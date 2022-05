Copy Trading – die komplette Übersicht

Wer sein Geld nicht nur anlegen, sondern damit auch eine hohe Rendite erzielen will, hat heute viele Möglichkeiten. Deshalb spielt Diversifikation eine wichtige Rolle. Mit Anleihen oder Investmentfonds sind zum Beispiel nur relativ geringe Zuwächse möglich, dafür sind diese vergleichsweise sicher. Ein höheres Risiko bietet dagegen die Chance auf enorm hohe Renditen. Das lohnt sich für einen gewissen Teil des Vermögens. Für echten Erfolg an den Finanzmärkten sollte man jedoch über ein gewisses Fachwissen verfügen. Beim Copy Trading spart man sich viel Arbeit und setzt stattdessen auf die Hilfe von echten Profis.

Obwohl diese Möglichkeit schon heute sehr populär ist, fragen sich noch immer viele Investoren: Was ist Copy Trading und welche Möglichkeiten bieten sich bei dieser Variante? Das lässt sich im Prinzip ganz kurz erklären. Anleger können dabei von der Erfahrung und den Kenntnissen profitieren, die professionelle Trader mitbringen. Deren Trades kann man nämlich einfach kopieren und so – im besten Fall – hohe Gewinne ohne großen Aufwand kassieren.

In gewisser Weise wird also beim Copy Trading das eigene Kapital von einem Profi betreut. Anders als bei der typischen Anlageberatung kostet das jedoch kein Geld, vielmehr hat der Profitrader selbst ein großes Interesse daran, mit seinen Trades hohe Renditen zu kassieren. Wenn er das schafft, bekommt er zusätzlich einen kleinen Anteil der Rendite seiner Follower auf der entsprechenden Plattform. Je größer die Zahl der Follower ist, desto mehr lohnt sich ein erfolgreicher Trade also für alle Beteiligten. Eine recht komplexe Übersicht über die weiteren Details gibt es zum Beispiel auf der Website der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Geringer Aufwand für Kleinanleger

Besonders für Investoren, die sich nicht jeden Tag mit der Börse oder den Nachrichten zur allgemeinen Lage der Wirtschaft beschäftigen, ist das Copy Trading eine gute Möglichkeit. Zum Start sollte man sich natürlich ein wenig Zeit nehmen, um genau die Trader zu finden, die zu den eigenen Vorstellungen und vor allem zum eigenen Risikoprofil passen. Anschließend muss man sich jedoch keine Gedanken über individuelle Trades machen. Vielmehr gilt es, das Portfolio allgemein zu überwachen und bei Bedarf die Vorgaben für Käufe, Verkäufe oder das Budget zu ändern.

Bevor man sich bei einem Broker anmeldet, sollte man darüber hinaus die Konditionen dieses Anbieters aufmerksam lesen. Welche Gebühren fallen beim Kopieren von einzelnen Trades an? Welche Instrumente werden bei einem Broker überhaupt angeboten? Gibt es darüber hinaus eine eigene Community, in der man weitere Anregungen finden kann? Kurz gesagt: Abgesehen von den finanziellen Punkten gibt es noch weitere Aspekte, die bei der Wahl des eigenen Brokers eine wichtige Rolle spielen sollten.

Darüber hinaus ist es selbstverständlich auch beim Copy Trading wichtig, sein Portfolio zu diversifizieren und auf diese Weise das Risiko breit zu streuen. Wer einfach einen Trader kopiert, der in den vergangenen Wochen hohe Renditen erzielt hat, sollte sich nicht auf den Erfolg verlassen. Vielmehr sollte man unterschiedliche Strategien und mehrere Märkte testen, in der Regel ist das zum Start auch mit einem kostenlosen Demokonto möglich.