die Derivateprodukte schlecht besichert sind, werden die Anleger in schlechten Zeiten verschreckt.

Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Kryptowährungen derzeit sowohl als Spekulationsinstrument als auch als Vermögensspeicher betrachtet werden und nicht als Zahlungsmittel für gewöhnliche Transaktionen. So werden beispielsweise mehr als 60 Prozent der insgesamt im Umlauf befindlichen Bitcoins in Konten ("Wallets") mit jeweils mehr als 100 Bitcoins gehalten und nur selten auf dem Markt gehandelt, es sei denn, um Portfolios anzupassen: Ende Juli 2022 wurden täglich nur etwa 250.000 Bitcoins gehandelt, und es ist wahrscheinlich, dass nur ein kleiner Teil auf kommerzielle Transaktionen entfiel. Außerdem scheinen die Inhaber von Kryptowährungen eine langfristige Perspektive zu haben. So haben beispielsweise sowohl „Shrimps“ als auch „Wale“ (Konten mit jeweils weniger als 1 bzw. mehr als 1.000 Bitcoins) die jüngste Verkaufswelle genutzt, um in großem Umfang zu kaufen.

Es folgen drei vorläufige Schlussfolgerungen:

der langfristige Ansatz des typischen Kryptowährungsbesitzers deutet darauf hin, dass das Kryptowährungsprojekt kein leichtes Opfer ist und dramatische Schwankungen überlebt

die Volatilität wurde von Krypto-Derivaten angetrieben, deren Aktivität durch die relativ geringe Menge an Kryptowährungen, die auf dem Markt gehandelt werden, noch verstärkt wurde der Absturz des Kryptomarktes im Jahr 2022 hat die Welt der Derivate getroffen und möglicherweise eine wichtige Quelle der Volatilität beseitigt, indem er einige Marktteilnehmer ausschaltete, kurzfristige Spekulanten traf und langfristigen Kryptoanlegern Chancen bot.





Auf „nichts“ basierend, aber etwas wert

Natürlich sind Kryptowährungen nicht wie Aktien und Anleihen, die durch Versprechen zukünftiger Einkommensströme gestützt werden, die manchmal durch die erfolgreiche Marktperformance eines Unternehmens und manchmal durch eine staatliche Verpflichtung zur Auspressung von Steuergeldern generiert werden. Stattdessen sind Kryptowährungen Geldeinheiten, die durch nichts gesichert sind, und ihr Wert hängt von ihrer Glaubwürdigkeit als zukünftiges Zahlungsmittel zum Kauf von Waren, Dienstleistungen und anderen Zahlungsmitteln ab.

Zentralbanker und politische Entscheidungsträger im Allgemeinen lassen keine Gelegenheit aus, die Öffentlichkeit davor zu warnen, dass Kryptowährungen Betrug sind. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, erklärte kürzlich, dass Kryptowährungen „auf nichts basieren“ (richtig) und „nichts wert sind“ (falsch) und dass eine Regulierung erforderlich ist, um zu verhindern, dass unerfahrene Anleger ihr gesamtes Geld verlieren, das sie in Kryptos investiert haben (falsch).

Ironischerweise bieten die Zentralbanker digitale Währungen an, die sich nach Ansicht von Präsidentin Lagarde „gewaltig von Kryptowährungen unterscheiden“. Die digitalen Währungen der Zentralbanken unterscheiden sich sicherlich von Blockchain-basierten Kryptowährungen, aber nicht aus dem Grund, den Frau Lagarde wahrscheinlich im Sinn hat. Das Hauptproblem ist, dass dezentralisierte Währungen mit einer Angebotsobergrenze den Begriff der Geldpolitik selbst beseitigen und die Zentralbanker in eine Behörde verwandeln würden, die das Geschäftsbankwesen reguliert und Statistiken erstellt. Verständlicherweise ist die Welt des Zentralbankwesens über diese Aussicht nicht erfreut.

Mit anderen Worten, die Zentralbanker stehen Kryptowährungen nicht feindlich gegenüber, weil sie angeblich betrügerisch sind. Wenn Betrug bedeutet, dass „nichts dahinter steckt“, dann sollten alle Zentralbanker vor Gericht gestellt werden. Ihre Feindseligkeit rührt vielmehr daher, dass eine breite Akzeptanz von Kryptowährungen schließlich die Privilegien des Zentralbankwesens untergraben wird, was sich beispielsweise auf die Finanzierung der Staatsverschuldung auswirkt.

Szenarien für die politische Zukunft

Ignorieren

Sie können Kryptowährungen ignorieren, verbieten oder regulieren. Die erste Möglichkeit ist die einfachste. Warum sollten sich die Zentralbanker die Mühe machen? Schließlich ist die Welt der Kryptowährungen hart umkämpft und einige Währungen werden verschwinden. Außerdem stellen sie heute keine wirkliche Bedrohung für das Geld dar. Der Wechsel von Dollar oder Euro zu einer oder mehreren Kryptowährungen ist nicht einfach: Die Kosten für jede Transaktion sind immer noch relativ hoch. Solange Regierungen zentralisierte Währungen wie Dollar und Euro als einziges Zahlungsmittel akzeptieren, käme ein Wechsel zu Kryptowährungen eigentlich einem Wechsel zu einem schwerfälligen Doppelwährungssystem gleich, das vielen Menschen missfallen würde. Solche Systeme gab es bereits in der Vergangenheit, allerdings nur für kurze Zeiträume.

Sie verbieten

Ein Verbot von Kryptowährungen würde wenig Sinn machen, es sei denn, die Behörden befürchten, dass große Transaktionen mit Kryptowährungen die Wechselkurse von Fiat-Währungen destabilisieren könnten. Außerdem muss das Verbot von Kryptowährungen notwendigerweise ein globaler Schritt sein. Sie würde an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sich einige Länder weigern würden, dem nachzukommen. Das grundsätzliche Problem bei diesem Ansatz ist, dass die Existenz von Kryptowährungen und Krypto-Derivaten kein Verbrechen ist, und es ist keineswegs offensichtlich, dass diejenigen, die sie kaufen, gegen das öffentliche Interesse handeln.

Sie regulieren

Letztendlich scheint eine Regulierung die sicherste Strategie zu sein. Ohne eine realistische kurzfristige Bedrohung des Fiat-Geldes als Zahlungsmittel oder Beweise für ihre Verwendung zur Geldwäsche ist die einzige wirkliche Sorge der Behörden die Besteuerung. Dies ist der einzige Punkt, auf den sich die Aufsichtsbehörde wahrscheinlich konzentrieren wird. Es hat wenig mit der dezentralen Eigenschaft von Kryptos zu tun, sondern vielmehr damit, dass der Steuereintreiber keine Möglichkeit hat, herauszufinden, wie viel Vermögen der Steuerzahler beiseite geschafft hat, und es wäre sehr schwierig, überhaupt herauszufinden, ob eine Person ein Konto hat. Künftige Regulierungsbemühungen werden darauf abzielen, mehr Transparenz zu erzwingen, um diese Form des Vermögens zu verfolgen und zu besteuern.

Anfang Juli hat das Europäische Parlament den Vorschlag für einen Markt für Krypto-Assets angenommen. Wenn er auf globaler Ebene umgesetzt wird, dürfen Anbieter von Krypto-Vermögenswerten nicht ohne Genehmigung operieren. Diese Zulassung wird zweifellos mit Auflagen verbunden sein - in der Theorie, um Anleger vor Betrug zu schützen, in der Praxis, um sie zu zwingen, ihre Konten sichtbar zu machen. Dies ist nur der Anfang, es sei denn, die Technologie macht autorisierte Händler überflüssig.

Zusammengefasst



Kryptowährung wird als spekulative Investition und als Vermögensspeicher wahrgenommen. Sie wird nicht als Zahlungsmittel für gewöhnliche Transaktionen genutzt. Ignorieren, verbieten oder regulieren? Die Regierungen werden wahrscheinlich die dritte Option wählen. Und dennoch bleibt festzuhalten, dass Kryptowährungen einen immer zentraleren Aspekt in unserem Leben einnehmen. So oder so werden Kryptos daher nicht einfach mehr „verschwinden“, sondern auch in Zukunft die Schlagzeilen diktieren – auf welche Art und Weise auch immer.