Für Sie und Ihn: So finden Sie die passenden Ringe

Eheringe symbolisieren den ewigen Bund der Liebe zwischen zwei Menschen. Sie stehen für eine hoffentlich lang andauernde und glückliche Ehe, in der die beiden Partner sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten füreinander da sind. Aus diesem Grund ist die Wahl der richtigen Ringe von besonderer Bedeutung. Bevor Sie sich vorschnell entscheiden, sollten Sie sich gründlich umschauen, um zu sehen, welche Trauringe am besten zu Ihnen passen.

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit

Planen Sie für den Erwerb der Eheringe genügend Zeit ein. Die Hochzeitsringe werden der jahrelange Begleiter von Ihnen und Ihrem Ehepartner sein und sollten ihnen gleichermaßen zusagen. Deshalb ist es unerlässlich, dass die Ringe ihnen beiden gefallen. Sie sollten sich an den Schmuckstücken im Idealfall ein Leben lang erfreuen können.



Tipp: Sie müssen nicht jeden Trend mitgehen. Die gegenwärtig angesagten Ringe in Hufeisenform sind in zehn Jahren höchstwahrscheinlich weniger beliebt. Wählen Sie Modelle aus, die Ihnen von ganzem Herzen gefallen.



Das Material

Aus welchem Material sollten die Ringe für die Hochzeit sein? Die meisten Ehepaare in Deutschland entscheiden sich für Eheringe aus Gold. Das Edelmetall gibt es in vielen Variationen und Kombination:



● Weißgold

● Gelbgold

● Rotgold



In erster Linie sollte die Wahl des Materials jedoch von den eigenen Präferenzen und nicht von gesellschaftlichen Normen abhängen. Warum passen Sie das Edelmetall nicht ihrem Typ an? Bei hellem Teint sind beispielsweise weiße beziehungsweise silberfarbene Materialien besonders gut geeignet. Gelbgold und kupferfarbene Edelmetalle sind im Gegensatz dazu für warme Hauttöne zu empfehlen.



Wer etwas mehr Geld zur Verfügung hat, kann Trauringe aus Platin wählen. Das Material ist besonders robust und hochwertig. Ferner verursacht das Metall keine Rötungen beim Tragen und ist somit für Allergiker wie geschaffen.



Wichtig: Vermeiden Sie es, ohne grobe Vorstellungen in ein Juweliergeschäft zu gehen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie sich zu einem Kauf hinreißen lassen, den Sie bei gründlicher Recherche im Vorfeld nicht getätigt hätten. Nutzen Sie stattdessen einen Online-Konfigurator für Eheringe. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen kreativen Ideen für die Hochzeitsringe zu verwirklichen und in 3-D anzusehen. Selbst das Einfügen einer Gravur ist realisierbar.





Die Passform

Nach der Hochzeit werden die Eheringe einer Vielzahl an Belastungen ausgesetzt sein. Sofern der Hochzeitsring Ihren Finger nicht optimal umschließt, wird Sie der ständige Kontakt mit unterschiedlichen Störfaktoren beeinträchtigen. Folglich ist es unerlässlich, die passende Ringgröße vor dem Erwerb zu ermitteln. Probieren Sie verschiedene Ringe an und schauen Sie, welche Größen komfortabel am Finger sitzen. Dennoch ist es möglich, die Hochzeitsringe auch nach dem Kauf zu erweitern beziehungsweise zu weiten.





Die Kosten

Bei der Wahl der Trauringe sind die Kosten nicht das entscheidende Kriterium. Wichtig ist, dass die Schmuckstücke Ihnen beiden gefallen. Die Ringe sind nicht nur dann schön, wenn sie besonders teuer waren. Viel bedeutender sind die Emotionen, die Geschichten und die Liebe, die Sie Ihrem Partner damit schenken.