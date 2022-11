Pflegegrad ist maßgeblich für Wohnraumanpassungen

Jeder Pflegegrad berechtigt zu bestimmten Geld- und Sachleistungen. Kostenträger ist dabei die Pflegeversicherung, die in Deutschland an die jeweilige Krankenkasse angegliedert ist. Eine entscheidende Veränderung hat sich in den vergangenen Jahren ergeben: Früher gab es drei Pflegestufen, heute sogar fünf Pflegegrade. Und exakt diese Pflegegrade entscheiden über technische Hilfsmittel und mögliche wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. Je höher der Pflegegrad, desto umfassender sind die Möglichkeiten. Beachten Sie hierbei aber, dass nicht alles das, was auch sinnvoll ist, gefördert wird. Dennoch hat die Änderung der Einstufung mehr Menschen die Möglichkeit eröffnet, Unterstützung durch die Pflegekassen zu erhalten. Denn wer vor 2017 noch keiner Pflegestufe zuzuordnen war, könnte nunmehr unter Pflegegrad 1 fallen. Verschenken sollten Sie auf jeden Fall nichts.