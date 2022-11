cNach dem Merge: Wie sich der Wandel von Ethereum auf den Kryptomarkt auswirkt

Schon vor der Umstellung der Ethereum-Blockchain auf das Proof-of-Stake-Verfahren war klar, dass die Folgen für den gesamten Kryptomarkt weitreichend sein werden. Die Änderungen sind dadurch nicht nur für Anleger und Trader, die Ether kaufen möchten, interessant, sondern auch für alle, die noch damit liebäugeln Kryptowährung ins Portfolio zu integrieren. Tatsächlich konnte Ethereum den Energieverbrauch durch den Merge massiv senken, da das rechenaufwendige Mining überflüssig geworden ist. Das Klimasünder-Image ist damit vom Tisch. Doch viele Anleger fragen sich, wie es weitergeht.

So hat sich der Ether-Kurs seit dem Merge entwickelt

Der Merge kam weder für die Ethereum-Community noch für andere Beteiligten aus der Kryptoszene überraschend. Von der ersten Idee eines neuen, energiesparenden Konsensverfahrens bis zur technischen Umsetzung sind Jahre vergangen. Genauso lange wurde bereits über die möglichen Folgen für die Kurs-Entwicklung diskutiert. Nach dem Abschluss der letzten Merge-Phase im September können nun erste Resümees gezogen und auch Prognosen für die Zukunft getroffen werden. Die Hoffnung auf kurzfristige Wertzuwächse bei der zweitstärksten Kryptowährung ist schnell verflogen. In den ersten 24 Stunden nach dem Merge sank der Kurs sogar um bis zu 8 % ab. Experten sehen darin jedoch kein Grund zur Panik, da sich solche grundlegenden Veränderungen erst mit etwas zeitlichem Abstand im Preis widerspiegeln. Tatsächlich entpuppte sich der Verlust im Nachhinein als kurzfristiges Phänomen und scheint keinen Trend anzuzeigen. Aus technischer Sicht war der Umstieg vom rechenintensiven Proof-of-Work auf das anteilsbasierte Proof-of-Stake-Verfahren bereits ein voller Erfolg, da es zu keinerlei Komplikationen oder Fehlern kam. Da damit auch die Transaktionsabwicklung in der Blockchain komplett auf den Kopf gestellt wird, ergeben sich weitreichende Änderungen, die viel Potenzial bieten.

Effizientere Abwicklung von Smart-Contracts

Die Einsparung von Energieressourcen war jedoch nur ein Teil der Ziele, die sich die Ethereum-Entwickler gesteckt haben. Ein weiterer wichtiger Bestandteil war ein Update der für Ethereum typischen Smart-Contracts. In dieser digitalen Vertragsform werden die Bedingungen und Vereinbarungen einer Transaktion festgehalten. Diese intelligenten Verträge bilden auch die Grundlage für das bekannte Non Fungible-Token (NFT). Mit dem Merge sollte die Technologie schneller, effizienter und damit allgemein konkurrenzfähiger werden. So möchte man sicherstellen, dass die Ethereum-Blockchain in der sich schnell verändernden Krypto-Welt auch in Zukunft mithalten kann. Da für Transaktionen nun nicht mehr die Zustimmung des gesamten Netzwerks, sondern nur noch weniger Validatoren nötig ist, lassen sich diese zukünftig schneller abwickeln. Bisher lag die Dauer für einzelne Transaktion deutlich unter dem Wert anderer großer Smart-Contract-Plattformen. Zusätzlich besteht nach wie vor aber ein Skalierungsproblem, wodurch die Transaktionskosten bei vielen gleichzeitigen Transaktionsabfragen in die Höhe schnellen. Dieses wird durch die Umstellung des Konsensverfahrens noch nicht gelöst, aber es gibt immerhin eine technische Grundlage für weitere Verbesserungen an dieser Stelle.

99 Prozent weniger Energieverbrauch: Ether ist jetzt grün

Von der Ethereum-Community selbst wurde von Anfang an der sinkende Energieverbrauch als wichtigstes Argument für den Merge in den Fokus gerückt. Weil die Schöpfung neuer Coins ohne das Lösen von anspruchsvollen Rechenoperationen auskommt, spielt das viel kritisierte Mining seit dem Merge für Ethereum keine Rolle mehr. Durch den Wegfall stromhungriger Hardware spart das Ethereum-Netzwerk so über 99 Prozent des bisherigen Bedarfs ein. Mit fast 105 Terawattstunden jährlich verschlang das Netzwerk durchschnittlich so viel wie ganz Kasachstan. Dies entsprach zugleich einem verursachten Emissionsausstoß von ca. 50 Megatonnen CO₂. Nach aktuellen Schätzungen betragen die CO₂-Emissionen jetzt nur noch 0,00087 Megatonnen. Der drastisch reduzierte Energieverbrauch verbessert selbstverständlich den ökologischen Fußabdruck der Kryptowährung und zieht der häufig hervorgebrachten Kritik, Kryptowährungen seien Klimasünder, den Stachel. Ethereum kann sich nun zurecht als grüne Alternative zu dem nach wie vor auf Rechenoperationen basierenden Bitcoin präsentieren. Durch den Imagewechsel dürfte Ether zukünftig wohl auch neue Zielgruppen ansprechen, denen ein Krypto-Investment bisher unethisch erschien.

Erfolgreicher Merge könnte neue Maßstäbe für Kryptomarkt setzen

Mit dem angekündigten Merge hatte Ethereum noch lange vor der technischen Abwicklung bereits zahlreiche Gegner auf den Plan gerufen, die an der Umsetzbarkeit zweifelten. Zudem gab es viele Bedenken, dass die Blockchain durch das neue Verfahren unsicherer werden könnte. Keines der hervorgebrachten Worst-Case-Szenarien ist eingetreten, womit die Entwickler von Ethereum bewiesen haben, dass der Umstieg auf Proof-of-Stake möglich ist. Damit inspiriert die Plattform möglicherweise auch andere Blockchain-Pioniere dazu, die vorhandene Blockchain-Technologie mit Visionen und auch einem gewissen Maß an Risikobereitschaft weiterzuentwickeln. An diesen neu gesetzten Maßstäben werden sich künftig wohl alle größeren Krypto-Revolutionen messen lassen müssen.

Fazit

Aller Kritik zum Trotz ist Ethereum mit dem Merge eine technische Meisterleistung geglückt, die ganz neue Weichen für die Entwicklung von Ethereum als Netzwerk und auch für die Währung Ether gestellt hat. Möglicherweise folgen bald weitere Blockchains mit einem Umstieg auf das energiesparende Proof-of-Stack-Prinzip. Mit dem Vorwurf des stromfressenden Klimasünders könnte die Krypto-Welt so endgültig Schluss machen. Durch das neue Image ist zudem mit einer noch besseren Marktkapitalisierung von Ethereum zu rechnen, da sich nun auch Investoren angesprochen fühlen, die aufgrund der schlechten Ökobilanz bisher die Finger von Kryptowährungen gelassen haben. Darüber hinaus setzt der Merge neue Impulse für risikobereite Entwickler, die eigene innovative Ansätze verfolgen.