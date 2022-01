Basiskonto als Alternative zum Girokonto? Das sollten Verbraucher wissen

Das Jedermann-Prinzip

Weshalb ist es überhaupt nötig, dass Kreditinstitute ein Basiskonto anbieten? Hat nicht ohnehin jeder ein Anrecht auf ein normales Girokonto – benötigt man dieses doch mittlerweile in so vielen Bereichen des täglichen Lebens?

Noch bis vor wenigen Jahren konnten Banken Verbrauchern mit schlechter Bonität die Kontoeröffnung verweigern. Es gab beispielsweise Banken, die Verbrauchern das Girokonto Eröffnen mit Schufa-Eintrag verwehrten. Im Jahr 2016 ist aber das Basiskonto-Gesetz in Kraft getreten, um auch denjenigen die Möglichkeit auf ein eigenes Konto zu bieten, die weder einen zuverlässigen monatlichen Geldeingang noch eine gute Bonität nachweisen können. Das Guthabenkonto, mit dem man nichts ins Minus rutschen, jedoch alltägliche Bankgeschäfte abwickeln kann, ist die Antwort der Banken.

Wer heute in Deutschland Arbeit sucht, benötigt ein Gehaltskonto. Auch in vielen anderen Bereichen ist ein eigenes Bankkonto heutzutage unabdingbar. Das Gesetz aus dem Jahr 2016 verschafft Personen mit schlechter Bonität also besseren Zugang zum gesellschaftlichen Leben und bietet in vielen Fällen auch die Möglichkeit, endlich richtig Fuß zu fassen.

Unterschiede zwischen Girokonto und Guthabenkonto

Das Prinzip des Guthabenkontos ist nicht ganz neu. Tatsächlich gab es ähnliche Kontomodelle bereits vor der neuen Gesetzgebung. Damals waren die Basiskonten in ihrer Funktion allerdings deutlich eingeschränkt, sodass sie eher einem Sparbuch als einem Girokonto gleichkamen. Heute muss ein Guthabenkonto bestimmte Voraussetzungen erfüllen:

Privatkunden müssen die Möglichkeit haben, Bargeld am Schalter oder am Automaten einzuzahlen oder vom Basiskonto abzuheben. Es muss möglich sein, Lastschriften über das Konto abzuwickeln und auch Überweisungen zu tätigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Teilnahme am elektronischen Zahlungsverkehr – auch ein Guthabenkonto muss deshalb eine EC-Karte beinhalten. Einige Banken ermöglichen ihren Privatkunden mit Jedermann-Konto sogar die Nutzung einer Kreditkarte auf Prepaid-Basis. Alle wichtigen Grundfunktionen sind also abgedeckt. Wo also liegen die Unterschiede zwischen einem Basis- und einem Girokonto?

Nur ein Unterschied: Dispokredit

Hat sich das ursprüngliche Basiskonto noch stark von einem Girokonto unterschieden, gibt es in Hinblick auf die Funktionen heute keine Unterschiede mehr zwischen dem Jedermann-Konto und einem normalen Girokonto. Im Prinzip kann man sogar sagen, dass ein Guthabenkonto ein gewöhnliches Girokonto ist – mit einer Einschränkung:

Wer ein Guthabenkonto eröffnet, kann nur über das Guthaben darauf verfügen. Es ist nicht möglich, mit dem Konto ins Minus zu gehen. Was fehlt, ist nämlich der Dispokredit, der auf dem Girokonto im Falle eines vorübergehenden Engpasses greifen kann. Viele Privatkunden nutzen ihren Dispokredit auch auf dem normalen Girokonto nicht oder möchten überhaupt keinen Dispokredit einrichten. In solch einem Fall kann das Guthabenkonto auf für Personen mit guter Bonität eine Alternative zum Girokonto sein.

Vor- und Nachteile des Guthabenkontos

Auch Personen mit negativem Schufa-Eintrag und ohne verlässlichen Geldeingang können ein Basiskonto eröffnen, was es sehr barrierearm macht. Im Falle eines Hacking-Angriffes auf das Online Banking von Kunden entsteht nur ein geringer finanzieller Schaden, weil das Guthabenkonto maximal abgeräumt, jedoch nicht überzogen werden kann. Wer nicht regelmäßig das Konto überzieht, stellt im alltäglichen Gebrauch keinen Unterschied zwischen Guthabenkonto und Girokonto fest. Benötigt man Liquidität, besteht immer noch die Option, einen Kleinkredit aufzunehmen. Doch selbstverständlich gibt es auch beim Guthabenkonto Nachteile:

Das flexible Basiskonto setzt voraus, dass man gut mit seinem Geld wirtschaften kann. Zwar kann man das Guthabenkonto nicht überziehen, dennoch kann es durch schlechtes Haushalten mangels Deckung zu gebührenpflichtigen Rückbuchungen kommen. Mahn- und Inkassogebühren des Gläubigers können die Folge sein. Auch wenn unerwartete Ereignisse zu vorübergehend höheren Ausgaben führen, ist das Guthabenkonto unflexibel: Benötigt der Kontoinhaber spontan liquide Mittel, muss er – falls seine Bonität es überhaupt zulässt - einen Kredit aufnehmen.