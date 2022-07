Casino als Geschäftsmodell: Wie lukrativ ist der Einstieg in die Branche

Als neuer Anbieter braucht man aber definitiv ein gutes Argument, um Kunden anzuziehen. Wer aus der Masse hervorstechen möchten, muss beispielsweise die Slots mit den besten RTP Werten bieten oder mit einer besonders großen Auswahl an Spielautomaten punkten. Doch wie einfach ist es, jetzt neu zu gründen und selbst ein Casino zu eröffnen? Nicht ganz so einfach, denn die Konkurrenz ist groß. Es gibt zudem viele weitere Aspekte zu beachten.

Branche wächst, Interesse auch – jetzt gründen und morgen profitieren?

Die Kundenzahlen in der Casinobranche steigen rapide an, und seit der Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland am 1. Juli 2021 in Kraft getreten ist, hob er eine komplette Branche aus der Illegalität. Künftig ist es möglich, die deutsche Konzession zu erlangen und damit zu den offiziell legalen Glücksspielanbietern zu gehören. Es ist kein Geheimnis, dass Betreiber seriöser Casinos gute Umsätze machen, nicht umsonst gehören sie zu den beliebtesten Großsponsoren im Fußball.

Doch wer jetzt selbst einsteigen möchte, darf sich den Schritt nicht ganz so einfach vorstellen. Die Konkurrenz ist erdrückend, es gibt eine Menge guter und seriöser Anbieter am Markt, die das Bedürfnis vollumfänglich abdecken. Um wirklich erfolgreich zu sein, braucht es also einen Businessplan, der das eigene Angebot von den anderen abhebt.

Im Mittelstand gab es in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen. Es zählt nicht mehr nur die gute Position in einem Betrieb, mehr Menschen streben nach Selbstständigkeit. Da kommt eine so florierende Branche wie die des Glücksspiels natürlich gerade recht. Die Prognosen für die Zukunft sind außerdem günstig, es scheint sich ein kontinuierliches Wachstum abzuzeichnen. Wo aber trennen sich Theorie und Praxis voneinander?

Der Businessplan als Voraussetzung für die Gründung

Theoretisch ist die Eröffnung eines Onlinecasinos nicht schwierig, denn es braucht weder Räumlichkeiten noch besonders viel Grunderfahrung. Es gibt sie aber schon, die Marktführer und jene, die sich in Deutschland um eine Konzession beworben haben (und noch immer darauf warten). Wenn am 1. Januar 2023 die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder aktiv wird, werden die Zahlen der Zulassungen hierzulande vermutlich weiter steigen.

Wer heute noch auf dem Markt einsteigen möchte, braucht die zündende Idee. Einfach nur Automaten mieten und virtuell zur Verfügung stellen, wird nicht zum großen Reichtum führen. Es braucht etwas Neues, Innovation, vielleicht die Bereitschaft der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Ins Auge zu fassen sind hier vor allem neue Technologien wie die VR oder auch die Nutzung von Blockchains. Bevor aber diese Planungen umgesetzt werden können, braucht es eine klare Struktur und dazu gehören:

● Zielsetzungen: Welche Zielgruppe wird angesprochen und welches Ziel herrscht vor? Möchte der Gründer das beste, innovativste, kultivierteste, interessanteste Casino anbieten?

● Mitgründer: Allein oder zusammen? Wer heute gründet, sollte sich stets fragen, ob er das Risiko eines Misserfolgs allein tragen möchte oder lieber im Rahmen einer GmbH oder GbR.

● Die Konkurrenz: Ein Blick auf den Markt zeigt, dass die Wettbewerbslage komplex ist. Beinahe jeden Monat tauchen neue Glücksspielanbieter auf dem Markt auf, die Konkurrenz ist also hart.

● Die Finanzierung: Last, but not least, muss der Plan finanzierbar sein. Ist genug Eigenkapital vorhanden oder braucht es die Finanzierung durch eine Bank?

Regulierung erschwert das Fußfassen auf dem Glücksspielmarkt

Sämtliche Glücksspielanbieter unterliegen in Deutschland strengsten Kontrollen und Beobachtungen. Wer sich hierzulande heute mit einem Casino selbstständig machen möchte, muss allein für den Erhalt der Konzession bereits einige Bedingungen erfüllen. Es reicht nicht, eine sichere und funktionelle Website zu programmieren, auch die Vorgaben des GlüStV müssen umgesetzt werden. Dabei steht der Spielerschutz im Fokus, der bedingungslos umgesetzt werden muss. Hierzu gehören klare Richtlinien wie:

● die Teilnahme an der Spielersperrdatei OASIS

● Umsetzung aller Begrenzungen (Einzahlungsgrenze, Umsatzgrenze)

● Möglichkeit bieten zur Sperrung

● Einschränkungen im Bereich Marketing

Vor allem die Einschränkungen im Marketingbereich machen es Neugründern schwer. Um das eigene Angebot für Kunden interessant zu machen, muss es beworben werden. Genau das ist aber nicht einfach, wenn es ein breites Werbeverbot zwischen 06:00 und 21:00 Uhr gibt, sodass die Zielgruppe nur über die Nacht erreicht werden kann.

Alternativen bieten Sponsorenverträge im Sport, doch die sind wiederum schwer zu bekommen, wenn noch nicht genug Kapital zur Verfügung steht. Die besten Chancen für die Neugründung haben jene, die über ein üppiges Grundkapital verfügen und denen hohen Investitionen (auch in den virtuellen Aufbau der Website) nichts ausmacht.

Woran verdienen Casinobetreiber überhaupt Geld?

Bislang sind nur Kosten aufgefallen, die bei der Gründung des Casinos entstehen. Kosten für die Website-Programmierung, Kosten für Servermiete, Kosten für Marketing – doch wo bleibt der Verdienst? Klar ist, dass Casinos nur dann gut verdienen, wenn viele Kunden das Angebot nutzen.

Da in Deutschland keine Bankhalterspiele mehr gestattet sind, haben sich die Einnahmequellen bereits reduziert. Die Automatenspiele sind nun die Haupteinnahmequelle. Wenn die Walzen dem Spieler keinen Gewinn anzeigen, gilt der verlorene Einsatz als Gewinn für das Unternehmen. Zu beachten ist aber, dass nur eine faire RTP auch dafür sorgt, dass das Casino als seriös eingestuft wird. Üblich sind hier Werte zwischen 93 und 98 Prozent, der Betreiber kann also maximal 7 bis 2 Prozent von den Einsätzen für sich behalten.

Gründen, werben, gewinnen – Schwierigkeiten beim Start möglich

Wer sich trotz harter Konkurrenz für den Weg in die Glücksspielbranche entscheidet, hat keinen einfachen Weg vor sich. „Gründen“ selbst ist nicht schwer, doch dann kommt es maßgeblich auf gutes Marketing an, damit Kunden vom neuen Angebot erfahren und zahlreich kommen. Da die Konkurrenz bereits alles daran setzt, ihre Stammkunden nicht abwandern zu lassen, ist der Druck hoch. Ein bisschen ist es so, als wären zehn Discounter nebeneinander in der Straße und versuchen sich gegenseitig durch die besten Angebote zu überbieten.

Es ist schwer, in einer bereits etablierten Branche mit flächendeckender Verfügbarkeit noch ein weiteres Glied in der Kette zu werden. Denkbar wäre aber auch, gar nicht die Gründung eines eigenen Casinos ins Visier zu nehmen, sondern stattdessen in der Rolle des Programmierers neue Spiele zu entwerfen und zu entwickeln. Zwar steigt der Bedarf an neuen Casinos nicht unbedingt an, neue Spiele werden aber immer gebraucht, daher sind die Chancen hier zumindest gut.