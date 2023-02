Hochzeitsversicherung: Das junge Glück und das Ja-Wort vor Pech und Pannen schützen

Wieder mehr Eheschließungen erwartet

In den vergangenen Jahren war die Zahl der Eheschließungen rückläufig, Statista berichtet von knapp 358.000 Trauungen in 2021. Zum Vergleich: 2018, also vor der Pandemie, feierten bundesweit noch fast 450.000 Paare ihre Liebe. Experten rechnen damit, dass die Zahlen nun wieder ansteigen und viele Verliebte ihre wegen Corona verschobenen Pläne für die Eheschließung nachholen.

Planung für die Hochzeitsfeier dauert oft Monate

Schließlich erfordert der große Tag eine lange, akribische Vorbereitung. Ein Festmotto festlegen, die passende Location suchen, die Einladungsliste schreiben, Musikprogramm und Menü aussuchen - der Planungsaufwand ist hoch. Bei einem großen Familien- und Freundeskreis können sich die Kosten für ein rauschendes Fest schnell auf einen hohen fünfstelligen Betrag summieren. Besonders ärgerlich ist es dann, wenn kurz vor dem großen Tag etwas Ungeplantes die Hochzeit verhindert.

Hochzeitsversicherung schützt vor ärgerlichen Überraschungen

Selbstverständlich lässt sich die Liebe selbst nicht versichern. Spezielle Hochzeitsversicherungen, wie sie die Waldenburger Versicherung anbietet, treten aber dann ein, wenn die Hochzeitsfeier kurzfristig abgesagt werden muss. Somit bleiben die Verliebten nicht selbst auf den hohen Kosten einer Absage beziehungsweise Verschiebung sitzen, sondern können sich ganz auf die aufgetretenen Probleme konzentrieren.

Foto: djd/Waldenburger Versicherung/Getty Images/iStockphoto/Виктор Высоцкий

Kleine Missgeschicke können teuer werden

Daneben tritt die Hochzeitsversicherung auch bei finanziellem Schaden ein. Das Brautkleid wird einen Tag vor dem Ja-Wort beschädigt und muss unbedingt ersetzt werden? Irgendjemand hat ärgerlicherweise die Trauringe verlegt? Auch bei diesen und weiteren Pannen, die der Feier im Wege stehen, erhalten die Brautleute eine finanzielle Entschädigung gewährt. Wie hoch der Versicherungsbeitrag ist, hängt von den Gesamtkosten der geplanten Hochzeit ab, eine individuelle Berechnung und direkte Antragstellung ist bei der Waldenburger möglich unter: www.waldenburger.com/heiraten.

Hilfe auch bei Absagen oder einem „Nein“

Die Hochzeitsversicherung der Waldenburger haftet ebenfalls, wenn beauftragte Dienstleister wie der Cateringlieferant oder der Vermieter des Festsaals ausfallen oder Insolvenz anmelden. In diesen Fällen übernimmt die Versicherung den finanziellen Schaden wie Stornokosten oder Mehrausgaben für einen neuen Termin innerhalb der nächsten zwölf Monate. Darüber hinaus gilt der Versicherungsschutz in selber Weise für den Polterabend sowie für die standesamtliche und die kirchliche Feier. Und selbst wenn Bräutigam oder Braut plötzlich nicht mehr will, also bei einem „Nein“ vor dem Standesbeamten, tritt die Versicherung zumindest für den finanziellen Schaden der Absage ein.