Zu alt gibt es nicht: Was Senioren beim Erlernen von Instrumenten beachten sollten

Viele Kinder erlernen das Spielen eines Instrumentes, weil Ihre Eltern aus Ihnen einen Musiker oder eine Musikerin machen möchten. Doch sie verbringen ihre Freizeit mit Klavier- oder Geigenunterricht, obwohl sie kein wirkliches Interesse daran haben. Im Gegenzug gibt es Menschen, die wirklich gerne zur Musikschule gegangen wären, doch ihre Eltern zeigten wenig Interesse an den Bedürfnissen des Kindes. In diesem Fall wird das Alter dafür sorgen, dass diese Wünsche neu erwachen. Dann braucht es nur den Mut, eine Entscheidung zu treffen und sich gedanklich von seinem Alter zu lösen. Musik kennt nämlich kein Verfallsdatum.

Zu alt, um von vorne anzufangen?



Fälschlicherweise wird Alter immer mit Gebrechlichkeit verwechselt. Eine falsche Lebensführung mit Stress, ungesunder Ernährung, mangelnder Bewegung und Freudlosigkeit führt dazu, dass der menschliche Körper frühzeitig verbraucht. Dann ist es natürlich schwierig, mit rheumatischen Beschwerden Klavier oder Geige zu spielen, weil die Finger schmerzen.



Wer das Bedürfnis hat, sich seinen musikalischen Lebenstraum im Alter zu erfüllen, sollte sich daher zuerst mit seiner Gesundheit auseinandersetzen. Wo liegen die physischen Defizite? Gibt es Behinderungen bei der Beweglichkeit der Hände? Lassen sich diese ausgleichen?



Sind diese Fragen geklärt, steht der neuen Begabung nichts mehr im Weg. Jeder weiß ganz genau, welches Instrument es sein muss. Deshalb sollte man sich auch keine Gründe einreden lassen, weshalb dieses Projekt nicht in Angriff genommen werden kann und auf Ratschläge von anderen hören. Wer auf diese vermeintlich guten Tipps anderer Menschen hört, wird sich sein restliches Leben darüber ärgern, wenn er diesen folgt. Andere Menschen können einem nur sagen, was sie selbst tun oder lassen würden. Diese Aussagen haben aber überhaupt nichts mit einem anderen Menschen zu tun.



Lernen mit Lehrer oder als Autodidakt?



Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten, denn man kann nur für sich selbst sprechen. Manchen Menschen ist die Musik ins Blut gelegt. Wenn sie früher oder später das Spielen auf einem Instrument erlernen, wird das wie von selbst geschehen. Es fließt aus ihnen heraus, weil sie dafür geboren sind. Die Perfektion, die andere Musiker selbst durch hartes Training nie erreichen, macht sie zu unvergleichlichen Musikern.



Wer sich noch nicht wie ein musikalisches Genie fühlt, braucht die Flinte nicht ins Korn zu werfen. In diesem Fall hilft professionelle Unterstützung durch einen Lehrer, der einen mit der Materie vertraut macht. Dabei braucht es nur die Entscheidung, ob es ein Onlinekurs sein soll oder sich der Gedanke an den Unterricht von Mensch zu Mensch besser anfühlt.





Onlinekurse mit persönlicher Begleitung



Wer in den eigenen vier Wänden üben möchte, fährt mit einer Kombination der Möglichkeiten am besten. Ein Onlinekurs vermittelt die Theorie, zeigt Fingerhaltungen und -griffe, erklärt Feinheiten und hilft mit Tonproben, die ersten Schritte zum Erfolg zu gehen. Dieses Vorgehen ist für Senioren sinnvoll, die sich keinem zeitlichen Druck aussetzen und selbst bestimmen möchten, wann und wie sie lernen.



Parallel dazu kann eine persönliche Betreuung ebenfalls über das Internet erfolgen, denn nicht jeder möchte sich einen Privatlehrer ins Haus holen. Trotzdem ist es sehr hilfreich, wenn es einen professionellen Zuhörer gibt, der Hilfestellung gibt, sobald die Töne schief klingen und das Tempo geändert werden muss. Außerdem lassen sich Fragen spontan klären, was den Erfolg beschleunigt. Fernunterricht ist in diesem Fall die ideale Lösung und unter den gegebenen Umständen auch der sicherste Weg.



Diese Möglichkeit ist auch kostengünstig. Es gibt viele Studenten, die stundenweise Unterricht anbieten. Wer sich mit der Theorie eines Instrumentes selbstständig vertraut macht und anschließend für die Praxis einen Lehrer bucht, schont den Geldbeutel und kann flexibel üben. Der Unterricht bei einem professionellen Klavier- oder Geigenlehrer setzt verbindliche Termine voraus, bei denen der Fortschritt überprüft wird. Wer eher spielerisch an ein Musikinstrument herangehen möchte, nimmt diesen Druck heraus und bucht eine Lehrkraft entsprechend dem eigenen Vorangehen.

Faszination Musik



Musik schafft Raum, um die eigene Befindlichkeit auf eine unnachahmliche Weise auszudrücken. Gefühle der Trauer können sich von der Seele gesungen werden. Freude lässt sich auf energiegeladene Weise kommunizieren. Musik verbindet Menschen auf der Herzebene miteinander, weil in jedem Menschen Gefühle stecken. Diese werden im Alltag immer häufiger unterdrückt, weil sie uns daran hindern, erforderliche Leistungen zu erbringen. Drücken wir sie jedoch nicht aus, leidet die Seele darunter.



Für viele Senioren ist es eine innere Befreiung, wenn sie das erste Mal eine Gitarre oder Geige in der Hand halten oder sich ehrfurchtsvoll an ein Klavier setzen. Ihnen wird eine Möglichkeit geboten, die innersten Gefühle auszudrücken, ohne sich mit Worten abgeben zu müssen. Ein gespieltes Stück schenkt Menschen oft einen inneren Frieden, der sich auf andere Weise nicht in derartiger Tiefe erreichen lässt. Deshalb wollen sich Menschen im Alter oftmals den Wunsch von einem eigenen Klavier erfüllen. Viele Jugendliche beginnen mit einem Keyboard, weil es platzsparend und billiger als ein Klavier ist. Senioren fühlen sich dagegen mehr vom klassischen Flügel angezogen, weil er ein Kindheitsgefühl aus einer Zeit verkörpert, in der der technische Fortschritt noch keinen Einzug gehalten hatte.



Oft wird die Auszahlung einer Lebens- oder Rentenversicherung zum Anlass genommen, um sich selbst mit einem hochwertigen Klavier zu beschenken. Dabei sollten der Platzbedarf und umliegend wohnende Mieter berücksichtigt werden. Im Vergleich zu einem Keyboard oder Digitalpiano braucht es bei einem Klavier mehr Druck, um die Töne in der gewünschten Lautstärke und Dynamik zu spielen. Das ist auch der Grund, weshalb Klavierspieler jedes Keyboard beherrschen. Wer dagegen auf einem Keyboard gelernt hat, braucht jede Menge Übung, um auch einem Klavier den perfekten Klang zu entlocken.





Piano, Flügel oder Klavier

Wenn es zu Beginn nicht der teure Flügel sein kann oder soll, ist das E-Piano eine gute Alternative. Wie bei einem Klavier kommen 88 Tasten und eine Hammermechanik zum Einsatz, sodass das Gefühl entsteht, ein echtes Klavier unter seinen Fingern zu haben. Natürlich gibt es hier auch qualitative Unterschiede, die Tastatur unterscheidet sich jedoch kaum zu einem echten Flügel. Vor dem Kauf sollte sich daher entsprechend informiert werden, welche Tastatur gewünscht ist, da es auch hier verschiedene Faktoren zu beachten gibt.

Die Variante des E-Pianos eignet sich besonders für Mietwohnungen, denn die Lautstärke des Pianos lässt sich anpassen. Gleichzeitig kann das E-Piano über Kopfhörer gespielt werden, was Nachbarn und Familienangehörigen in den ersten Übungsstunden sehr entgegenkommt.



Wenn es gleich ein Klavier sein darf, wird es etwas kostenintensiver. Trotzdem sollte beim Kauf nicht am falschen Ende gespart werden. Billige Klaviere weisen oft Qualitätsmängel hinsichtlich der Materialien und der Verwendung auf. Diese zeigen sich unter Umständen darin, dass der Klang und die Spielart leiden und die Langlebigkeit des Instruments auch begrenzt sein wird.



Jeder sollte kritisch einschätzen, bis zu welchen Fertigkeiten er sein musikalisches Talent entwickeln möchte und dementsprechend entscheiden, welches Instrument zu ihm passt. Oft ist der musikalische Start der Großeltern der Auslöser für den familiären Nachwuchs, ebenfalls ein Instrument zu erlernen. Nicht alle Eltern können ihrem Sprössling ein eigenes Klavier zum Üben bereitstellen. Doch wenn die Großeltern sich ihren Traum erfüllen, können beide Generationen davon profitieren.

Eine neue Aufgabe für die zweite Lebenshälfte

Aus dem Berufsleben auszuscheiden, kann dafür sorgen, dass eine inhaltliche Leere entsteht, die gefüllt werden will. Nicht jeder wartet auf das Rentenalter, um dann voller Elan die Welt zu bereisen. Viele Senioren wünschen sich eine sinnvolle Tätigkeit innerhalb der eigenen vier Wände und sind begeistert, wenn sie sich mit einem Instrument beschäftigen können.



Auch medizinisch betrachtet bringt solch ein Hobby nur Vorteile. Neurologische Vernetzungen erfolgen auch im Alter, denn sie werden durch jede neue Information gebildet. Wer lernt, sorgt für einen Verjüngungsprozess und Bewegung im Gehirn. Der Zustand des Gehirns bestimmt nicht, was möglich oder unmöglich ist, sofern keine physischen Schäden vorliegen. Die Fähigkeiten, auch die musikalischen, wachsen durch den Übungsprozess. Deshalb gibt es keine Altersbegrenzung, wenn es um das Erlernen eines Musikinstruments geht.