Alles was man über Arbeitslosengeld wissen muss

Die Kündigung flattert ins Haus und es stellt sich die Frage: Was muss ich jetzt tun? Das Wichtigste hier in Kürze zusammengefasst.

Was und wieviel - Kurz und knapp

Arbeitslosengeld ist eine Leistung, die Arbeitssuchenden aus der gesetzlichen Sozialversicherung zusteht. Die Zahlung wird durch die Agentur für Arbeit gewährt. Die monatliche Höhe des Arbeitslosengeldes liegt bei 60 % des letzten Nettoverdienstes. Dieser Prozentsatz steigt auf 67%, falls Kinder unterhalten werden müssen.

Die Bezugsdauer gibt an, wie lange ein Arbeitnehmer nach dem Verlust seines Jobs Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Dieser Zeitraum ist abhängig von der vorherigen Beschäftigungsdauer und dem Alter des Arbeitnehmers. Die maximale Dauer beträgt 24 Monate, während sie bei jüngeren Arbeitnehmern unter 25 Jahren in der Regel 6 Monate beträgt.

So bekommt man es

Informieren Sie sich bei Ihrer Agentur für Arbeit, sobald Sie erfahren, dass Sie möglicherweise bald arbeitslos sein werden. Steht fest, dass ein Jobverlust ansteht, muss man sich unverzüglich arbeitslos melden. Zudem ist es gut, auch den Antrag auf Arbeitslosengeld so früh wie möglich zu stellen.

Arbeitslosmeldung - online möglich. Profil auf der Webseite der Arbeitsagentur anlegen, ausfüllen und Arbeitslosmeldung einreichen.

Antrag auf Arbeitslosengeld - soll auch online möglich sein, es ist aber gut, den Antrag mit einem Sachbearbeiter durchzugehen, um sicher zu gehen dass nichts fehlt. Fehlende Unterlagen verzögern die Bearbeitung.

Prüfen Sie Ihren Bescheid genau. Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten und legen Sie gegebenenfalls Widerspruch ein.

Arbeitslosengeld ist eine Versicherungsleistung

Wenn Sie in Deutschland arbeiten, zahlen Sie automatisch in die Arbeitslosenversicherung ein. Der aktuelle Beitragssatz beträgt 3 % vom Monatsbruttogehalt. Daher ist das sogenannte Arbeitslosengeld I eine Versicherungs- und keine Sozialleistung.

Die Arbeitslosenversicherung ist ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Sozialversicherung. Sie dient dazu, finanzielle Engpässe abzufedern, die auftreten können, wenn Arbeitnehmer ihren Job verlieren. Der Gesetzgeber möchte so sicherstellen, dass Menschen auch in Zeiten der Arbeitslosigkeit über genügend finanzielle Mittel verfügen.

Die Arbeitslosenversicherung bietet finanzielle Unterstützung für einen bestimmten Zeitraum, wenn Sie Ihren Job verlieren. Um Anspruch auf Arbeitslosengeld I zu haben, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

Arbeitslos sein: Arbeitslose Menschen gelten als solche, wenn sie weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten. Die Meldung muss fristgerecht erfolgt sein.

Lange genug eingezahlt haben: Innerhalb der letzten 24 Monate müssen mindestens 12 Monate als Versicherungszeitraum gelten. In der Regel werden auch sogenannte Ersatzzeiten (Wehrdienst, Mutterschaft, Elternzeit, Krankengeldbezug, Bundesfreiwilligendienste) angerechnet. In besonderen Fällen können Ausnahmen gemacht werden; dafür muss man sich bei der Agentur für Arbeit erkundigen. Beachten, dass Minijobs nicht versicherungspflichtig sind und nicht mitzählen.

Arbeitsmarktverfügbarkeit: Rentner oder Menschen die dauerhaft arbeitsunfähig sind, erhalten in der Regel kein Arbeitslosengeld.

Arbeitslose erhalten mit dem Arbeitslosengeld I eine finanzielle Unterstützung, die unabhängig von ihrem Vermögen und weiterem Einkommen außerhalb der Beschäftigung ist. Ist die maximale Bezugsdauer ausgeschöpft, folgt dann Arbeitslosengeld II, was erst nach Vermögensauskunft gezahlt wird, wenn das Vermögen bestimmte Beträge nicht übersteigt..

Unterschied zwischen Arbeitslos und Arbeitsuchend

Arbeitsuchend und arbeitslos sind zwei Begriffe, die oft verwendet werden, aber was ist der Unterschied? Arbeitsuchende sind Menschen, die aktiv nach einem Job suchen. Dabei können sie arbeitslos sein, müssen es aber nicht. Auch wer unzufrieden in seinem vorhandenen Arbeitsverhältnis ist oder seine Erziehungszeit bald beendet und sich beruflich neu orientieren möchte, kann arbeitsuchend sein und sich entsprechend bei der Agentur für Arbeit als Arbeitsuchend melden.

Arbeitslose sind Menschen, die keinen Job haben. Natürlich sind die meisten Arbeitslosen auch automatisch Arbeitsuchend. Doch sie haben entweder einen Leistungsbezug aufgrund der Arbeitslosigkeit oder eben keinen Job mehr hintendran, der ihnen ein Einkommen und vor allem die Sozialversicherungen sichert.

Diese Rechte und Pflichten hat ein Arbeitsloser

Arbeitslose haben ein Recht auf ihr Arbeitslosengeld, sofern ihnen welches zusteht. Zudem ist die Agentur für Arbeit die Instanz, die helfen soll, schnell wieder eine Arbeit zu finden. Daher können weitere Rechte zum Tragen kommen, wie das Recht auf Weiterbildung oder auf diverse Leistungen, die die Integration fördern (Vermittlungsgutschein, Zusendung von Stellenangeboten etc.). Es besteht zwar nicht auf alle Rechte auch ein Rechtsanspruch, doch mit guten Begründungen werden Bildungsangebote, Coachings oder Vermittlungsgutscheine ohne Probleme bewilligt. Wer gut informiert ist, hat bessere Chancen. Informationen zum Thema berufliche Weiterbildung und deren Förderung sind im Qualifizierungschancengesetz zu finden.

Tipp: Anträge immer schriftlich stellen, dann muss schriftlich geantwortet werden. Auf mündliche Auskünfte kann man keine Rechtsmittel einlegen, auf schriftliche Bescheide schon.

Weit bekannter sind die Pflichten. Wenn Sie arbeitslos sind, müssen Sie sich aktiv auf die Suche nach einem neuen Job machen. Dazu gehört zum Beispiel, dass Sie regelmäßig Bewerbungen schreiben oder sich auf Stellen bewerben, die Sie interessieren. Wenn Sie einen Vorstellungstermin haben, sollten Sie diesen natürlich wahrnehmen. Einige Agenturen lassen sich die Bewerbungsaktivitäten nachweisen. Übrigens haben Arbeitssuchende das Recht, Bewerbungskostenerstattungen zu beantragen.

Außerdem müssen Sie bereit sein, eine Stelle anzunehmen, die Ihnen angeboten wird. Das bedeutet, dass Sie nicht ablehnen dürfen, nur weil die Stelle Ihnen nicht zusagt oder weil sie zu weit entfernt ist. Wenn Sie ablehnen, müssen Sie das dem Arbeitsamt plausibel erklären können.

Zusammengefasst: Die Mitwirkungspflicht bedeutet, dass Sie sich aktiv auf die Suche nach einem neuen Job machen müssen und bereit sein müssen, eine Stelle anzunehmen. Wenn Sie diese Pflicht nicht erfüllen, kann es sein, dass Ihre Leistungen gekürzt oder ganz gestrichen werden.

Kommunikation hilft

Ehrlich währt am längsten, so heißt ein bekanntes Sprichwort. Dies gilt auch für den Umgang mit der Arbeitsagentur. Im Grunde hat niemand etwas davon, einen Arbeitsuchenden mit Sanktionen zu drangsalieren. Besser ist es, eigene Ziele zu definieren und sie dem Ansprechpartner mitzuteilen. Wenn es vertretbare Möglichkeiten gibt, die Erreichung des Ziels zu unterstützen, wird sich kein Sachbearbeiter verweigern. Menschen, die einen Beruf ergreifen, der ihnen Spaß macht, sind nachhaltig in Arbeit. Wer sich nicht mitteilt und auf Druck eine Stelle annimmt, ist meist relativ schnell wieder Kunde beim Amt.

Fazit: Arbeitslosigkeit ist kein Makel. Sie gehört zum Leben dazu wie andere unerfreuliche Dinge, gegen die man nicht gefeit ist. Statt sich mit dem Karma in Clinch zu begeben, sollten Arbeitslose eine Strategie entwickeln, wie sie schnell wieder in Arbeit kommen. Bis es soweit ist, greift das Recht auf Arbeitslosengeld oder wenn der Bedarf festgestellt wird auch auf Hartz IV – dem Arbeitslosengeld II. Die Agentur für Arbeit als Kooperationspartner zu erkennen und zu nutzen hilft ungemein.