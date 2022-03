Kein 0815: Die seltensten Namen der Welt

Vor allem seltene Jungennamen sind bei Eltern hoch im Kurs. Im Folgenden ein paar Anregungen - diese seltenen Vornamen werden die meisten Menschen garantiert nicht kennen.



Seltene Mädchennamen aus aller Welt



1) Aislinn

Dieser seltene Mädchenname kommt aus Irland. Im Altirischen bedeutet der Name so viel wie "Traum" - übersetzt kann ein Mädchen mit dem Vornamen Aislinn als "die Träumende" oder auch "die Traumwächterin" bezeichnet werden. Der Name steht auf Platz 10.341 der meistvergebenen Namen - es handelt sich also um einen sehr seltenen Namen.



2) Allegria

Ein hübscher und äußerst seltener Mädchenname, welcher aus dem Italienischen stammt. Übersetzt bedeutet der Name "die Fröhliche".



3) Elora

Dieser seltene Vorname hat eine ganz besondere religiöse Bedeutung: Übersetzt bedeutet der Name "Gott ist mein Licht". Auch gibt es hierzu eine männliche Variante: Und zwar lautet dieser "Elior".



4) Inkar

Ein seltener Mädchenvorname, welcher aus Zentralasien stammt und nur äußerst selten vergeben wird. So finden sich bei den Standesämtern höchstens eine Handvoll Meldungen jenes Mädchennamens. Somit landet der Name Inkar auf Platz 28.242 und gehört zu den ganz besonderen Namen.



5) Lesedi

Ebenso einer der seltensten Vornamen der Welt, welcher aus dem Afrikanischen beziehungsweise Südafrika stammt. Dort ist der Name unter "Sesotho" bekannt. Deren Einwohner bezeichnen hiermit "das Licht".



6) Vita

Die Übersetzung des Namens ist jedem von uns ein Begriff: Vita stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "Leben". Vita ist als Mädchenname bisher jedoch kaum vergeben. Ebenso ist dieser Vorname als Kurzform von "Viktoria" möglich - mit der Bedeutung "die Siegerin".





Seltene Jungennamen aus aller Welt



1) Indigo

Irgendwie kommt einem dieser Name doch bekannt vor? Tatsächlich stammt dieser wunderschöne Name aus der Farblehre. Hinter diesem Vornamen verbirgt sich die dunkelblaue Farbe des Regenbogens. Nur selten wird dieser Name einem Kind gegeben.



2) Jedi

Fans von Science-Fiction Filmen werden diesen seltenen Jungennamen sofort wiedererkennen: Er stammt nämlich aus der Star Wars Reihe. Auch eignet sich der Name aber perfekt als Name für das Baby. Beim Vornamen Jedi handelt es sich um die männliche Kurzform von Jedida. Zu finden ist dieser auf der Liste der meistvergebenen Namen auf Platz 28.244.

3) Larson



Der seltene Vorname stammt aus dem Nordischen. Es handelt sich hierbei um die Langform des in Deutschland beliebten Namen "Lars". Das Leben eines Larson möge ähnlich wie die Namensbedeutung "mit Lorbeeren gekrönt" sein.



4) Nyx



Tatsächlich werden hierbei erst einmal Beauty-Fans hellhörig - oftmals wird dieser Name nämlich mit dem bekannten Beauty-Label in Verbindung gebracht. Allerdings stammt jener seltene Name aus der griechischen Mythologie. Übersetzt bedeutet der Name tatsächlich "Elf".



5) Norden

Wenn die Prominenten ihre Kinder schon nach Himmelsrichtungen benennen können, so können wir das schon lange! Dabei klingt der Jungenvorname Norden nicht nur wunderschön, auch ist dieser eine absolute Seltenheit.



6) Ozias

Ein seltener und außerdem aus der Bibel stammender Name, welcher so viel wie "die Erlösung" bedeutet. Entsprechend wird ein Junge mit dem Namen Ozias als "der Erlöser" beschrieben.



7) Tamsin

Es sollen Zwillinge werden? Dann könnte sich der Jungenname Tamsin besonders eignen. Das besondere an diesem Namen ist nämlich, dass er als "Zwilling" übersetzt wird. Dieser Vorname klingt außerdem sehr selten und außergewöhnlich.