Das richtige Casino finden - kein Hexenwerk

Die Auswahl anhand mehrerer Kriterien

Hier finden sie die besten Spielcasinos, doch warum sind diese Casinos die Besten? Um als seriös deklariert zu werden, muss ein Onlinecasino gleich mehrere Kriterien erfüllen. Dazu gehört beispielsweise die Lizenz. Ohne eine europäische Lizenz ist die Teilnahme am Casino nicht zu empfehlen.



Wichtig ist zu wissen, dass nicht zwangsläufig eine deutsche Lizenz erforderlich ist. Ein Casino kann ebenso seriös sein, wenn die Lizenz aus Malta, Gibraltar oder einem anderen europäischen Land stammt. Denn auch diese Lizenzen werden ohne Prüfung nicht erteilt.



Darüber hinaus sollte das Onlinecasino über einen deutschen Support und ein anständiges Impressum verfügen. Wenn nicht bekannt ist, wer hinter der Marke bzw. dem Namen steckt, sollte das auf natürliche Weise ihr Misstrauen wecken.

Der Einzahlungsbonus als Kriterium

Immer mehr Internetanbieter setzen auf Glasfaseranschlüsse, um ihre Kunden zufriedenzustellen. Gleichermaßen setzen immer mehr Online-Casinos auf Willkommensboni, um ihre Kunden zu beglücken. Doch ein hoher Bonus ist nicht immer ein Garant, dass das Casino wirklich seriös ist.



Nicht selten sind es vor allem die Umsatzbedingungen, auf die der Hauptblick geworfen werden sollte. Wenn sie einen Bonus von 200 Prozent auf ihre erste Einzahlung erhalten, haben sie erst einmal nichts gewonnen, außer Bonusgeld. Erst wenn sie, entsprechend der Regularien in entsprechenden Casinos, die Umsatzbedingungen erfüllt haben, können sie den Bonus als Echtgeld auszahlen lassen.



Achten sie daher immer darauf, welche Umsatzbedingungen es gibt. Wenn diese unerfüllbar sind, ist das Casino nicht empfehlenswert. Denn dann handelt es sich um ein Lockangebot, was nur ihre Aufmerksamkeit generieren soll.

Ein- und Auszahlungsbedingungen im Überblick

Der Umsatz im Bereich Glücksspiel steigt stetig an. Kein Wunder also, dass die Ein- und Auszahlungsbedingungen bei der Bewertung eines seriösen Casinos eine wichtige Rolle spielen. Denn wenn sie etwas einzahlen möchten, geht es hierbei um Bargeld. Sicherheit steht daher an erster Stelle.



Achten sie stets darauf, dass die Einzahlung über eine verschlüsselte Seite erfolgt und sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, dass ihre Daten ausgelesen werden. Außerdem sollten sie die Vielfalt der Einzahlungsmethoden überprüfen.



Klar ist, dass der beliebte Zahlungsdienstleister PayPal seine Dienste bei europäischen Casinos eingestellt hat. Dies ist der derzeitigen Wandlungsphase deutscher Casinos geschuldet und kann womöglich wieder aufgehoben werden.



Wie gut ein Casino ist hängt nun aber davon ab, welche Alternativen geboten werden. Die Einzahlung mittels Kreditkarte ist obligat, doch was, wenn sie genau damit nicht bezahlen möchten? Ein gutes Casino nutzt E-Wallets, um ihnen darüber eine schnelle Einzahlung, aber auch eine ebenso schnelle Auszahlung zu ermöglichen. Wallets sind sicher, beliebt und für die meisten Casinos obligat.

Fazit: Seriös und sicher sollte es sein

Das perfekte Casino, bei dem sich Spieler wirklich wohlfühlen, sollte nicht nur seriös, sondern auch sicher sein. Ob SSL-Verschlüsselung oder Support aus Deutschland, ob Lizenz aus Europa oder geschützter Zugriff vom Smartphone- je mehr sie als Verbraucher auf Sicherheit setzen, desto entspannter wird ihr Spielerlebnis.