Umzug nach Köln: Diese Formalitäten sind wichtig

Die Rheinmetropole ist aus vielerlei Sicht beliebt. So überrascht es nicht, dass jährlich viele Menschen in die Domstadt ziehen. Doch wie bei jedem Umzug muss auch beim Standortwechsel nach Köln einiges bedacht werden. Welche Formalitäten wichtig sind, welche gar Fristen unterliegen und was allgemein ratsam ist, erklärt dieser Artikel.

Ummelden

Die Ummeldung ist der erste Schritt, der nach einem Umzug notwendig ist. Es gibt hier eine klare gesetzliche Vorgabe, denn die Ummeldung muss spätestens nach vierzehn Tagen am neuen Wohnort erfolgen. Glücklicherweise lassen sich die Termine oft online vereinbaren. In Städten mit einem hohen Bürgeraufkommen, zu denen Köln mitunter zählt, variieren die Terminfristen, doch gilt:

- Termin geben lassen – der Bürger muss sich dennoch binnen vierzehn Tagen, besser noch vor dem Umzug um einen Termin bemühen.

- Abklärung – gibt es keine freien Termine, so sollte man sich die Verspätung schriftlich bestätigen lassen.

- Wichtiger Nachweis – sollte die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage einen Hinweis schreiben, dass die Ummeldefristen wegen hoher Nachfrage verlängert wurden, ist ein Screenshot von dem Hinweis samt Screenshot von dem überfüllten Terminkalender sinnvoll. Da gesetzliche Fristen gelten, kann eine verspätete Ummeldung durchaus mit einem Bußgeld geahndet werden. Wer sich vorab absichert, der umgeht das Bußgeld.

Für die Ummeldung reicht heute nicht mehr der bloße Personalausweis. Wer in eine Mietwohnung zieht, der benötigt eine Vermieterbescheinigung, wer sein Eigenheim bezieht einen Nachweis darüber. Mit dieser Ummeldung werden auch Hunde umgemeldet, sofern vorhanden.

Formalitäten rund ums Auto

Und wie sieht es mit dem Auto aus? Rund um das Auto gibt es abweichende Regeln. So muss ein Auto nicht unbedingt auf den neuen Wohnort angemeldet werden, wenn der Fahrer nicht auch der Halter ist. Das trifft beispielsweise auf Studenten oder Auszubildende zu, deren Wagen über die Eltern läuft. Sie können das Gefährt gar nicht ummelden. Ansonsten gilt:

- Gleicher Kreis – wer innerhalb von Köln umzieht oder ohnehin schon ein Kölner Kennzeichen hat, der braucht in der Zulassungsbescheinigung nur seine neue Anschrift eintragen lassen.

- Abweichendes Kennzeichen – wer beispielsweise aus Düsseldorf nach Köln zieht, der benötigt auch ein neues Kennzeichen (sofern der Halter nicht weiter in Düsseldorf lebt). Kennzeichen lassen sich heute auch gut online reservieren.

Generell ist es schon sinnvoll, das Kennzeichen immer an den Wohnort anzupassen. Das Beispiel mit Düsseldorf trifft es ganz gut: Ein Düsseldorfer möchte sich oft nur ungern „outen“ und seinen Wagen in Köln abstellen. In Köln haben Autofahrer das Glück, dass die Ummeldung schon online funktioniert. Über die Internetseite der Behörde können Autohalter die erforderlichen Schritte beantragen. Jedoch funktioniert die Online-Ummeldung ausschließlich dann, wenn der Halter im Besitz eines Personalausweises mit Online-Funktion ist. Ist das nicht der Fall, ist die persönliche Ummeldung nach Terminvereinbarung vor Ort notwendig.

Wichtig ist die Information des Kfz-Versicherers. Je nach Fall kann der Umzug dazu führen, dass eine neue Regionalklasse genutzt wird, wodurch sich die Versicherung vergünstigen oder auch verteuern kann.

Versorger ummelden

Wie sehen die Formalitäten rund um die Versorger aus? Telefon, Internet, auch Mobilfunkanbieter und Co. müssen selbst umgeschrieben und umgemeldet werden. Wer seinen Vertrag kündigen möchte, der muss jedoch auf Kulanz hoffen: Ein Umzug gilt bei einem Telefon- und Internetanbieter nicht als Sonderkündigungsgrund, es sei denn, es ist technisch kein Anschluss möglich. Anders kann das bei einem Kabelanbieter aussehen. Der Kabelvertrag kann zum Umzug hin gekündigt werden, gerade dann, wenn in Köln ein anderer Betreiber vorherrschend ist. Und sonst?

- Strom – der Stromanbieter muss ebenfalls umgemeldet oder auch aufgelöst werden. Letzteres ist häufig möglich, dennoch kann ein Stromanbieter auf die restliche Vertragslaufzeit bestehen, wenn er auch in Köln Strom liefern kann. Wichtig bei Strom ist, spätestens direkt nach dem Einzug tätig zu werden und den Stromzähler auf den eigenen Vertrag umschreiben zu lassen. Jedes Haus ist an die Grundversorgung angeschlossen, diese Tarife sind jedoch deutlich teurer. Wer also denkt, er müsse nichts unternehmen, der hat zwar mühelos Strom, schließt aber einen Vertrag mit dem Grundversorger ab.

- Gas/Wärme – welche Regularien hier gelten, hängt vom Haus ab. Wer über einen eigenen Gasanschluss verfügt, der muss sich selbst einen geeigneten Versorger suchen und einen Vertrag abschließen. Besteht bereits ein Altvertrag aus der eigenen Wohnung, kann geprüft werden, ob ein Umzug möglich ist.

Banken, Versicherungen (Kfz-Versicherung ist verpflichtend) oder andere Dienstleistungen können vollständig umgemeldet werden, eine Vertragsauflösung ist aber nicht mehr unbedingt nötig. Durch das Online-Banking spielt es kaum noch eine Rolle, ob die Hausbank vor Ort oder in einem anderen Bundesland ist. Persönliche Gespräche werden so natürlich erschwert.

Post umleiten

Die Post bietet Nachsendeaufträge mit verschiedenen Laufzeiten an. Drei Monate bis zu sechs Monaten sind empfehlenswert, da selbst die beste Vorbereitung oft Vertragspartner übersehen lässt. Auch müssen Bürger immer damit rechnen, dass sie zwar alles korrekt machen, das Unternehmen aber vergisst, die neue Adresse zu notieren oder die Post doch noch an die alte Anschrift schickt. Ein Nachsendeauftrag ist zwar gebührenpflichtig, sorgt aber dafür, dass alle Schreiben zuverlässig zugestellt werden und mögliche Fristen gewahrt bleiben.

Zudem gilt der Tipp, bei Online-Kundenportalen einige Zeit nach der dortigen Adressänderung nachzuschauen, ob die Adresse auch wirklich übernommen wurde. Manchmal geht etwas schief.

Fazit - einige Formalitäten sind wichtig

So stressig ein Umzug ist, so unangenehm kann er weitergehen. Die Ummeldung der eigenen Person und des Autos sollten heute zwar dank Online-Terminen und verkürzten Verfahren leicht von der Hand gehen, doch sind einige Bürgerämter massiv überlastet. Aktuell sind die frühesten Termine in den Bürgerämtern von Köln zwischen Anfang und Ende November. Wer vor seinem Umzug schon tätig wird und einen Termin vereinbart, handelt also richtig. Auch der Nachsendeauftrag bei der Post und die Ab-/Ummeldung bei Versorgern sollten rechtzeitig gestartet werden.