Festliche Weihnachtskarten – Tradition trifft Trend

Obwohl digitale Grüße in SMS, WhatsApp-Nachrichten und E-Mails fester Bestandteil der modernen Kommunikation sind, erfreuen sich klassische Grußkarten insbesondere zur Weihnachtszeit großer Beliebtheit. Mit festlich gestalteten Weihnachtskarten lassen sich persönliche Worte dekorativ in Szene setzen. Gerade in Krisenzeiten ist die damit vermittelte Nähe willkommen.