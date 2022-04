Die betriebliche Altersvorsorge: Attraktiver denn je

Neben der privaten Altersvorsorge wird die betriebliche Altersvorsorge (bAV) in diesem Zusammenhang immer wichtiger. Der Gesetzgeber hat den Abschluss der sogenannten Entgeltumwandlung deshalb für Angestellte noch lohnender gemacht: Sie erhalten von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss von 15 Prozent, wenn sie bereits einen bAV-Vertrag unterschrieben haben oder zukünftig abschließen.

15 Prozent Zuschuss vom Chef

Laut einem YouTube-Video des Finanzdienstleistungsunternehmens Swiss Life Select erhalten Mitarbeiter, die seit 2019 einen Vorsorgevertrag im Rahmen der bAV abgeschlossen haben, von ihrem Unternehmen einen Zuschlag von 15 Prozent.

Am 1.1.2022 ist die letzte Stufe des sogenannten Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) in Kraft getreten, so das Swiss Life Select-Video. Sie hat zur Folge, dass nun auch Arbeitnehmer mit einem bAV-Vertrag in den Genuss des Zuschusses kommen, der vor dem 1. Januar 2019 abgeschlossen wurde.

Laut den Informationen von Swiss Life Select sorgt diese Unternehmensbeteiligung an der bAV dafür, dass die Mitarbeiter später oft mehr Betriebsrente erhalten – ohne ein weiteres, eigenes finanzielles Engagement.

Voraussetzungen für den Zuschuss

Grundsätzlich leiten die Arbeitgeber ihre durch die Entgeltumwandlung eingesparten Sozialversicherungsbeiträge in Form von pauschal 15 Prozent an die durchführende Versorgungseinrichtung weiter.

Arbeitnehmer erhalten den gesamten Zuschuss, wenn sie weniger als die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung verdienen. Zurzeit sind das 58.050 brutto im Jahr. Auf diese Weise sparen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die meisten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Weitere Voraussetzung ist, dass die Arbeitnehmer in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.

Der Zuschuss vom Chef kann sich verringern, wenn er durch die BRSG-Regelung nicht mehr alle Sozialabgaben einspart. Das ist dann der Fall, wenn Arbeitnehmer einen Bruttobetrag verdienen, der zwischen den Beitragsbemessungsgrenzen der Kranken- und der Rentenversicherung (in Westen 84.600 Euro, im Osten 81.000 Euro) liegt.

Aufgrund des bürokratischen Aufwands dürften auch in solchen Fällen die vollen 15 Prozent oft zur Auszahlung kommen.

Arbeitgeber-Engagement für die Altersvorsorge

Die bAV umfasst alle finanziellen Leistungen, die ein Unternehmen für seine Beschäftigten aufbringt. Grundsätzlich haben Arbeitnehmer seit 2002 einen gesetzlichen Anspruch auf eine Entgeltumwandlung im Rahmen einer bAV. Ein entsprechender Vertrag setzt sich dabei im Wesentlichen aus den Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteilen zusammen, die beide angespart werden.

Der Beitrag des Beschäftigten geht von seinem Bruttogehalt ab, vor der Entrichtung von Steuern und Sozialabgaben. Allerdings wird die Betriebsrente bei der Auszahlung besteuert, anteilig sind dann auch Beiträge zur Pflegeversicherung zu leisten.

Für die Realisierung stehen fünf Durchführungswege zur Verfügung, meistens fließt das Geld in einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung.

Steuerförderung für Betriebsrenten bei kleinen Einkommen

Zudem erhalten Arbeitgeber vom Staat jetzt eine Steuerförderung, wenn sie für gering verdienende Arbeitnehmer eine Betriebsrente realisieren. Dafür wurde die monatliche Einkommensgrenze bei den Bruttogehältern von 2.200 Euro auf 2.575 Euro heraufgesetzt.

Pro Jahr werden Beiträge für eine Betriebsrente bis zu einer Höhe von 960 Euro gefördert. Arbeitgeber erhalten dafür einen staatlichen Zuschuss von 30 Prozent auf den gesamten Arbeitgeberbeitrag, maximal sind das 288 Euro. Er wird mit der vom Arbeitgeber abzuführenden Lohnsteuer verrechnet.