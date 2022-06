Die häufigsten Fragen rund um Kredite

Wie läuft eine Kreditanfrage ab?

Bereits der Ablauf einer Kreditanfrage ist für viele Verbraucher ein undurchsichtiger Prozess. Deshalb erläutert Quang-Dung Ta diesen Vorgang in seinen einzelnen Etappen. Der erste Schritt ist immer die Angabe der Rahmenbedingungen für einen Kredit. Dies umfasst die Höhe des Kredits sowie die Laufzeit. Bei einem Onlinevergleich findet dies auf der Webseite des Portals statt. Anschließend wird die Bonität des Antragstellers geprüft. Dies geschieht über eine Abfrage bei der Schufa. Diese Abfrage bei der Schufa empfinden viele Verbraucher als wenig transparent. Im Kern erfahren Banken hier, ob der Antragsteller unbezahlte Forderungen hat oder in einem Insolvenzverfahren steckt.



In diesem Zusammenhang ist es in der Regel erforderlich, weitere Dokumente vorzulegen. Auch die Identität wird geprüft. Bei einem Antrag in der Filiale über die Vorlage eines Personalausweises, bei Onlineanträgen mit dem Post-Ident- oder Video-Ident-Verfahren. Basierend auf diesen Daten legt die Bank ein konkretes Kreditangebot vor oder lehnt den Antrag ab.

Welche Vorteile habe ich, wenn ich Kredite online vergleiche?

Der klassische Weg führte über die Filialen und Einzelgespräche mit den Beratern. Dementsprechend zeitraubend war die Kreditsuche, weswegen viele Kreditsuchende nur wenige Bankangebote verglichen haben.



Heutzutage erleichtern Kreditvergleichsportale im Internet wie von der smava GmbH die Suche nach einem Kredit. Die wesentlichen Vorteile bei einem Online-Kreditvergleich liegen in der Zeitersparnis. In nur wenigen Minuten lässt sich ein Überblick über die möglichen Optionen für die eigene Finanzierung einholen. Dies ermöglicht auch einen direkten Vergleich zwischen Hausbank und Online-Bank. Es hält sich die Meinung, dass die Hausbank den eigenen Kunden bessere Konditionen bietet. Ob dies wirklich stimmt, lässt sich per Online-Vergleichsportal in nur wenigen Minuten feststellen. In vielen Fällen lassen sich online bessere Konditionen für einen Kredit finden.



Ein weiterer Vorteil ist die erleichterte Beantragung dieser Kredite. Auch dies ist komplett online möglich. Selbst die Identitätsprüfung gelingt online, wie Quang-Dung Ta bereits erwähnte.

Welche Unterlagen benötige ich für einen Kreditantrag?

Wer einen Kredit beantragen möchte, kann sich bereits vorher um die erforderlichen Dokumente kümmern. Dies beschleunigt den Prozess, denn die angeforderten Papiere sind sofort griffbereit. Paul Ballichar erklärt, welche Dokumente für eine Bewilligung des Kreditantrags notwendig sind.



Das wichtigste Dokument ist ein gültiger Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument. Dieses sollte möglichst noch mindestens drei Monate gültig sein. Weiterhin sind Gehaltsnachweise notwendig. Diese sollten ebenfalls zumindest die letzten drei Monate abdecken. Selbstständige und Freiberufler können eine Einnahme-Überschuss-Rechnung oder einen Steuerbescheid einreichen. Benötigt werden weiterhin die Bankverbindung und Dokumente zu laufenden Krediten.



Dies gilt unabhängig davon, ob eine Immobilienfinanzierung aufgenommen wird, oder der Dispo nach dem Urlaub umgeschuldet wird. Minikredite mit einem Umfang von unter 5.000 Euro lassen sich jedoch teilweise auch ohne Einkommensnachweis erhalten.

Warum fragen Kreditgeber nach dem Einkommen?

Wer den richtigen Kredit finden will, wird faktisch immer nach seiner Einkommenssituation gefragt. Quang-Dung Ta führt aus, dass dies zum Vorteil beider Seiten ist. Die Bank sichert sich so ab und weiß, welche monatlichen Belastungen der Kreditnehmer stemmen kann. Kreditnehmer profitieren durch den Einkommensnachweis von besseren Konditionen.

Wer sich informiert, findet bessere Kreditoptionen

Deutlich ist, dass es vor der Aufnahme eines Kredits wichtig ist, sich intensiv mit dem Thema und den Abläufen zu beschäftigen. Begriffe wie effektiver Jahreszins, Sollzins und Nominalzins dürfen keine Fremdwörter sein. Dann lässt sich ein Kredit mit vorteilhaften Konditionen finden und die Beantragung gelingt schnell sowie problemlos.