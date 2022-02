Deshalb sind immer mehr junge Menschen finanziell besser gebildet und interessiert

Glücklicherweise gibt es mittlerweile andere Möglichkeiten, um sich zu bilden. Wir haben uns angeschaut, woher das neue Interesse an Finanzen und Börse auch bei jüngeren Menschen in Deutschland kommt. Denn die Zahlen von Aktionären sind in den letzten 24 Monaten in die Höhe geschossen.

Der erste Grund für das neu entdeckte Interesse an der Börse im Speziellen und Finanzen im Allgemeinen liegt an den Entwicklungen der letzten Zwei Jahre. Nach einem Crash an den internationalen Aktienmärkten im März 2020 konnte man eine Rally an den Märkten beobachten, die vergeblich ihresgleichen sucht. Die letzen zwei Jahre brachten bei Aktien und Kryptowährungen ein Allzeithoch nach dem anderen. Diese Phasen der Euphorie ziehen immer sehr viele Investoren an. In diesen Momenten ist es vor allem für neue Anleger wichtig, dass man sich einen Trading App Test ansieht und die besten Anbieter herausfiltert. Denn es ist in jeder Marktphase wichtig, dass man eine App hat, auf die man sich verlassen kann.

Hinzu kommt aber auch, dass der Zugang zu Aktien und Krypto sehr viel einfacher ist, als in der Vergangenheit. Mittlerweile braucht man nur eine App auf dem Smartphone und schon kann man Aktien kaufen und verkaufen. Dies macht Investieren kinderleicht und mehr Menschen beschäftigen sich mit dem Thema. Dies führt dazu, dass mehr Menschen sich auf diesem gebiet auskennen. Dies bedeutet nicht, dass alle Nutzer von Finanz-Apps über ein großes Wissen im Bereich der Finanzen verfügen. Aber es bedeutet, dass es weitaus mehr Personen gibt die sich mit dem Thema beschäftigen. Vor zwanzig Jahren musste man die Hausbank anrufen, hohe Gebühren zahlen und Zeit mitbringen, wenn man in Aktien investieren wollte. Heute kann man dies alles selber machen, ohne Zeit und Geld zu verschwenden.

Darüber hinaus sind auch die Informationsquellen ganz andere als wie vor zwanzig Jahren. YouTube ist eine Goldgrube für Menschen, die Interesse an Finanzen und der Börse haben. Es gibt unzählige Kanäle, die sich mit dem Themen Börse, Aktien, Krypto und Finanzen beschäftigen. Dies gibt jedem Interessierten die Möglichkeit, sich zu informieren und eine eigene Meinung zu bilden. Diese Vielfalt von Informationen ist eine Bereicherung für das deutsche Bildungssystem. Dies bedeutet nicht, dass man jedem Ratschlag oder jeder Idee auf YouTube folgen sollte. Aber man bekommt die Möglichkeit sich eine Meinung zu bilden und zu lernen. Und gerade im Bereich der Finanzen und Börse ist dies nötig. Vor allem in Deutschland. Youtube und andere Online Lernplattformen haben bei vielen jungen Menschen die Schule als Hauptbildungsträger bereits abgelöst. In der Schule bekommt man die Grundlagen gelehrt. Auf Youtube lernt man die Dinge, die man wirklich wissen will und auf die man im eigenen Leben Wert legt. Hierzu gehört auch die finanziellen Bildung.

Allerdings würden wir uns wünschen, dass die Bildungspolitik im Speziellen und die ePolitik im Allgemeinen endlich mehr Wert auf finanzielle Bildung und Teilhabe setzt. Denn Politik muss den Rahmen schaffen, um alle Bundesbürger in die Situation zu versetzten von gewissen Finanz-Trends zu profitieren. Dazu kann eine Aktien-Rente gehören, die aktuell zumindest endlich in Ansätzen diskutiert wird. Dazu gehört aber auch, dass es in Schulen einen größeren Fokus auf Finanzen im Allgemeinen gibt. Warum kann man in der Schule nicht lernen, wie man eine Steuererklärung ausfüllt, ein Kassenbuch führt oder in Aktien investiert? Diese Fähigkeiten sind grundlegend im späteren Leben und jeder Schüler und jede Schülerin würde davon profitieren.

Es bleibt zu hoffen, dass die aktuelle Entwicklung dazu führt, dass gerade diese jungen Menschen die sich finanziell selbst bilden, diese Veränderungen anstossen. Denn wir als Gesellschaft können von dieser Entwicklung nur profitieren. Finanzielle Bildung ist so wichtig, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Technologie ist glücklicherweise ein größerer und schnellerer Treiber als die Politik in Deutschland. Finanz-Apps und Finanz-Youtube haben in den letzten 2 Jahren mehr für die finanzielle Bildung der Deutschen getan, als die deutsche Politik in den letzten 20 Jahren. Wer mehr über Finanzen und die Börse lernen will, der sollte sich auf YouTube einmal umsehen und mit dem Lernen beginnen. Die positiven Einflüsse auf das eigene finanzielle Leben sind schnell messbar und es nie zu spät, um etwas neues zu Lernen. Und für die Nutzung einer Finanz-App auf dem Smartphone muss man auch kein Teenager sein.