Banking-Apps: Digitale Schnittstellen mit nützlichen Extras

Besonders sicher – die Commerzbank Banking-App

Die Commerzbank legt bei ihrer App besonderen Wert auf das Thema Sicherheit. Die hohen Standards der Banking-App entsprechen den strengen Vorgaben der Kreditkarten- und Bankindustrie (PCI-DSS), die sensiblen Daten selbst liegen verschlüsselt auf einem Server in einem deutschen Rechenzentrum.

Sollte den Nutzern der Commerzbank Banking-App einmal ein finanzieller Schaden durch Phishing oder eine Schadsoftware entstehen, erstattet die Bank den betreffenden Betrag vollständig. Voraussetzung ist natürlich, dass kein Vorsatz bestanden hat.

Zu den weiteren Features der App gehören das Checken des Kontostands, mobile Echtzeitüberweisung sowie das bargeldlose Bezahlen mit Apple Pay oder Google Pay. Auch der Handel mit Wertpapieren ist möglich.

Digitale Verwaltung von Versicherungspolicen – mit der App von Swiss Life Select

Finanzdienstleister halten ebenfalls Finanz-Applikationen für ihre Kunden bereit. Ein gutes Beispiel hierfür ist die kostenlose App von Swiss Life Select. Mit „mySwissLifeSelect“ legen Kunden Versicherungsverträge digital ab und haben so jederzeit und überall Zugriff auf ihre Policen.

Gleichzeitig lassen sich mit der App der Swiss-Life-Tochter alle Transaktionen und das eigene Investmentdepot verwalten – inklusive Überweisungsfunktion. Dabei arbeitet Swiss Life Select mit mehr als 3000 Banken zusammen, sodass die Kunden Zugriff auf ihre Konten bei den verschiedensten Kreditinstituten haben.

Zudem sorgt die App für eine schnelle Kontaktaufnahme zu den Finanzexperten von Swiss Life Select. Geteilte Dokumente aus Kundengesprächen werden dabei automatisch gesichert.

Einen Beitrag zum Klimaschutz leisten – mit der App der Deutschen Bank

Deutsche Bank Mobile – so lautet der Name der App, die mit einem ungewöhnlichen Extra-Feature überrascht. Es handelt sich dabei um einen CO2-Indikator, der den eigenen ökologischen Fußabdruck der Nutzer ermittelt. Unterstützt wird das Ganze von der Organisation KlimAktiv. Das Feature ist allerdings zunächst nur für iPhone-Besitzer nutzbar.

Zu den eigentlichen Banking-Funktionen gehören bei der App der Deutschen Bank der mobile Wertpapierhandel sowie die Verwaltung eigener Konten – auch die von anderen Kreditinstituten. Des Weiteren ist es möglich, sich mit der App sein digitales Postfach freizuschalten, eine neue PIN zu ordern oder Adressänderungen vorzunehmen.

Mit der App können Nutzer in Supermärkten und an Tankstellen bargeldlos zahlen. Außerdem sind sie in der Lage, eine Deutsche Bank Card mit dem Smartphone zu sperren oder nachzubestellen.

Dank Push-Nachrichten finanziell auf dem Laufenden – mit der Consorsbank App

Mit dieser App erhalten Kunden der Consorsbank automatisch Benachrichtigungen, wenn Aktienkursen in Bewegung geraten oder wenn Statusänderungen auftreten. Dadurch bleiben Anleger immer in Echtzeit up to date und sind so in der Lage, bei Handlungsbedarf schnell zu reagieren.

Gleichzeitig enthält die Applikation einen Marktüberblick, der sowohl über Indizes als auch über die Kurse einzelner Aktien informiert. Beide Funktionen sind individuell anpassbar und verfügen über zahlreiche Anzeigeoptionen, die der Nutzer individuell für sich konfigurieren kann. Zusätzlich gibt es ein Online-Archiv für das Abrufen digitaler Dokumente.

Last but not least enthält die Consorsbank App zwei Funktionen, die den Kunden das Eingeben langer IBAN-Kontonummern ersparen – die Sprach- und die Fotoüberweisung. Mit letzterem Feature fotografieren die Nutzer Überweisungsträger oder Rechnungen einfach ab – die Zahlen und Daten werden auf diese Weise direkt von der App übernommen. Die Applikation ist sowohl für iOS- oder Android-Smartphones erhältlich.