Deutsche Top-Aktien, die Sie 2022 in Ihr Portfolio aufnehmen können

Drei deutsche Aktien für Ihr Portfolio

Aktuell scheint es schwer zu sein, eine gute Möglichkeit zur Geldanlage zu finden. Der DAX befindet sich auf Talfahrt und bei internationalen Aktienindizes sieht es nicht anders aus. Ebenso fallen die Anleihenkurse wegen der geplanten Zinserhöhung und generell sind die Sommermonate keine guten Börsenmonate. Allerdings gibt es einige Aktien, bei denen es sich aktuell lohnen könnte, sie ins Portfolio aufzunehmen.



Siemens

Auch die Siemens-Aktie ist zuletzt stark gefallen. Am Anfang des Jahres notierte sie noch bei über 150 Euro und Anfang Juli rutschte sie auf einen Kurs von unter 100 Euro. Allerdings verdichten sich die Anzeichen auf eine Trendwende. So stuft die US-Bank JPMorgan die Aktie weiter als „overweight“ mit einem Kursziel von 178 Euro ein. Außerdem hat Siemens Ende Juni das Softwareunternehmen Brightly aus den USA gekauft, was sich in der Zukunft als profitabel erweisen könnte.



Adidas

Seit dem Allzeithoch im August vergangenen Jahres bei 320 Euro befand sich die Aktie von Adidas nahezu nur noch im freien Fall. Inzwischen befindet sich der Kurs bei 160 Euro. Die zahlreichen Negativschlagzeilen, welche auch die gesamte Branche belasteten, dürften nun jedoch weitestgehend im Kurs eingepreist sein. In der zweiten Jahreshälfte rechnet der Konzern nun mit einem Umsatzanstieg von über 20 Prozent, was der sehr günstig bewerteten Aktie wieder deutlichen Aufschwung verschaffen könnte.



Bayer

Sehr interessant für Anleger dürfte momentan zudem die Aktie von Bayer sein. Seit Juni befindet sich der Kurs des Pharmakonzerns ebenfalls im Abwärtstrend und ist von 66 Euro wieder auf 55 Euro gesunken. Nun dürfte jedoch die Zulassung für ein neues Medikament gegen Diabetes in China für frischen Wind sorgen. Analysten der UBS sind optimistisch und halten weiter am Kursziel von 96 Euro fest. Sollte der Kurs bei einer Trendwende die Marke von 66 Euro im dritten Anlauf überschreiten, ist der Weg frei für eine große Aufholjagd nach oben.

Investition in Aktien mittels CFD

Wer in die genannten Aktien anlegen möchte, kann dies einerseits tun, indem er sie direkt kauft. Andererseits sollte über ein Investment mittels CFD nachgedacht werden. CFD steht für Contract for Difference und bezieht sich immer auf einen Basiswert wie in diesem Falle eine Aktie. Der Besitzer dieses Kontraktes enthält beim Ausstiegszeitpunkt die Differenz zwischen dem Aktienkurs zum Ausstiegsdatum und dem Aktienkurs zum Einstiegsdatum. Wenn der Kurs zum Beispiel um fünf Euro gestiegen ist, erhält der Anleger diese beim Ausstieg aus dem Kontrakt. Auf diese Weise kann er genauso wie durch den direkten Aktienkauf von gestiegenen Kursen profitieren. Der Kauf von CFDs kann über verschiedene Anbieter geschehen. Beliebt ist zum Beispiel der CFD-Handel über den Onlinebroker easyMarkets.

Der Vorteil von CFDs liegt nun jedoch darin, dass keine so hohe Anfangsinvestition notwendig ist. Beim Abschluss des Kontraktes muss lediglich eine Margin hinterlegt werden, die der Anleger beim Ausstieg zurückerhält. Wenn jedoch die Aktienkurse fallen, ist die Differenz am Ausstiegsdatum negativ. Diese negative Differenz wird von der zurückzuzahlenden Margin abgezogen, sodass der Anleger sie im schlimmsten Falle komplett verlieren kann. Dafür gibt es jedoch keine Nachschusspflicht. Dies bedeutet, im schlimmsten Falle verliert der Anleger die komplette hinterlegte Margin, aber er muss nicht noch zusätzlich einen Betrag nachzahlen.



CFD-Handel

Wer eine Aktie nicht direkt kaufen möchte, kann folglich mittels CFD an den gestiegenen Kursen teilhaben. Vor allem bei den vorgestellten Aktien der Deutschen Telekom bzw. der Deutschen Börse erscheint dies lohnend, weil sie mit circa 100 Euro bzw. 150 Euro einen hohen Preis haben. Mittels CFD lässt sich dann mit deutlich geringeren Einstiegskosten von steigenden Aktienkursen profitieren.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich nicht nur wie oben beschrieben eine Long-Position auf die Aktien eingehen lässt, bei der der Anleger von Kursanstiegen profitiert. Anstatt dessen kann der Kontrakt auch umgekehrt werden und es lässt sich mittels einer Short-Position von Kursrückgängen profitieren. Ebenso kann der CFD mit einem Hebel ausgestattet sein. Hierbei bedeutet der Hebel 5 zum Beispiel, dass der Anleger den fünffachen Betrag der Differenz beim Ausstieg aus dem Kontrakt erhält. Dies verspricht zwar auf den ersten Blick hohe Gewinnchancen, aber genauso erhöht sich das Risiko, die hinterlegte Margin zu verlieren.