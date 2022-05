Berlin: Ist Paypal die neue App, um zu investieren?

In Berlin ist Paypal, das beliebte Online-Bezahlsystem, nicht mehr wegzudenken. Statt umständlich eine Überweisung mit IBAN, BIC und Co. händisch oder mit einem technischen Endgerät auszufüllen, nutzt man die App, welche alle nötigen Informationen mit einigen kurzen Klicks hat und die Überweisung tätigt.

Seit Kurzem bemerkten viele Unternehmen das Potenzial, welches hinter der Erfindung steckt, und die Firma Ebay entschloss sich 2002 kurzerhand, Paypal zu übernehmen. Diverse Onlineseiten bieten die Bezahlung per Paypal bereits an, da es für den Nutzer unkomplizierter und schneller funktioniert. Da es auch über die Landesgrenzen hinweg genutzt werden kann, stiegen die Zahlen der Nutzer weltweit schnell an. Gerade die bargeldlose Generation in Berlin und dem Rest Deutschlands besitzt mittlerweile beinahe flächendeckend das moderne Bezahlsystem. Welche anderen Funktionen sie hat und was noch geplant ist, berichten wir im folgenden Artikel.

Kryptowährung jetzt per Paypal kaufen?

Derweil bietet Paypal an, durch die eigene App Bitcoins und andere, ausgewählte Kryptowährungen zu erwerben und ebenso mit ihr zu handeln. Das Interesse rund um Aktien und Kryptowährung ist in der Bevölkerung in den letzten Jahren stetig gestiegen und die Unternehmer der Firma sahen das Potenzial in diesem Gebiet. Viele langjährige Paypal-Nutzer überlegen sich nun, Bitcoins mit Paypal zu kaufen, praktischerweise findet man dafür online genaue Schritt-für-Schritt-Anleitungen, welche einem erklären, wie das funktioniert. In diesem Zusammenhang setzen sich auch viele mit dem Vergleich der besten Dogecoin Wallets.

Sowohl in Amerika als auch in Großbritannien sind bereits die ersten Testläufe mit der neuen Funktion sehr erfolgreich gestartet. Ob das in Deutschland ebenso beliebt wird, bleibt abzuwarten. Jedoch bewiesen die Betreiber und Entwickler der App hier schon, welche Innovationen noch hinter Paypal stecken könnten und wohin die Reise noch geht.

Foto: pixabay.com / Worldspectrum

Aktienhandel

Der Aktienhandel ist das nächste große Projekt, was bei der Firma schon in den Startlöchern stehen soll. Da die Resonanz bei Kryptowährungen vielversprechend war, wird bei der Chance des Aktienhandels ebenfalls viel von dem weltbekannten Unternehmen erwartet.

Laut Insiderinformationen soll ein in jüngster Vergangenheit eingestellter Mitarbeiter namens Rick Hagen neuerdings in einer Abteilung der Firma mit der Bezeichnung „Invest in Paypal” arbeiten. Rick Hagen ist in der Aktienwelt allerdings kein Unbekannter, er war der Mitbegründer eines Online-Broker-Unternehmens. Gerüchten zufolge soll er nun mit dem Auftrag, eine hauseigene Trading-Plattform bei Paypal aufzubauen, betraut worden sein. Ob und vor allem wie das künftig funktionieren wird, bleibt abzuwarten, klar ist jedoch, dass Paypal uns immer wieder mit neuen Ideen überrascht.

Paypal ist primär bei jungen Erwachsenen sehr beliebt

Paypal erfreut sich gerade bei jungen Erwachsenen an größter Beliebtheit. Doch woran liegt das? Heutzutage regiert die digitale Generation, welche finanzielle Angelegenheiten überwiegend online erledigt. Sie wollen sich nicht mühselig mit „Kleinigkeiten” wie Rechnungen beschäftigen. Alles, was mit Bezahlungen oder Steuern zu tun hat, kann mittlerweile einfach und schnell digital erledigt werden.

Oftmals bieten sich unterwegs ebenfalls praktische Möglichkeiten an, die App zu nutzen. Beispielsweise, wenn man am Wochenende mit Freunden in einer Bar sitzt und kein Geld mehr hat, kann sich der Nutzer der App problemlos etwas Bargeld von seinen Freunden leihen und überweist es ihnen in Sekundenschnelle per Paypal zurück. Noch nie war bezahlen so einfach.