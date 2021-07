Geschenk vergessen? Last-Minute-Geschenke, die Freude bereiten

Sie haben vergessen, ein Geschenk für den Geburtstag Ihres Partners oder des besten Freundes zu kaufen? Das ist natürlich ärgerlich. Da nun nach einer langen Corona-bedingten Pause kleine Feiern endlich wieder stattfinden können, lässt sich das Geschenk auch nicht mehr so leicht nachreichen.

Jetzt muss in letzter Minute versucht werden, etwas Passendes zu finden, das nicht gerade ruft: „Ich habe nicht an deinen Jubeltag gedacht und musste mir deshalb etwas aus dem Ärmel schütteln.“ Das ist nicht immer einfach, denn wenn die Zeit für Besorgungen schwindet, hilft oft auch die beste Idee nichts mehr.

Auf den letzten Drücker: SOS-Geschenke

Ein Geschenk auf den letzten Drücker zu besorgen, ist an sich nichts Schlimmes. Schwierig wird es nur dann, wenn überhaupt keine Idee und leider auch keine Zeit mehr für die Geschenksuche vorhanden ist.

Es kann also ganz praktisch sein, ein paar gute Geschenkideen für genau diesen Fall in der Hinterhand zu haben. Dann geht es im Notfall ganz schnell und Sie wissen, worauf Sie zurückgreifen können.

Diese Last-Minute-Geschenke kommen sicher gut an:

Personalisierte Geschenke liegen absolut im Trend

Benötigen Sie ein Geschenk für einen guten Freund oder gar für den Partner oder die Partnerin, darf es natürlich kein 08/15-Präsent sein – etwas Besonderes muss her. Personalisierte Geschenke zeigen dem oder der Beschenkten, dass Sie sich Gedanken gemacht haben und das Verhältnis, sei es Freundschaft oder Liebe, schätzen.

Schöner Schmuck, eine Impfpasshülle oder ein personalisiertes Leinwandbild, das man im Internet schnell und einfach selbst gestalten kann, Ideen für persönliche Geschenke finden Sie im Internet zuhauf. Achten Sie nur auf die Lieferzeit, schließlich möchten Sie ja nicht ohne Geschenk dastehen.

Do-it-yourself

DIY-Geschenke haben zwei entscheidende Vorteile: Einerseits spielt die Lieferzeit keine Rolle. Haben Sie sich ein Projekt herausgesucht, für das Sie alles Nötige im Haus haben, können Sie sogar am Vorabend des Anlasses noch ein tolles Geschenk kreieren. Andererseits steht DIY auch immer für Liebe. Wer sich die Zeit nimmt, jemandem ein schönes Geschenk selbst zu machen, zeigt damit Wertschätzung und Zuneigung.

Die Möglichkeiten sind bei DIY-Projekten vielfältig. So kann das Geschenk oder eine Kleinigkeit als Beigabe zu einem personalisierten Präsent einfach selbst gebastelt werden. Wichtig ist nur, dass es gut zur beschenkenden Person passt.

Auch Erlebnisse kann man verschenken

Wenn die Zeit nicht reicht, um noch ein tolles, persönliches Geschenk zu besorgen oder zu basteln, muss ein Plan B her: ein schönes Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt. Je nachdem, wie groß das Budget des Schenkenden ist, lassen sich so ganz individuelle Aktionen planen.

Ob Kanutour, SUP-Kurs, ein Tagesausflug in eine schöne Stadt, Fass-Camping oder ein besonderes Essen in einem Szene-Lokal, die Möglichkeiten sind unendlich. Der Vorteil: Als Schenkender kommen Sie nicht in die Bredouille und können mit dem Geburtstagskind zusammen einen erlebnisreichen Tag verbringen.

Gutscheine – wenn alle Stricke reißen

Sie haben keine Zeit mehr, um einzukaufen? Sie haben kein Basteltalent und auch keine gute Idee für gemeinsame Erlebnisse? Verzagen müssen Sie trotzdem nicht, denn Gutscheine sind die Retter in der Not.

Viele Menschen glauben, ein Gutschein sage genau das aus: „Ich war verzweifelt und habe nichts Besseres für dich gefunden.“ Wer dem Geburtstagskind aber einen Gutschein für das Lieblingsgeschäft schenkt oder beim Kauf zumindest dessen Interessen berücksichtigt, muss sich darüber keine Gedanken machen. Hand aufs Herz, wer freut sich nicht darüber, dank Gutschein vergünstigt oder sogar kostenlos shoppen zu können? Der oder die Beschenkte kann sich genau das aussuchen, was er oder sie wirklich möchte. Nichts ist unangenehmer, als sich über ein Geschenk freuen zu müssen, das komplett am persönlichen Geschmack vorbeigeht.