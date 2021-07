Die richtigen Worte in den Mund legen – Juristische Fachübersetzungen von Profis erstellt

Werden die Verhandlungen oder die Streitigkeiten jedoch ein Fall für Notare und Gerichte, dann reicht es nicht mehr aus, die Sprache einigermaßen zu beherrschen.

Ist kein deutsches Gericht zuständig, dann benötigt man einen ausländischen Rechtsanwalt, der die Rechtslage vor Ort kennt und die juristische Fachsprache beherrscht. Wichtige Dokumente und Aussagen müssen rechtlich korrekt übersetzt werden, Textgenauigkeit ist wichtig.

Dasselbe gilt bei Verhandlungen mit ausländischen Partnern. Werden rechtlich belastbare Dokumente, für den Notar etwa, benötigt, dann müssen diese bis ins Detail stimmen.

Die Kombination aus juristischen Experten und zugleich Übersetzern ist schwer zu finden. Professionelle Fachübersetzungsbüros haben dafür ein großes Netzwerk aus Spezialisten aufgebaut.

Auf welche Qualifikationen muss man bei einem Fachübersetzer achten?

● Sprache: Die sprachliche Qualifikation ist in doppelter Hinsicht wichtig. Zum einen muss der Übersetzer natürlich die gewünschte Sprache als Muttersprache führen. Nur so können sprachliche Nuancen auch korrekt wiedergegeben werden. In außereuropäischen Ländern kommt es auch oft auf den richtigen Dialekt an.

● Fachsprache: Aber auch die Fachsprache ist relevant, schließlich müssen juristische Begriffe im Detail richtig übersetzt werden. Ein guter Fachübersetzer hat in der Regel nur ein Fachgebiet.

● Fachlich-gedankliche Präzision: Bei juristischen Fachübersetzungen geht es auch darum, die Zusammenhänge mit einem gewissen Effekt wiederzugeben, die Zusammenhänge klar herauszustellen. Das funktioniert nur, wenn der Fachübersetzer auch im juristischen Bereich tätig ist oder war. Dann erkennt er den Aufbau des Textes und kann diesen in seiner Muttersprache nachzeichnen. Manchmal ergeben 1:1-Übersetzungen im juristischen Zusammenhang keinen Sinn. Dennoch müssen die Inhalte zu 100 % übereinstimmen.

● Netzwerk und Erfahrung: Fachübersetzer sollten eine gewisse Erfahrung mitbringen und sich bereits bewiesen haben. Gehören sie einem Netzwerk an, verfügen sie in der Regel über diese Qualifikationen.

In welchen Bereichen werden juristische Fachübersetzer eingesetzt?

Juristische Übersetzungen von Alphatrad decken alle rechtlichen Belange von Unternehmen ab. Privatpersonen nutzen die Dienstleistungen ebenso. Wichtig zu wissen ist, dass alle juristischen Fachgebiete bedient werden können, egal ob Verwaltungs- oder Strafrecht, hier ein kleiner Ausschnitt:

● Verträge

● Gerichtsurteile

● Testamente

● Patentanmeldungen

● Zertifikate

● Beschwerden und Reklamationen

● Geschäftsbedingungen

● …

Was sind beglaubigte Übersetzungen?

Beglaubigte Übersetzer werden vom jeweils zuständigen Gericht ernannt. Professionelle juristische Fachübersetzungsbüros verfügen über ein umfangreiches Netzwerk in allen Ländern der Welt, auf das sie zugreifen können.

Diese langfristig aufgebauten Netzwerke garantieren auch, das beglaubigte Übersetzungen schnell erfolgen können.

Beglaubigte Übersetzungen sind bei Urkunden nötig, wenn es um Eheschließungen oder Geburten geht, aber auch Führungszeugnisse, Diplome, Klageschriften und Arbeitszeugnisse fallen darunter.

Persönliche Dokumente in einer beglaubigten Übersetzung sind für jeden von Bedeutung, der längere Zeit ins Ausland gehen möchte, sei es als Student oder um dort zu arbeiten. Ausländische Behörden akzeptieren in der Regel keine deutschsprachigen Dokumente. Die Übersetzung vor Ort, in den USA etwa, zu beauftragen ist aufwendig und kompliziert, eine fachgerechte Übersetzung dagegen nicht garantiert, da die Übersetzer dort keine hochwertige Qualifikation nachweisen müssen.

Übersetzungen dieser Art können schnell und unkompliziert über den E-Mail-Verkehr abgewickelt werden. Die persönlichen Dokumente per Mail senden und angeben, in welche Sprache sie übersetzt werden sollen. Die beglaubigten Dokumente erhält man dann per Mail oder Post zurück. Große Übersetzungsbüro bieten schließlich sogar Online-Zahlungen an, sodass der Kunde keine Filiale aufsuchen muss.

Ist die Vertraulichkeit garantiert?

Juristische Dokumente sind oftmals heikel zu handhaben, da darin Firmengeheimnisse oder aber persönliche Fakten behandelt werden, die natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Patentübersetzungen etwa können Millionen wert sein. Daher bieten seriöse Übersetzungsbüros an, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben, die dem Kunden absolute Sicherheit garantiert.

Welche Kosten muss ich kalkulieren?

Diese Frage kann nur in einem individuellen Gespräch geklärt werden. Dabei wird der Zeitaufwand berücksichtigt, welche Sprache gewünscht ist und wie schnell die Übersetzung erfolgen muss.