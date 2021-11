Richtig angezogen - Kinder warm einpacken, um dem Winter zu trotzen

Der Sommer ist schon wieder in weite Ferne gerückt, trotzdem brauchen große und kleine Menschen regelmäßig Bewegung an der frischen Luft. Das kann besonders im Winter Spaß machen, wenn am Wochenende eine geplante Winterwanderung lockt. Da Erwachsene in Bezug auf Spaziergänge andere Bedürfnisse als Kinder haben, müssen viele Dinge angepasst werden. Was Sie hinsichtlich der Kleiderordnung bei Babys und kleinen Kindern beachten sollten, finden Sie im folgenden Artikel.



Es hat geschneit? Höchste Zeit, um durch den frischen Schnee zu stapfen, eine Schlittenfahrt zu machen und den ersten Schneemann zu bauen. Damit das Spielen im Schnee nicht mit einer Erkältung endet, brauchen gerade Kinder für die winterliche Jahreszeit die richtige Bekleidung.



Kuschelig warm im Zwiebellook

Neben einem warmen Shirt und einem locker sitzenden Pullover, sind Kinder mit Funktionsunterwäsche an kalten Tagen bestens ausgestattet. Meist wird diese aus synthetischen Materialien angeboten, besser geeignet sind Hemden und Höschen aus Merinowolle. Diese kann ein Mehrfaches ihres Eigengewichtes an Feuchtigkeit speichern, ohne dass sich die Wolle feucht anfühlt.



Da sich Kinder viel mehr als Erwachsene bewegen und schneller ins Schwitzen geraten, sollte gerade die Unterwäsche atmungsaktiv sein. Merinowolle schließt den Schweiß ein, ohne den Körper auszukühlen. Das ist für Kinder besonders wichtig, da ihre Aktivitätsphasen nur kurz sind und sie auf langen Wanderungen zusätzliche Ruhepausen brauchen. Achten Sie darauf, wann die Körpertemperatur des Kindes durch das Laufen und Spielen steigt und wann diese sinkt. Dementsprechend kann es sein, dass Ihr Nachwuchs seine Mütze abnimmt und die Handschuhe auszieht, weil ihm warm ist. Ziehen Sie Ihren Nachwuchs anschließend ein Stück auf dem Schlitten, sollten Mütze, Schal und Handschuhe wieder angezogen werden.



Winterbekleidung und auch die richtige Wintermütze lassen sich im Internet schnell, kostengünstig und in qualitativ hochwertiger Ausführung erstehen. Dazu kommen dicke Stiefel oder Wanderschuhe und eine Schneehose, mit denen sich sogar Schneeengel machen lassen, ohne dass die Anziehsachen durchweichen.



Wandern mit Babys - gut verpackt durch die Winterlandschaft

Im Gegensatz zu Kleinkindern, die sich durch Bewegung schon selbstständig warmhalten können, sind Babys bei winterlichen Temperaturen auf warme Kleidung, eine Decke und auf eine Wärmflasche angewiesen. Da sie sich im Kinderwagen oder auf dem Schlitten nicht bewegen, kühlen sie schnell aus. Sehr junge Babys sollten an der Brust der Eltern einen Platz bekommen und in einem Tragerucksack mitgenommen werden. Die weite Winterjacke der Eltern kann das Baby sanft umhüllen, sodass es sich warm und geborgen fühlt.



Schützen Sie besonders das Köpfchen vor den winterlichen Temperaturen. Zusätzlich zur Wintermütze sollte daher die Kapuze eines Schneeanzuges über den Kopf gezogen werden. Denken Sie auch daran, dass Babys noch keine eigene Wärme produzieren und der Körper diese auch nicht halten kann. Während sich Erwachsene in eine Decke einkuscheln und diese mit ihrer Körpertemperatur aufwärmen können, ist das bei ganz jungen Babys noch nicht möglich. Haben Sie deshalb unbedingt eine Wärmflasche dabei, die unter der Decke für gleichmäßige Temperaturen sorgt. Zum Wärmen eignen sich auch medizinische Felle für den Kinderwagen.





Aktivitäten auf dem Winterspaziergang

Kinder wollen auf einem Winterspaziergang meist beschäftigt werden. Machen Sie sich daher schon vorher Gedanken, wie Sie den Nachwuchs bei Laune halten wollen. Hier kommen einige Anregungen:

· einen Schneemann bauen

· Schneeengel machen

· Schneeballschlacht

· Spuren von Wildtieren im Schnee ausfindig machen

· Schlittenfahrt

· ein Iglu bauen

Weitere Inspirationen können Sie sich online holen. Vergessen Sie bei allem Spielspaß nicht den Proviant, der genauso wichtig wie die passende Bekleidung ist. Um die Kinder regelmäßig aufzuwärmen, sollten Sie warmen Kakao und heißen Tee im Gepäck haben.



Bewegung für eine gesunde Psyche

Da Corona auch die Psyche der Kinder beeinflusst, ist es umso wichtiger, mit dem eigenen Nachwuchs so oft wie möglich in die freie Natur zu gehen. Dort können sich Kinder unbeschwert erleben und ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachkommen.