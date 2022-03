Oster-Traditionen: So wird in Deutschland Ostern gefeiert

Am 17. April ist es wieder so weit – der Osterhase hoppelt vergnügt durch die Vorgärten und versteckt die bemalten Eier. Neben Meister Lampe und seinen kunterbunten Gaben ranken sich noch allerlei andere Traditionen um das Osterfest.

Traditionen rund um das Ei

An Ostern spielt in Deutschland das Ei eine prominente Rolle. Beinahe in allen christlichen Familien kommen bunt gefärbte Eier auf den Tisch oder werden im Garten versteckt.

Bemalte Eierschalen sind allerdings ein uraltes Ritual, das bereits in vorchristlicher Zeit zelebriert wurde. In den Anfängen des Christentums wurde dafür ausschließlich rote Farbe verwendet. Diese sollte das Blut repräsentieren, welches beim Tod vergossen wird. Mittlerweile sind unterschiedlichste Töne und Schattierungen erlaubt. Wer die bunten Eier essen möchte, sollte auf gesunde Färbemittel achten. Mit natürlichen Substanzen wie roter Beete, Zwiebeln und Kurkuma erhalten die Schalen intensive Rot-, Braun- und Gelbtöne, gleichzeitig dringen keine schädlichen Chemikalien in das Ei ein.

Neben dem Eierfärben steht auch das Eiersuchen zu Ostern hoch im Kurs. Das Verstecken der Eier wurde zum ersten Mal im 17. Jahrhundert schriftlich überliefert. Dabei existierten bereits bei den Heiden ähnliche Bräuche. So verschenkten Menschen zu ehren der Göttin Ostara frische Eier. Die Kirche und das Heidentum standen seit jeher über Kreuz. Deshalb untersagte die christliche Religionsgemeinschaft das Eierverschenken. An das Verbot wurde sich aber nur nach außen hin gehalten. Anstatt die Eier zu verschenken, versteckten und suchten die Menschen sie nun.

Gerade in Norddeutschland hat sich auch die Tradition des Eierrollens entwickelt und gehalten. Dabei treten verschiedene Teams mit ihren hart gekochten Eiern gegeneinander an. Das filigrane Legewerk der Hühner muss über eine bestimmte Distanz geworfen oder gerollt werden. Wessen Ei als erstes die Ziellinie überwindet, der hat gewonnen. Dieser Brauch macht den Osterspaziergang zu einem besonders unterhaltsamen Ausflug.

Symboltiere: Osterhase und Osterlamm

Der Osterhase ist in Deutschland ab kurz nach den Weihnachtsferien bis zum Tag der Auferstehung omnipräsent. Er symbolisiert das Osterfest wie kein anderes Tier. Aber auch er ist keine Erfindung der frühen Christen. Tatsächlich steht Meister Lampe ebenfalls im Zusammenhang mit der heidnischen Göttin Ostara. Ihr war der Hase nämlich als heiliges Tier zugeordnet. Auch in der Antike galt das Tier mit den langen Löffeln schon als Symbol des Lebens. Noch heute finden sich uralte Tonscherben und Karaffen, auf denen Meister Lampe zu sehen ist. Ab dem Mittelalter wurden dann der Hase und das Ei dem Fest der christlichen Auferstehung zugerechnet. Seither hüpft in unserer Fantasie der Osterhase durch die Gärten und versteckt die bunten Geschenke.

Das Osterlamm existiert seit Anbeginn der christlichen Mystik. So opferte die Gemeinde zum Osterfest regelmäßig ein Lamm. Sein Fleisch legte man auf den Altar, um dort den Segen Gottes zu erhalten. Am Ostersonntag wurde die Delikatesse dann gebraten und verspeist. Gläubige Christen kennen auch heute noch den Satz: “Seht das Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünde der Welt”. Dieser wird in der Eucharistiefeier gesprochen. Er stammt ursprünglich von Johannes dem Täufer, wie in der Bibel unter Johannes 1,29 nachzulesen ist. Während früher kleine Lämmchen zu Ostern geopfert wurden, backen die meisten Familien heute ein Osterlamm aus Teig. Sie nehmen den trockenen Kuchen mit zum Ostergottesdienst und lassen ihn dort weihen.

Osterfeuer für Auferstehung und Fruchtbarkeit

Auch das Osterfeuer geht ebenfalls auf die Heiden zurück. Unsere Vorfahren nutzten das heiße Element, um den Winter zu vertreiben. Die kalte Jahreszeit sollte sprichwörtlich verbrannt werden. Es scheint gesicherte Hinweise darauf zu geben, dass die einzelnen Gemeinden regelrechte Wettbewerbe um das imposanteste Feuer abhielten. Die verbleibende Asche wurde im Nachgang auf die Felder gestreut und diente der Fruchtbarkeit.

Auch heute lodern die Scheite am Osterwochenende. Je nach Veranstaltungsort wird der Karsamstag genauso genutzt wie der Ostersonntag oder der darauffolgende Montag. In vielen Gemeinden wird das Holz direkt vor der Kirche entzündet. Während das Osterfeuer ursprünglich für Fruchtbarkeit stand, symbolisiert es bei den Christen die Auferstehung Jesu. In den letzten beiden Jahren mussten die Osterfeuer aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, in 2022 könnte die Kehrtwende anstehen. Nachdem durch die sinkenden Inzidenzwerte zahlreiche Lockerungen angekündigt werden, stehen die Chancen gut, dass dieses Jahr Osterfeuer in Dülmen und Umgebung stattfinden dürfen.

Osterkerze als Symbol des Lebens

Eng verbunden mit der Tradition des Osterfeuers ist die Osterkerze. Sie wird häufig an den Flammen des Osterfeuers entzündet und geweiht. Alternativ wird sie auch in der Kirche entfacht. Die Gläubigen dürfen im Gottesdienst ihre mitgebrachten Kerzen an der Osterkerze anfeuern. So haben sie die Möglichkeit das Licht mit nach Hause zu tragen. Sinnbildlich repräsentiert der brennende Docht das Leben sowie den Sieg Jesu Christi über den Tod. Die Tradition der Osterkerze gibt es in vielen Kulturen und schon lange Zeit. Im Christentum entwickelte sie sich im 4. Jahrhundert.

Während der Fastenzeit zwischen Ostern und Pfingsten wird die Kerze zu den Gottesdiensten, bei Trauerfeiern und Taufen entfacht. Die Optik der Modelle ist unterschiedlich. In der Regel sind die Osterkerzen aus Bienenwachs geformt. Darauf werden verschiedene Symbole wie eine Taube sowie Alpha- und Omega angebracht. Die Seite handwerker.de gibt hervorragende Tipps, wie die eigenen Osterkerzen selbst designt und gebastelt werden können.

Das Osterfrühstück mit der ganzen Familie

Die 40 Tage vor dem Osterfest gelten als Fastenzeit. Während viele Christen nicht mehr die gesamte Zeit Verzicht üben, leben sie in der Karwoche doch enthaltsamer. Zumindest am Karfreitag steht bei vielen Fisch anstatt Fleisch auf dem Tisch. Wer fastet, der freut sich auf das Fastenbrechen, welches traditionell mit einem reichhaltigen Frühstück am Ostersonntag zelebriert wird. Dabei werden neben den typischen Zutaten auch Osterklassiker wie die bunten Eier, der Osterzopf, der Osterschinken und der Osterfladen serviert.

Während das Osterfrühstück früher in der Familie eingenommen wurde, lädt man heute auch gerne Freunde und Nachbarn ein. Es ist vor allem für den Nachwuchs ein großer Spaß, wenn die Eiersuche mit vielen Kindern passiert und anschließend die Fundstücke gemeinsam verspeist werden. Besonders stilvoll gelingt ein Osterfrühstück nicht nur mit hochwertigen Speisen und einer schönen Tischdekoration. Gerne werden die Gäste standesgemäß mit Osterkarten eingeladen. Die Vorlagen von karten-paradies.de können sowohl als Einladungen als auch für österliche Grüße verwendet werden.

Osterspaziergang

Den traditionellen Osterspaziergang ließ bereits Goethe als Gedicht in sein Werk Faust einfließen. Er schreibt:

“Vom Eise befreyt sind Strom und Bäche,

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,

Im Thale grünet Hoffnungs-Glück;

Der alte Winter, in seiner Schwäche,

Zog sich in rauhe Berge zurück.

Von dorther sendet er, fliehend, nur

Ohnmächtige Schauer körnigen Eises

In Streifen über die grünende Flur;

Aber die Sonne duldet kein Weißes,

Ueberall regt sich Bildung und Streben,

Alles will sie mit Farben beleben;

Doch an Blumen fehlts im Revier,

Sie nimmt geputzte Menschen dafür.

Kehre dich um, von diesen Höhen

Nach der Stadt zurück zu sehen.

Aus dem hohlen finstern Thor

Dringt ein buntes Gewimmel hervor.

Jeder sonnt sich heute so gern.

Sie feyern die Auferstehung des Herrn,

Denn sie sind selber auferstanden,

Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,

Aus Handwerks- und Gewerbes Banden,

Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,

Aus der Straßen quetschender Enge,

Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht

Sind sie alle ans Licht gebracht.

Sieh nur sieh! wie behend sich die Menge

Durch die Gärten und Felder zerschlägt,

Wie der Fluß, in Breit’ und Länge,

So manchen lustigen Nachen bewegt,

Und, bis zum Sinken überladen

Entfernt sich dieser letzte Kahn.

Selbst von des Berges fernen Pfaden

Blinken uns farbige Kleider an.

Ich höre schon des Dorfs Getümmel,

Hier ist des Volkes wahrer Himmel,

Zufrieden jauchzet groß und klein:

Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s seyn.”

Die schöne Tradition des Osterspaziergangs ist allerdings viel älter als das Werk Goethes. Seinen Ursprung hat sie im Gang nach Emmaus. Im Lukas-Evangelium wird von zwei Jüngern berichtet, die nach der Kreuzigung Jesu von Jerusalem nach Emmaus gingen. Auf dem Weg erschien ihnen der Heiland, den sie allerdings erst erkannten, als er das Brot mit ihnen brach.

Diesem uralten Brauch folgen heute noch viele Familien in Deutschland. Sie starten am Osternachmittag zu einem ausgedehnten Spaziergang. Da dieses Jahr Ostern vergleichsweise spät ist, darf auf herrliches Frühlingswetter gehofft werden.