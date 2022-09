Feste und Kultur: Lippstadt bietet ein buntes Programm

Große Innenstadtkirmes und Lichter auf dem Fluss

Vom 15. bis 23. Oktober 2022 verwandeln sich große Teile der Innenstadt in eine bunte und gut gelaunte Festmeile. Die Besucher dürfen sich während der Herbstwoche auf einen verkaufsoffenen Sonntag, 16. Oktober, sowie auf die idyllische Lampionfahrt auf der Lippe mit stimmungsvoller Wasserorgel und anschließendem Höhenfeuerwerk am Dienstag, 18. Oktober, freuen. Dazu kommt ein vielseitiges Rahmenprogramm: unter anderem die traditionelle Herbstwochen-Eröffnungsfeier und das Bundeswehrkonzert im Stadttheater, Kanusport auf der Lippe und eine kulturelle Ausstellung in der Galerie im Rathaus sind fest eingeplant.

Weihnachtsmarkt und Altstadtfest

Was im Sommer die Schützenfeste sind, das ist im Winter der Weihnachtsmarkt. Vom ersten Advent bis zum 23. Dezember können die Besucher in Lippstadt den Bummel zwischen den geschmückten Markthäuschen genießen oder ein paar Runden auf der Eisbahn unter dem großen Lichterdach drehen. Unter www.lippstadt.de gibt es eine Übersicht über Hotels und Gastgeber zum Übernachten. Auch ein aktueller Veranstaltungskalender ist hier hinterlegt, auf dessen Basis sich Besucher ihr eigenes Freizeitprogramm zusammenstellen können. Für das kommende Jahr sind ebenfalls schon zahlreiche Feste geplant, darunter das viertägige Altstadtfest am Christi-Himmelfahrt-Wochenende. Hier darf man sich auf Live-Musik, Streetfood und Familienaktionen in der gesamten Innenstadt freuen.

Foto: djd/KWL/Sandra Püttmann

Zum Entspannen

Wer eine Pause vom regen Treiben braucht, hat in Lippstadt viele Möglichkeiten, sich in die Natur zurückzuziehen. Die Lippe fließt auf rund 25 Kilometern durch die Stadt und bietet die richtige Kulisse für Kanu- und Radtouren oder ausgedehnte Spaziergänge am Ufer. Zudem gibt es drei Seen. Und wer in den Stadtteil Bad Waldliesborn fährt, kann im staatlich anerkannten Mineralsoleheilbad die Seele baumeln lassen. Der 20 Hektar große Kurpark in Bad Waldliesborn ist ebenfalls ein guter Platz zum Entspannen. Nicht zuletzt ist Lippstadt mit seiner historischen Altstadt auch eine attraktive Shopping-Location. Neben den großen Modeketten haben hier inhabergeführte Geschäfte und Boutiquen mit einem außergewöhnlichen Angebot ihren Platz.

Starke Kulturszene

Auch kulturelle Veranstaltungen gehören unabdingbar zu dem Charakter der NRW-Stadt. Dabei reicht die Bandbreite von klassischen Konzerten über Schauspiel bis hin zu Musik- und Tanztheater. Verschiedene Veranstaltungsorte im Stadtgebiet ergänzen das Angebot des neu sanierten Stadttheaters und schaffen die Möglichkeit, Lesungen, Ausstellungen oder Konzerte auch in Kirchen, Galerien, Ateliers, dem Stadtarchiv oder einem Museum möglich zu machen. Nicht wegzudenken aus dem Kulturkalender sind die vom Jazzclub organisierten Veranstaltungen. Im Oktober hat der Club den Weltmusiker und Botschafter zwischen den Kulturen, den Klarinettisten Giora Feidman, zu Gast, der über sein Leben, seine Haltung und seine Musik erzählen wird.