Nach dem Fest: eine kleine Danksagung an die Kommunionsgäste

Der Frühling ist auch die Zeit der großen religiösen Feste. In dieser Zeit ist es Brauch, die neuen Mitglieder feierlich in die Kirchengemeinden aufzunehmen. Im katholischen Glauben steht die Kommunion für die Gabe von gewandeltem Wein und Brot, die den Leib und das Blut Christus symbolisieren. Am ersten Sonntag nach Ostern findet traditionell die erste Kommunion der Kinder statt, die im Grundschulalter in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen werden.