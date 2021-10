Sicherheit im Babybett: Diese Punkte sollten Sie beachten

Im Babybett hält sich der Nachwuchs in seinen ersten Lebensmonaten am häufigsten auf. Gerade darum ist es wichtig, dem Baby eine sichere Schlafumgebung zu schaffen. Das ist unerlässlich, denn diese dient unter anderem der Risikominderung in Bezug auf den plötzlichen Kindstod (SIDS). Wie Eltern den Schlafplatz ihres Kindes sicher und zugleich gemütlich einrichten, ist in diesem Artikel dargestellt.

Unbedenkliche Materialien und eine bequeme Matratze

Das Baby fasst die Gitterstäbe an und steckt sich danach die Hände in den Mund oder es nuckelt auch mal am Bettchen herum. Babys überprüfen gern alles mit ihrem Mund. Umso wichtiger ist es, dass das Bett aus gesundheitlich unbedenklichen, schadstofffreien und geprüften Materialien besteht. Zudem sollte es keine gefährlichen Kanten oder Ecken besitzen, denn das birgt Verletzungsgefahr. Darüber hinaus sollte die Oberfläche leicht zu reinigen sein. Auch für die Kleinsten ist eine gute Matratze schon wichtig, damit sie sicher und gesund schlafen können. Natürlich ist auch hier eine Schadstofffreiheit unerlässlich, ebenso wie eine atmungsaktive und nicht zu weiche Beschaffenheit. In der Matratze sollten Luftkanäle sein, damit die Gefahr einer Überwärmung des Babys verringert wird. Insgesamt sollte die Babymatratze um die 10 Zentimeter stark sein und über einen waschbaren Bezug verfügen. Direkt nach dem Kauf sollte die Matratze erst mal ein paar Tage ausgelüftet werden. In der Übergangsphase vom Windelkind zum Trockenwerden kann es hin und wieder zu einem Malheur kommen. Vom richtigen Bettnässen wird ab erst gesprochen, wenn das Kind fünf Jahre oder älter ist und sich mehrmals die Woche einnässt.

Bettnässen bei Erwachsenen ist übrigens ein Phänomen, das häufiger auftritt, als man vielleicht denkt. Immerhin eins bis zwei Prozent der Erwachsenen betrifft das. Hierbei kann es sich um ein temporäres Problem handeln, zum Beispiel als Folgeerscheinung einer Operation oder Krankheit. Auch psychische Ursachen können dahinter stecken.

Der richtige Platz für das Babybett

In den ersten Monaten schläft das Baby in der Regel im Elternschlafzimmer. So wissen es die Eltern die gesamte Nacht in ihrer Nähe und werden wach, wenn das Kleine weint. Am komfortabelsten sind Beistellbettchen, denn hier muss nicht aufgestanden werden, falls das Baby gestillt oder beruhigt werden muss. Das bietet sich aber nicht in jedem Schlafzimmer und bei jedem Bett an, dann kommt natürlich auch ein normales Babybett infrage. Dieses sollte nicht direkt am Fenster oder an der Heizung stehen. Am Fenster bekommt der Säugling Zugluft ab, wodurch er krank wird und sich im Winter schnell unterkühlen kann. An der Heizung ist es hingegen zu warm, falls diese in Betrieb ist.

Lattenrost und Gitterstäbe

Der Lattenrost des Babybetts sollte höhenverstellbar ein. Das entlastet zum einen den elterlichen Rücken. So müssen sich Mutter und Vater nicht ganz so weit bücken, um das Neugeborene aus dem Bettchen zu heben. Die ersten Wochen nach der Geburt kann der Säugling noch weit oben liegen, da er noch nicht klettert und so nicht herausfallen kann. Dennoch sollten sich zur Sicherheit mindestens 30 Zentimeter zwischen Lattenrost und Oberkante des Gitters befinden. Die unterste Einstellung sollte um die 60 Zentimeter betragen. So wird vermieden, dass das Baby weder frühzeitig herausfallen, noch herausklettern kann.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Gitterstäbe. Diese müssen sowohl einen gewissen Mindestabstand, als auch einen maximalen Abstand erfüllen. Zum einen darf sich das Baby nicht in den Stäben einklemmen, zum anderen auch nicht durchrutschen können. So sollten die Gitterstäbe maximal 4,5 cm Abstand zueinander aufweisen und maximal 6,5 cm. Wird das Baby älter und möchte selbst aus dem Bettchen steigen, ermöglichen ihm zwei oder drei Schlupfsprossen den sicheren Ausstieg.

Weitere wichtige Sicherheitstipps

In ein Babybett gehören kein Kopfkissen und keine Decke. Das mag etwas unliebsam klingen, ist aber für die Gesundheit des Säuglings besser. Stattdessen wird das Kind in einen Schlafsack gepackt. Das ist sicherer und reduziert das Risiko von einem hochgefährlichen Atemrückstau oder einer Überwärmung. Dasselbe gilt für Nestchen, Betthimmel und Felle im Bett. So niedlich und gemütlich das wirken mag, die Gefahren eines plötzlichen Kindstods erhöhen sich dadurch. Nicht auszumalen, wenn das Baby am Betthimmel zieht, er sich löst und auf dem Gesicht landet. Auch ein gut gelüftetes und nicht zu warmes Zimmer, maximal 18 Grad, ist wichtig für die Gesundheit des Säuglings.

Fazit

Das Babybett sollte nicht nur ein ruhiger und gemütlicher, sondern auch ein sicherer Ort sein. So sollten das Bett an sich, aber auch die Matratze, der Schlafsack und Co. gewisse Anforderungen erfüllen.