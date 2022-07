Blockchain-Revolution: Trotz allem werden die Kryptowährungen bleiben

Aber gibt es eine Garantie, dass die Preise wieder steigen? Nein. Aber es ist nicht realistisch zu glauben, dass Bitcoin und Co. nicht demnächst wieder steile Höhenflüge erleben werden. Mit Blick auf vergangene Tage wird klar, dass viele Korrekturen nur als Anlauf verstanden werden können - vor allem auch, wenn man sich mit den langfristigen Prognosen befasst.

Ist nun der Krypto Winter ins Land gezogen?

Wer sich mit dem Kryptomarkt befasst, der weiß, dass es immer wieder nach oben wie nach unten geht. Das ist a) der Grund, wieso man nur frei zur Verfügung stehendes Kapital investieren sollte und b) Nerven aus Stahl braucht. Ganz egal, ob man sein Geld in den Bitcoin steckt, in Ether, der Kryptowährung der Plattform Ethereum, oder daran glaubt, der Dogecoin wird für die hohen Gewinne sorgen - es gab kaum eine digitale Währung, die im ersten Halbjahr 2022 nicht unter Druck geraten ist. Und es gab auch keine Kryptowährung, die nicht schon zuvor einmal unter Druck geraten ist und sich wieder erholt hat.

Das beste Beispiel: die Jahre 2017 bis 2019. Lag der Bitcoin Anfang 2017 bei 1.000 US Dollar und stieg bis Ende desselben Jahres auf über 19.000 US Dollar, so folgte der Absturz in Richtung 10.000 US Dollar - der Krypto Winter hat den Preis dann bis Ende 2018 in Richtung 3.000 US Dollar gedrückt. 2019 ging es dann wieder über 10.000 US Dollar; Ende 2020 übersprang der Bitcoin die magische 20.000 US Dollar-Grenze und konnte bis November 2021 auf über 69.000 US Dollar klettern.

Auch Ether hat einen ähnlichen Verlauf hingelegt: Anfang 2018 von über 1.300 US Dollar unter 400 US Dollar abgestürzt, ging es Anfang 2021 auf über 2.000 US Dollar und am 10. November 2021 auf 4.878 US Dollar. Der Absturz des Bitcoin 2022 sorgte dafür, dass der Preis der Kryptowährung Ether unter 1.050 US Dollar fiel.

Der Bitcoin ist auch eine Währung

Ist es ratsam, Bitcoin kaufen mit PayPal, oder sollte man aktuell die Finger vom Kryptomarkt lassen? Wer sich mit den langfristigen Prognosen befasst, der weiß, der Kryptomarkt wieder an Stärke gewinnen können. Die Gründe sind vielfältig.

Einerseits ist der Bitcoin kein reines Spekulationsobjekt, sondern eine Währung, die von immer mehr Unternehmen sowie Dienstleistern akzeptiert wird. Die steigende Akzeptanz hat natürlich Auswirkungen auf den Kryptomarkt bzw. den Preis des Bitcoin. Fakt ist: Der Bitcoin ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wird nicht mehr verschwinden - das heißt, man kann ruhig investieren, sofern man frei zur Verfügung stehendes Geld hat und mit den starken Preisschwankungen umgehen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin in absehbarer Zeit wieder in Richtung All-Time-High geht, ist gegeben - viele Experten sind überzeugt, der Preis der Kryptowährung wird auch in nicht so ferner Zukunft die 100.000 US Dollar-Hürde überspringen.

Foto: Gerd Altmann auf Pixabay

Ein weiterer Antrieb ist die Blockchain Technologie

Ein weiterer Grund, wieso der Preis des Bitcoin steigen wird: die Blockchain Technologie. Die Struktur der Kryptowährungen kann nämlich problemlos ohne Bitcoin und andere digitale Währungen auskommen. Die Blockchain Technologie konnte schon die eine oder andere Branche revolutionieren und ist hier weiter auf dem Weg, andere Branchen von Grund auf umzubauen.

Auch der Umstand, dass die Technologie immer stärker in den Mittelpunkt rückt, lässt den Schluss zu, dass der Kryptomarkt wieder an Stärke zulegen wird.

Am Ende muss man sich jedoch bewusst sein, dass es keine Gewinngarantie gibt. Prognosen sind vielversprechend und schlüssig, aber noch lange nicht als Garantie zu verstehen. Immer wieder können unvorhergesehen Meldungen oder Ereignisse dazu führen, dass die Kryptowährungen in einen Verkaufsdruck geraten und Korrekturen die Folge sind. Das ist auch der Grund, wieso man nur frei zur Verfügung stehendes Kapital investieren sollte.