Wann ist eine Präimplantationsdiagnostik (PID) sinnvoll?

Die Präimplantationsdiagnostik kommt dann infrage, wenn eine künstliche Befruchtung zuvor stattgefunden hat. Sie dient der Erkennung von Erbschäden und genetischen Auffälligkeiten beim Embryo. Allerdings ist die Diagnostik nicht in allen Fällen sinnvoll und muss zudem immer erst von einer Ethikkommission zugelassen werden. Wir erläutern hier, unter welchen Voraussetzungen die PID erfolgen kann und welche Vorteile sie mit sich bringt.

Wie läuft eine Präimplantationsdiagnostik ab?

Nach einer künstlichen Befruchtung im Labor entwickeln sich Embryonen, welchen nach dem 8-Zell-Stadium am vierten oder fünften Tag eine oder mehrere Zellen entnommen werden, um die Erbanlagen zu untersuchen. Das Embryonenschutzgesetz gibt vor, dass Untersuchungen vor dem 8-Zell-Stadium nicht durchgeführt werden dürfen. Erst danach sind die Embryonen nicht mehr totipotent, was bedeutet, dass sie sich nicht mehr einzeln zu einem vollständigen Embryo entwickeln können.

Wenige Tage darauf werden dann ein oder zwei Embryonen ohne erkennbare Genschäden in die Gebärmutter der Frau übertragen. Die auffälligen Embryonen, welche von Erbkrankheiten oder Störungen der Chromosomen betroffen sind, sterben außerhalb der Embryokultur ab.

Bei der Präimplantationsdiagnostik handelt es sich um ein sehr kompliziertes Verfahren, weshalb in etwa der Hälfte der Fälle zusätzlich noch eine Kontrolle durch Amniozentese erfolgt.

Wann ist eine PID notwendig?

In manchen Fällen ist eine PID sinnvoll und notwendig, um das Risiko für eine Fehl- oder Totgeburt zu minimieren. Weiterhin soll werdenden Eltern damit die Entscheidung abgenommen werden, ob sie die Schwangerschaft mit einem geschädigten Embryo fortsetzen wollen oder nicht. In den folgenden Fällen wird eine PID zum notwendigen Verfahren:

● Beide Eltern oder zumindest ein Elternteil ist Träger einer Erbkrankheit

● Bei häufigen Einnistungsstörungen

● Bei wiederholt auftretenden Fehlgeburten

● Die Eltern haben bereits ein Kind, welches an einer Krankheit leidet, die eine Blutzellentransplantation erfordert und möchten ein weiteres gesundes und kompatibles Kind bekommen, um das andere retten zu können.

● Die Frau ist bereits im fortgeschrittenen Alter (zwischen 38-40 Jahre).

● Bei Vorgeschichte einer aneuploiden Schwangerschaft, die eine falsche Anzahl an Chromosomen beim Kind bedeutet.

● In bestimmten Fällen von Unfruchtbarkeit des Mannes, wenn eine Hoden- oder Nebenhodenbiopsie zur Gewinnung von Spermien notwendig ist

● Beide Eltern oder ein Elternteil weisen einen veränderten Karyotyp auf. Sie könnten dann beispielsweise Träger von Translokationen oder Inversionen sein.

Vorteile und Nachteile

Trotz alledem, dass die PID der Vorbeugung schwerwiegender Erbkrankheiten dient, sorgt sie immer wieder für Diskussionsstoff aufgrund der ethischen Aspekte.

Zu den Vorteilen zählen folgende Punkte:

● Wahl zwischen Embryonen: Um Einnistungsstörungen oder Fehlgeburten zu vermeiden, sollen mit dem Verfahren Mutationen ausgeschlossen werden. Gewählt werden dann nur genetisch gesunde Embryonen, die demzufolge bessere Überlebenschancen haben.

● Weniger IVF-Zyklen notwendig: Da durch die PID der Embryo mit dem größten Einnistungspotenzial ausgemacht wird, verringert sich das Risiko, dass weitere IVF-Zyklen erfolgen müssen. Die Patientinnen werden schneller schwanger.

● Mehr Sicherheit: Die Frau kann bei einem positiven Schwangerschaftstest mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass sie ein gesundes Kind zur Welt bringen wird. Das stärkt das Vertrauen in die künstliche Befruchtungsmethode und reduziert Stress bei der werdenden Mutter.

Nachteile hingegen können sein:

● Manipulation der Embryonen: Bei der Embryobiopsie muss der Embryo viel Zeit außerhalb des Inkubators verbringen. Nicht alle Embryonen überstehen diesen Prozess ohne einen Entwicklungsstopp.

● Zyklusabbruch: Da mehrere Embryonen in der Regel wegen Auffälligkeiten aussortiert werden müssen, steigt das Risiko für den notwendigen Abbruch des Transfers.

● Mosaizismus: Wird bei der PID nur eine Zelle des Embryos untersucht, kann es sich dabei um eine normale handeln. Das schließt jedoch nicht aus, dass auffällige nicht erkannt wurden. Somit kann ein genetisch auffälliger Mosaikembryo als gesund gelten und umgekehrt.

Die Rechtslage in Deutschland

In Deutschland ist eine Präimplantationsdiagnostik nur dann zulässig, wenn das Risiko für eine schwere Erbkrankheit bei der künstlichen Befruchtung besteht oder eine kindliche Schädigung zu erwarten ist, welche höchstwahrscheinlich zu einer Tot- oder Fehlgeburt führt. Weiterhin legt die im Jahr 2014 in Kraft getretene "Verordnung zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik - PIDV” fest, dass das Verfahren nur in speziell dafür zugelassenen Zentren erfolgen darf. Entsprechende Adressen sind über die Ärztekammern der jeweiligen Bundesländer erhältlich.

Eine vorherige Aufklärung, Beratung und Zustimmung der Frau in schriftlicher Form ist in jedem Fall verpflichtend. Außerdem muss eine Ethikkommission, bestehend aus vier medizinischen Sachverständigen, zwei Sachverständigen aus den Bereichen Ethik und Recht sowie jeweils einer Interessenvertretung der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe der Menschen mit Behinderungen, im Einzelfall über die Zulassung einer PID entscheiden.

Fazit

Eine PID ist im Rahmen einer künstlichen Befruchtung sinnvoll, wenn befürchtet wird, dass es zur Fehl- oder Totgeburt durch Erbschäden beim Kind kommen könnte. In welchen Fällen das Verfahren letztlich infrage kommt, ist dabei auch vom Urteil der Ethikkommission abhängig. Steht der PID nichts im Wege, kann sie zur Beruhigung der werdenden Mutter beitragen, da die Wahrscheinlichkeit, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, deutlich höher ist.