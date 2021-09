Die Aktien fallen, was nun?

Man hat lange überlegt und mit sich gerungen. Geld angespart, nachgedacht, sich mit den grundlegenden Möglichkeiten einer soliden Investition auseinandergesetzt. Voller Euphorie und Ehrgeiz hat man den großen Schritt dann gewagt und das erste Mal in Aktien investiert. In der Hoffnung, dass das angelegte Geld in ein paar Monaten oder Jahren verdoppelt, eventuell sogar verdreifacht ist. Der pure Wahnsinn! Um anschließend endlich die ersehnte Immobilie zu kaufen und unabhängig zu sein. Das wollen wir doch alle, wenn wir mal ehrlich sind. Freiheit ohne finanziellen Druck im Hinterkopf. Doch plötzlich ohne Vorwarnung geht das Unternehmen, in das investiert wurde, bankrott. Und nun? Wut, Ärger und Verzweiflung stehen an der Tagesordnung. Hätte man lieber in etwas anderes investieren sollen? Sind Aktien doch nicht so sicher wie gedacht? Und was kann ich in Zukunft anders, besser machen, damit so etwas nicht noch einmal geschieht?