Weihnachtsmärkte Deutschland 2022

In der Adventszeit erwarten Besucher in ganz Deutschland liebevoll dekorierte und hübsch beleuchtete Weihnachtsmärkte, die selbst bei milden Temperaturen für weihnachtliche Stimmung sorgen. Hier werden die schönsten Weihnachtsmärkte 2022 vorgestellt.

Photo by Matt Seymour on Unsplash

Foto: Photo by Matt Seymour on Unsplash

1. Münchner Christkindlmarkt

Der Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz ist mit 160 Ständen auf 20.000 Quadratmetern einer der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Kein Wunder, denn seit 1310, als er als Nikolausmarkt das erste Mal erwähnt wurde, hatte er Zeit zu wachsen und sich zu entwickeln. Ein Highlight für alle Weihnachtsfans ist der 30 Meter hohe Christbaum vor dem Rathaus.

2. Striezelmarkt in Dresden

Weihnachten 2022 eröffnet der Striezelmarkt in Dresden als ältester Weihnachtsmarkt Deutschlands zum 588. Mal seine Tore. Das Wahrzeichen, die 14,62 Meter große Holzpyramide auf dem Altmarkt, sorgt auch in diesem Jahr für eine himmlische Atmosphäre. Die Weihnachtsmarktstände gruppieren sich vor der Kreuzkirche und locken Einheimische wie Touristen mit heißem Glühwein, dem Duft von gebrannten Mandeln und Kunsthandwerk.

3. Nürnberger Christkindlesmarkt

Der Christkindlesmarkt in Nürnberg ist ebenfalls einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands und wird traditionell mit dem Prolog des Christkinds eröffnet. Vor der Frauenkirche sorgen große Tannen für weihnachtliche Stimmung und die Straßen der Altstadt rund herum erstrahlen in Weihnachtsbeleuchtung. Dabei setzt die Stadt bereits seit zehn Jahren auf 100 Prozent erneuerbare Energien.

4. Leipziger Weihnachtsmarkt

Das Besondere am Leipziger Weihnachtsmarkt ist der überlebensgroße, freistehende Adventskalender. Jeden Tag öffnet sich hier ein weiteres Türchen in Form eines beleuchteten Bilds. Nostalgie wird auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt großgeschrieben. Das spiegelt sich beispielsweise auch in einem historischen Etagenkarussell, an dem Klein und Groß ihre Freude haben, wider.

5. Weihnachtsmarkt Hannover

Hannover ist zur Weihnachtszeit mit drei Weihnachtsmärkten ein echter Besuchermagnet für alle Weihnachtsfans der Umgebung. So teilt sich der Weihnachtsmarkt in der Altstadt in den traditionellen Markt, das finnische Dorf und den historischen Markt. Während auf dem traditionellen Markt an 120 Ständen Weihnachtsleckereien und Weihnachtsartikel angeboten werden, gibt es im finnischen Weihnachtsdorf auf dem Ballhofplatz außergewöhnliches, wie Lachs vom offenen Feuer. Auf dem historischen Markt entdecken Besucher das mittelalterliche Hannover.

6. Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Rund um den mittelalterlichen Dom und die Burg Dankwarderode findet der Braunschweiger Weihnachtsmarkt seit 300 Jahren in einer ganz besonderen Atmosphäre statt. An 130 Ständen erwarten Besucher schönes Kunsthandwerk, das sich ideal als Weihnachtsgeschenk eignet. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt und den Glühwein nehmen die Braunschweiger am liebsten auf den überdachten Flößen im Burggraben zu sich.

7. Hameln in der Adventszeit

Längst nicht so groß, aber nicht weniger besonders, als andere Weihnachtsmärkte Deutschlands, erstreckt sich der Weihnachtsmarkt in Hamelns Altstadt rund um das Hochzeitshaus und die Marktkirche. An 60 Marktständen findet man alles, was das Weihnachtsherz begehrt, doch der wahre Grund für einen Besuch in Hameln ist der Rattenfänger, der hier zur Weihnachtszeit seine Runden zieht.

Foto: Photo by cmophoto.net on Unsplash

8. Bremer Weihnachtsmarkt und Schlachte-Zauber

Rund drei Millionen Besucher zieht es jedes Jahr zur Weihnachtszeit in die Hansestadt Bremen. Damit ist der Bremer Weihnachtsmarkt mit mehr als 170 Ständen rund um das 600 Jahre alte Rathaus und den Roland einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Nach einem Besuch auf dem nordischen Weihnachtsmarkt schlendert man hier am besten die Promenade an der Weser entlang zum Schlachte-Zauber. Auf diesem historischen Markt können Besucher die Schlachte als früheren Handelsplatz erleben und sich von Waren aus aller Welt verzaubern lassen.

9. Romantischer Weihnachtsmarkt in Trier

Mit 40 Jahren noch recht jung und längst nicht so groß wie die Weihnachtsmärkte in München, Dresden oder Hamburg, punktet der Weihnachtsmarkt in Trier mit Romantik. Laut „European Best Destinations“ findet in Trier der romantischste Weihnachtsmarkt weltweit statt. An 95 liebevoll dekorierten Ständen gibt es nicht nur den bekannten Mosel-Winzerglühwein, sondern auch Kunsthandwerk aus der Region.

10. Weihnachtsmarkt und Weihnachtswald Goslar

Im Weltkulturerbe Goslar mit seinen schmalen Gassen und hübschen Fachwerkhäusern erwartet Besucher eine besondere Weihnachtsatmosphäre. In der Innenstadt schlendert man an 80 Holzhütten vorbei und lässt sich von der Stimmung mitreißen. Ein besonderes Highlight ist der Weihnachtswald auf dem Schuhhof, der an ein Märchen erinnert. 50 große Tannenbäume auf einem eigens dafür angelegten Waldboden umgeben den Weihnachtsmarkt in der Altstadt.